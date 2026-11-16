Datos Clave El partido: Colo Colo y Universidad Católica juegan el domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Monumental, por la fecha 28. En Macul: En 42 clásicos de liga en el Monumental, Colo Colo ganó 17, la UC 14 y hubo 13 empates. En juego: La UC suma 49 puntos, dos menos que la U, en la pelea por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores.

Colo Colo recibirá a Universidad Católica el domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Monumental, en el duelo estelar de la fecha 28 de la Liga de Primera. El Cacique llega como campeón y con 61 puntos; la UC, con 49, necesita sumar para alcanzar a la U, que tiene 51, en la pelea por el cupo Chile 2.

El historial dice que el estadio albo no ha sido una fortaleza tan clara en este clásico como podría pensarse.

42 clásicos en Macul, casi en empate

Según el registro histórico del clásico, actualizado al último partido entre ambos, Colo Colo y la UC se han enfrentado 42 veces por el campeonato nacional en el Monumental desde 1990. El balance es de 17 triunfos albos, 13 empates y 14 victorias cruzadas, con 61 goles de Colo Colo y 57 de la UC.

El contraste con el historial general es marcado. En todos los partidos oficiales, Colo Colo suma 109 triunfos, la UC 73 y hubo 70 empates en 252 duelos. Es decir, en el total el Cacique gana cerca del 43% de los clásicos, y en su propio estadio, cerca del 40%.

Los últimos clásicos en el Monumental

Los tres más recientes por el campeonato en Macul muestran por qué el dato importa:

1 de octubre de 2023: Colo Colo 2-1 Universidad Católica.

Colo Colo 2-1 Universidad Católica. 3 de octubre de 2024: Colo Colo 1-0 Universidad Católica.

Colo Colo 1-0 Universidad Católica. 16 de agosto de 2025: Colo Colo 1-4 Universidad Católica, la mayor goleada de la UC como visitante en el clásico y el resultado más abultado en el Monumental.

A eso se suma un triunfo albo por 1-0 en Macul por la Copa Chile 2023.

El antecedente de este año

En la primera rueda, el 24 de mayo, Colo Colo ganó 2-1 en el Claro Arena. Desde entonces, el cuadro albo se quedó con la estrella 35 y la UC mantuvo su pelea por el segundo lugar, como explicamos en el análisis del calendario de la U y la UC.

El pasillo, en duda

El clásico llega además con un debate fuera de la cancha: si la UC le hará el pasillo al campeón. El presidente de Cruzados, Matías Claro, fue claro hace unos días: “Nos parece que esa es una tradición que se ha tratado de exportar de afuera. No es una tradición de Chile y no está en las bases del campeonato, así que no veo que sea algo que vaya a suceder”, dijo a BioBioChile. Fernando Zampedri agregó que no se había conversado en la institución. En Colo Colo, Aníbal Mosa también se refirió al tema, como contamos en la nota sobre su respuesta.

Lo que dicen los números

Esta es nuestra lectura, basada en el historial: el Monumental empareja el clásico más de lo que sugiere la diferencia general entre ambos. La UC ganó allí uno de cada tres partidos y la última vez que visitó Macul por el campeonato se llevó un 4-1. Para Colo Colo, ya campeón, el partido es una vuelta olímpica ante su gente; para la UC, que no puede perder terreno con la U, es una visita a un estadio donde la historia no le es tan adversa.

Lo que viene: Colo Colo vs Universidad Católica, el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.