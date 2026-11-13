Datos Clave Mosa: El presidente de Blanco y Negro dijo en Los Tenores de ADN que el pasillo es decisión de la UC y que Colo Colo “no espera nada”. La UC: Zampedri y el presidente de Cruzados, Matías Claro, ya habían restado importancia al homenaje al campeón. El clásico: Colo Colo recibe a Universidad Católica el domingo 22 de noviembre en el Monumental, por la fecha 28.

Aníbal Mosa le bajó el tono a la discusión por el pasillo de campeón. El presidente de Blanco y Negro aseguró este viernes 13 de noviembre que Colo Colo no espera ningún homenaje de Universidad Católica en el clásico del domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental.

El tema venía instalado desde que el cuadro albo aseguró el título de la Liga de Primera con fechas de anticipación, y la UC ya había dado señales de que no está entre sus planes.

“Si no lo hacen, también está bien”

En conversación con Los Tenores de ADN, Mosa dejó la decisión en manos del rival. “Eso lo tiene que ver la Universidad Católica. El tema del pasillo no está en las bases del campeonato, y creo que esas cosas ni siquiera deberían estar en las bases”, afirmó.

El dirigente fue más allá y descartó cualquier expectativa en el Monumental. “Es un tema que lo tienen que decidir ellos. Si hacen el pasillo, está bien. Si no lo hacen, también está bien. Nosotros, la verdad, no esperamos nada”, sostuvo.

Qué había dicho la UC sobre el pasillo

La respuesta de Mosa llega un día después de que Fernando Zampedri abordara el tema. El goleador del torneo felicitó a Colo Colo por el título, pero aclaró que en el club no se había hablado del homenaje: “Creo que no está en las bases de la Liga, así que todavía no hemos decidido nada, pero no creo que sea importante eso hoy en día”, dijo el delantero cruzado, según recogió BioBioChile.

El presidente de Cruzados, Matías Claro, fue más categórico. “Nos parece que esa es una tradición que se ha tratado de exportar de afuera. No es una tradición de Chile y no está en las bases del campeonato, así que no veo que sea algo que vaya a suceder”, señaló. Contamos esa primera reacción en Zampedri y el pasillo a Colo Colo.

Un clásico con el título resuelto, pero con mucho en juego para la UC

Con tres fechas por jugar, Colo Colo suma 61 puntos y ya es campeón. Detrás aparecen Universidad de Chile, con 51, y Universidad Católica, con 49, según la tabla de la Liga de Primera. Para los cruzados, el clásico es clave en la pelea por el segundo lugar y el cupo Chile 2 a la próxima Copa Libertadores.

En la primera rueda, Colo Colo ganó 2-1 en el Claro Arena. Esta vez, el foco de la UC, como dijo Claro, está en sumar tres puntos que pueden valer un boleto internacional.

Con las palabras de Mosa, el pasillo deja de ser una exigencia y pasa a ser una decisión exclusiva de la UC. Lo que no cambia es la fecha: el domingo 22 de noviembre, el Monumental recibe el clásico entre el campeón y uno de los candidatos a Chile 2.