Datos Clave La tabla: Universidad de Chile es segunda con 51 puntos y Universidad Católica tercera con 49, a falta de tres fechas. El premio: El subcampeón es Chile 2 en la Copa Libertadores 2027; el tercero juega un partido único ante el campeón de Copa Chile por el Chile 4. La fecha 29: La ANFP los programó en simultáneo: el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, la U visita a Deportes Concepción y la UC recibe a Huachipato.

Con Colo Colo ya campeón, la pelea que queda arriba en la Liga de Primera es por el segundo lugar. Universidad de Chile suma 51 puntos y Universidad Católica 49, con tres fechas por jugar, y la diferencia entre terminar segundo o tercero es grande: uno entra directo a la Copa Libertadores 2027 y el otro tendrá que ganarse el cupo en un partido extra.

La ANFP ya anticipó que la definición será en paralelo. La fecha 29, cuya programación se dio a conocer este sábado, pone a ambos a la misma hora el domingo 29 de noviembre: la U visita a Deportes Concepción en el Ester Roa y la UC recibe a Huachipato en el Claro Arena, los dos a las 18:00 horas.

Qué se juega exactamente: Chile 2 o un partido más

Las bases de 2026 cambiaron el reparto de cupos. Chile 1 y Chile 2 siguen siendo para el campeón y el subcampeón de la Liga de Primera, y Chile 3 pasó a ser del ganador de la Copa de la Liga, que desde este sábado es Coquimbo Unido.

El cambio que importa en esta pelea es el Chile 4: ya no va directo al tercero de la tabla, sino que se define en un partido único entre el tercero y el campeón de la Copa Chile. El que pierda ese duelo se va a la Copa Sudamericana.

Cómo llegan: la U golea, la UC ganó el clásico

En sus últimos cuatro partidos de liga, según los resultados publicados por ESPN, la U le ganó 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton, perdió 1-0 ante la UC en el clásico universitario del 1 de noviembre y se impuso 2-1 a Cobresal el 8 de noviembre, con gol de Igor Lichnovsky.

La UC tuvo un tramo más irregular: cayó 3-1 ante Unión La Calera, empató 1-1 con Audax Italiano y luego encadenó dos triunfos, el 1-0 sobre la U y el 3-0 a Deportes Limache. Ese clásico es la razón de que la diferencia sea hoy de solo dos puntos.

El calendario, partido a partido

Universidad de Chile:

Fecha 28, sábado 21 de noviembre, 18:00 horas: O’Higgins vs U de Chile, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El rival es 12° con 31 puntos y pelea por no descender.

O’Higgins vs U de Chile, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El rival es 12° con 31 puntos y pelea por no descender. Fecha 29, domingo 29 de noviembre, 18:00 horas: Deportes Concepción vs U de Chile, en el Ester Roa. El rival es 8° con 38 puntos.

Deportes Concepción vs U de Chile, en el Ester Roa. El rival es 8° con 38 puntos. Fecha 30: U de Chile vs Unión La Calera. El rival es último con 24 puntos.

Universidad Católica:

Fecha 28, domingo 22 de noviembre, 18:00 horas: Colo Colo vs Universidad Católica, en el Monumental. El rival es el campeón, con 61 puntos.

Colo Colo vs Universidad Católica, en el Monumental. El rival es el campeón, con 61 puntos. Fecha 29, domingo 29 de noviembre, 18:00 horas: Universidad Católica vs Huachipato, en el Claro Arena. El rival es 10° con 36 puntos.

Universidad Católica vs Huachipato, en el Claro Arena. El rival es 10° con 36 puntos. Fecha 30: Universidad de Concepción vs Universidad Católica. El rival es 15° con 26 puntos y pelea por no descender.

Sumados, los tres rivales de la U tienen 93 puntos; los de la UC, 123. La diferencia la explica casi por completo el clásico ante Colo Colo, el único partido de los seis ante un equipo de la parte alta.

Las cuentas: la U depende de sí misma

La U no puede terminar más abajo del tercer lugar: Limache y Everton, cuarto y quinto, tienen 40 puntos y su techo es 49, por debajo de los 51 azules. Si gana sus tres partidos llega a 60, una cifra que la UC no puede alcanzar aunque gane todo (58).

La UC, en cambio, necesita al menos un punto más para asegurar el podio sin mirar atrás, porque Limache y Everton todavía pueden llegar a 49. Para quedarse con el Chile 2 necesita sacarle al menos tres puntos a la U en estas tres fechas. Si le saca exactamente dos, quedarían igualados y mandaría el criterio de desempate de las bases, que por ahora no hemos podido confirmar.

Nuestra lectura: el clásico del Monumental puede decidirlo todo

Esta es nuestra lectura de los números: el calendario favorece a la U. Sus dos salidas son ante equipos que no pelean arriba, y cierra en casa ante el colista. La UC, en cambio, tiene la visita más difícil del torneo en el momento clave, ante un Colo Colo que ya no se juega nada en la tabla pero sí el orgullo de un clásico con público visitante de vuelta.

Si la UC sale con puntos del Monumental el domingo 22 de noviembre y la U tropieza en Rancagua el día anterior, la definición del 29 de noviembre en simultáneo llegará al rojo. Si pasa lo contrario, la U puede llegar a la fecha 29 con la cuenta casi cerrada. El detalle de las entradas para ese clásico está en nuestra nota sobre el regreso del público visitante.

La pelea por el descenso, que también se juega en simultáneo esa misma tarde, la repasamos en nuestro análisis del calendario de los que pelean abajo.