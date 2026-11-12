Coquimbo Unido y O’Higgins juegan este sábado 14 de noviembre, desde las 18:30 horas, la final de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Santa Laura. El partido se verá en exclusiva por streaming en HBO Max, a través de TNT Sports, sin emisión por televisión tradicional, según Cooperativa.

Es la primera final de la historia del torneo, y el campeón se lleva un premio grande: el cupo Chile 3 para la fase previa de la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

Coquimbo Unido vs O’Higgins: hora, estadio y transmisión

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 18:30 horas de Chile.

18:30 horas de Chile. Estadio: Santa Laura, en Independencia.

Santa Laura, en Independencia. Transmisión en Chile: TNT Sports, en exclusiva por la plataforma HBO Max.

TNT Sports, en exclusiva por la plataforma HBO Max. Televisión abierta o cable: no hay transmisión anunciada.

Los árbitros de la final

La ANFP designó a Franco Jiménez como juez central de la final. Lo acompañarán en cancha los asistentes Miguel Rocha y Alan Sandoval, de acuerdo con la designación publicada este miércoles.

Una final que esperó cuatro meses

El partido estaba previsto para julio en Valparaíso y luego se trasladó al Claro Arena, donde tampoco pudo jugarse por los efectos del aluvión en Las Condes. Tras esas postergaciones por las condiciones climáticas en la zona central, Santa Laura quedó como sede definitiva.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y O’Higgins?

Coquimbo llega en alza. El domingo 8 de noviembre venció 1-0 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, con gol de Guido Vadalá al comienzo del segundo tiempo, y subió al sexto lugar de la Liga de Primera con 38 puntos, en zona de Copa Sudamericana.

O’Higgins, en cambio, viene de una derrota dolorosa. Ese mismo domingo cayó 3-2 ante Universidad de Concepción en el Ester Roa, con un gol de Moisés González a los 89 minutos, y se quedó en el duodécimo puesto con 31 puntos, todavía atento a la pelea por la permanencia.

Para el análisis completo de la final y de lo que se juega cada uno en la tabla, revisa nuestra previa de Coquimbo Unido y O’Higgins.

El sábado, desde las 18:30 horas, Santa Laura coronará al primer campeón de la Copa de la Liga y entregará un boleto a la Libertadores.