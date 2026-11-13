Datos Clave El relato: Pablo Mouche contó que en 2019 amenazó a un juvenil de Colo Colo en un partido ante Huachipato y que sus compañeros debieron intervenir. La respuesta: Carlo Villanueva, hoy en Unión La Calera, le contestó en Instagram con una pregunta sobre la lucha por el descenso. El trasfondo: La indirecta apunta a la ausencia del argentino en la definición ante la UdeC de febrero de 2021.

Una pelea de camarín de hace siete años volvió a encender el mundo de Colo Colo. El argentino Pablo Mouche relató que en 2019 estuvo a punto de irse a los golpes con un juvenil del plantel albo durante un partido ante Huachipato, y Carlo Villanueva, a quien apuntaba la historia, le respondió este viernes en redes sociales.

El exdelantero contó el episodio en una entrevista con el canal de YouTube Sistema Joaco Santos, según recogió BioBioChile. Aunque nunca dijo el nombre de su excompañero, los detalles de su relato apuntaban a Villanueva, entonces una de las promesas del plantel, que había ganado protagonismo por la lesión de Jorge Valdivia.

Lo que contó Mouche: “Te rompo la cabeza”

Según su versión, todo partió en la cancha, cuando el juvenil no le entregó un par de pelotas. Mouche aseguró que al principio le habló bien, pero que su compañero lo ignoró y luego le hizo un gesto. “Termina el partido y te rompo la cabeza. A vos en el túnel te rompo todo”, recordó haberle dicho Mouche, que agregó: “Es la última vez que me haces un gesto frente a las cámaras”.

El argentino relató que en el entretiempo su compañero lo encaró camino a los camarines y que ahí fue a buscarlo. Fueron otros jugadores del plantel quienes intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores, y el propio Mouche reconoció que su reacción fue desmedida, de acuerdo con BioBioChile.

En la misma entrevista, el exjugador de Boca Juniors fue duro con la personalidad del juvenil. “Tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza era recontra débil”, afirmó.

La respuesta de Villanueva: el descenso de 2021

Villanueva, actual volante de Unión La Calera, no tardó en contestar. En una historia de Instagram en la que etiquetó a Mouche, escribió: “Ahora que te gusta hablar cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso”, acompañado de cuatro emojis de risa.

La frase remite a la campaña más dura de la historia reciente del Cacique, que terminó con el partido de definición ante Universidad de Concepción en febrero de 2021. Colo Colo ganó ese duelo y se mantuvo en Primera División, y la ausencia de Mouche en ese compromiso fue motivo de polémica en su momento, según recordó BioBioChile.

Una historia que vuelve en plena fiesta alba

El cruce llega en una semana muy distinta para Colo Colo, que celebra su estrella 35 y esta noche enfrenta a Racing en un amistoso en Concepción, mientras su técnico, Fernando Ortiz, todavía negocia su renovación.

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