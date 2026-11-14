Datos Clave El resultado: Cabo Verde venció 4-2 a Liberia en Praia y Vozinha jugó los 90 minutos como titular. Lo que viene: El lunes 16 vuelve a enfrentar a Liberia, ahora de visita, por las clasificatorias a la Copa de África 2027. En Colo Colo: El arquero tiene contrato hasta diciembre y el clásico ante la UC es el domingo 22 de noviembre.

Vozinha volvió a ganar con Cabo Verde. El arquero de Colo Colo fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo por 4-2 sobre Liberia en el Estadio Nacional de Praia, por la tercera fecha de las clasificatorias a la Copa de África 2027. Ahora le queda un partido más con su selección antes de volver a Chile para el clásico ante la UC.

Cuatro goles a favor y un penal en contra al final

Cabo Verde abrió la cuenta temprano, con gol de Ayoni Santos a los 5 minutos. Franklin Nyenetue empató para Liberia a los 36, pero el equipo mundialista respondió de inmediato con José Tavares a los 38 y Dailon Livramento a los 43. Ya en el cierre, Derensili Sanches puso el 4-1 y Ayouba Kosiah venció a Vozinha desde el punto penal para el 4-2 final, según el resumen de Cooperativa.

Con ese resultado, Cabo Verde sumó sus primeros tres puntos en el grupo y quedó tercero. La revancha es este lunes 16 de noviembre ante el mismo rival, ahora como visitante.

De la fiesta en Chillán al pasillo en Cabo Verde

El arquero llegó a la fecha FIFA como campeón. Vozinha fue clave en el 2-1 sobre Ñublense en Chillán que le dio a Colo Colo la estrella 35 con tres fechas de anticipación, con una intervención en los minutos finales para evitar el empate, y al sumarse a su selección sus compañeros lo recibieron con un pasillo en el entrenamiento, según relató El Deportivo.

“Vine aquí para esto, para ganar el título. Gracias a Dios conseguimos lograrlo y estoy muy contento”, había dicho tras la consagración. Llegó al Cacique en agosto, después de jugar el Mundial con Cabo Verde, y se ganó el arco del equipo de Fernando Ortiz en las últimas semanas.

Qué significa para Colo Colo: los partidos que deciden su futuro

El dato que pesa en Macul es el contrato. Según La Tercera, Vozinha firmó hasta diciembre y su continuidad está sujeta a los minutos que sume en este semestre. Y el calendario que viene es corto: después del partido del lunes en Liberia, Colo Colo recibe a Universidad Católica el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, y luego quedan las fechas 29 y 30 de la Liga de Primera.

Esta es nuestra lectura, basada en esos datos: el título ya está en la vitrina, pero para Vozinha el último mes del año no es de trámite. Son tres fechas del torneo para convencer antes de que se discuta su renovación, con un viaje transatlántico de por medio y un clásico como primera escala. Si llega bien y mantiene el arco, el caso del arquero caboverdiano será uno de los primeros que tendrá que resolver la dirigencia, que ya anunció que primero define al técnico y después al plantel.

Sobre el clásico del Monumental, la UC ya fijó su postura respecto del pasillo al campeón y respondió Aníbal Mosa, como contamos en la respuesta del presidente de Blanco y Negro. Lo primero para Vozinha, en todo caso, es el lunes en Liberia.