Fernando Ortiz ya le dio a Colo Colo la estrella 35, pero todavía no firma para seguir. En la conferencia de prensa previa al amistoso de este viernes ante Racing, el técnico albo admitió que su renovación no está cerrada y que, mientras eso no ocurra, no puede proyectar “un año 2027”.

La frase tiene consecuencias más allá de su banca: deja en pausa las decisiones sobre Arturo Vidal y el resto del plantel, cuando el club ya mira hacia la próxima Copa Libertadores.

Lo que dijo Ortiz sobre su futuro y el de Vidal

Consultado por la continuidad de Vidal, Ortiz primero describió el estado de su propia negociación con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: “Seguimos hablando con Aníbal, tenemos unas dos charlas que hemos coordinado, y vamos por el mismo camino”, afirmó en rueda de prensa.

Ante una segunda pregunta fue más directo. Reconoció que su situación aún no está resuelta y que “no puedo proyectar un año 2027 si la situación no está resuelta”. Y agregó: “El día que resuelva mi situación, daré mi opinión no solo de él (Vidal), sino también de los otros jugadores para proyectar”.

De “está cerca” a “no está resuelta” en cuatro días

El tono contrasta con el de comienzos de semana. El viernes 6 de noviembre, antes de la visita a Ñublense, Ortiz recordó que tiene contrato hasta diciembre y que en enero le dijo a Mosa que, si lograban el título, la prioridad la tendría Colo Colo: “Soy un hombre de palabra y Aníbal lo sabe”, aseguró.

El lunes 9, en la fiesta de la estrella 35 en el Monumental, Mosa contó que ya había tenido el primer diálogo con el técnico y afirmó que la renovación “está cerca”. Ortiz lo confirmó esa misma noche: “Hemos hablado con Aníbal, tuvimos un encuentro telefónico, y vamos por buen camino”.

Según publicó El Dínamo, la dirigencia alba puso sobre la mesa tres compromisos para retenerlo: un aumento del presupuesto para armar el plantel, libertad para decidir a qué jugadores se les renueva y cuáles salen, y amplia autonomía para elegir a los refuerzos.

Los números que respaldan al técnico

Ortiz negocia desde una posición fuerte. Colo Colo llegó a 61 puntos y aseguró matemáticamente el título con tres fechas de anticipación, con diez unidades de ventaja sobre Universidad de Chile, tras el triunfo en Chillán ante Ñublense que definió Marcos Bolados en el tiempo de descuento.

Para el entrenador argentino, de 48 años, fue además el primer título de su carrera, después de acumular seis eliminaciones en semifinales en sus pasos por América y Monterrey en México, según repasó ClaroSports.

Qué queda en pausa mientras no firma

Arturo Vidal: el capitán espera iniciar el diálogo con Blanco y Negro por su renovación, según Cooperativa, y Ortiz dijo que Mosa se sentará a hablar con él “como los demás jugadores”. Hoy está en rehabilitación por una sobrecarga en el tobillo derecho, según el parte médico del club. Repasamos su caso en los números del capitán.

el capitán espera iniciar el diálogo con Blanco y Negro por su renovación, según Cooperativa, y Ortiz dijo que Mosa se sentará a hablar con él “como los demás jugadores”. Hoy está en rehabilitación por una sobrecarga en el tobillo derecho, según el parte médico del club. Repasamos su caso en los números del capitán. Javier Correa: el goleador también quedó fuera ante Racing por una sobrecarga en la rodilla derecha, en medio de las versiones sobre su posible salida.

el goleador también quedó fuera ante Racing por una sobrecarga en la rodilla derecha, en medio de las versiones sobre su posible salida. El resto del plantel: si se cumple lo que informó El Dínamo, será el propio Ortiz quien decida qué contratos se renuevan, por lo que esas definiciones dependen de que primero se resuelva la suya.

Nuestra lectura: el orden de las firmas ya está definido

Esta es nuestra lectura, basada en lo que han dicho Ortiz y Mosa y en lo publicado sobre la oferta: el propio diseño de la propuesta alba, que le entrega al técnico la llave de las renovaciones y los refuerzos, obliga a que su firma sea la primera de la lista. Mientras ese paso no se dé, Colo Colo puede seguir ganando en la cancha, pero no puede cerrar ninguna de las conversaciones importantes del verano, empezando por la de Vidal.

El calendario también juega. Al Cacique le quedan el clásico ante Universidad Católica y la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins, y cuanto más se estire la negociación, más tarde partirá la planificación para la Libertadores.

Racing, el rival de esta noche

El amistoso de este viernes tiene además un guiño especial para Ortiz. Racing fue el club donde cerró su carrera como jugador: “Me pone feliz enfrentarlo, quiero mucho a Racing y me ha dado mucho”, reconoció. A comienzos de mes, La Cuarta publicó que el técnico habría recibido un llamado desde Avellaneda, aunque Ortiz ha repetido que su prioridad es Colo Colo.

El partido es a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción, con transmisión por Disney+. Todos los detalles están en quién transmite Colo Colo vs Racing.