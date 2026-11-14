Datos Clave La final: Coquimbo Unido y O’Higgins juegan hoy a las 18:30 horas en Santa Laura la primera final de la Copa de la Liga. El premio: El campeón se queda con el trofeo y con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. Caputto: El DT pirata dijo a El Deportivo que su equipo suma 54 partidos en el año y que la final no es para enmendar la temporada.

Hernán Caputto llega a la final de la Copa de la Liga sin la presión de salvar un año. El técnico de Coquimbo Unido, que este sábado a las 18:30 horas enfrenta a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, defendió la temporada de su equipo y lamentó lo mucho que se demoró la definición, en una entrevista publicada este sábado por El Deportivo de La Tercera.

“No lo tomo como enmendar un año. Para nada”, afirmó el DT, que recordó que el Pirata lleva 54 partidos en 2026 y que sigue vivo en la Copa Chile.

“Llegamos a la final de la Copa de la Liga, un nuevo torneo, y eso es muy bueno”

El entrenador hizo el balance de un año largo para el campeón de 2025. “Estuvimos en Copa Libertadores, en el torneo nacional hemos generado un repunte importante. Llegamos a la final de la Copa de la Liga, un nuevo torneo, y eso es muy bueno”, explicó.

Caputto también reconoció el desgaste: según dijo, los dos finalistas son los equipos que más partidos acumulan en el año, y O’Higgins todavía más que Coquimbo porque jugó la fase previa de la Libertadores. Aun así, descartó que el cansancio sea una excusa y sostuvo que en una final pesa sobre todo lo emocional: “El que esté más fuerte mentalmente, aparte de todos los condimentos y lo que prepara uno en un partido, va a ser determinante”.

La crítica al calendario: “Pudo haberse terminado antes”

La final llega casi a fin de año, después de varias postergaciones. Para Caputto, el saldo del nuevo torneo es positivo, pero con un reparo. “Lamento que se haya dilatado tanto, precisamente, el final del torneo, porque pudo haberse terminado antes, por cómo se jugó y porque solo jugaban equipos de Primera”, señaló.

Igual valoró que exista: “Pero yo lo abrazo, es bienvenido al fútbol chileno sumar más partidos, hacer más competitivo a nuestro fútbol”.

Sobre el rival, elogió el trabajo de Lucas Bovaglio: “Es un equipo bien organizado, que tiene clara la idea. Seguramente, va a ser un partido duro y difícil”. Y consultado por su reciente encontrón con Elvis Hernández, jugador de su plantel, le bajó el perfil: “No hubo nada más que cosas del partido que, tal vez, se ven en TV. Son cosas que se solucionan, se conversan y nada grave”.

Así llegan Coquimbo y O’Higgins a Santa Laura

Coquimbo fue una de las sorpresas de la fase de grupos: según Cooperativa, clasificó invicto en el Grupo A, con cuatro triunfos y dos empates, por delante de Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. En semifinales eliminó a Unión La Calera por 5-4 en los penales, con el arquero Diego Sánchez como figura. O’Higgins fue líder del Grupo C ante Everton, Deportes Limache y Palestino, y también se metió en la final desde los doce pasos, ante Ñublense.

El ganador será el primer campeón de la historia del torneo y sumará el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. Las claves de la definición están en nuestra previa de la final, y el horario y la transmisión, en quién transmite Coquimbo Unido vs O’Higgins.

Desde las 18:30 horas, Santa Laura dirá si el año del Pirata suma otra copa o si O’Higgins, que también llega con el desgaste de la Libertadores encima, levanta el primer trofeo del torneo.