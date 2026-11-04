Coquimbo Unido y Unión La Calera abren este miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas de Chile, los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El partido de ida se verá por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming.

Horario y estadio del partido

Fecha: miércoles 4 de noviembre.

miércoles 4 de noviembre. Hora: 19:00 horas (Chile).

19:00 horas (Chile). Estadio: Nicolás Chahuán, en La Calera.

Nicolás Chahuán, en La Calera. Árbitro: José Cabero, según Cooperativa.

José Cabero, según Cooperativa. VAR: el partido no contará con esa tecnología, según Cooperativa.

el partido no contará con esa tecnología, según Cooperativa. Instancia: ida de cuartos de final de la Copa Chile.

La vuelta está fijada para el martes 24 de noviembre, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, según Diario El Día.

Dónde ver Unión La Calera vs. Coquimbo Unido

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

En las notas que revisamos no se informa transmisión en televisión abierta.

¿Cómo llegan La Calera y Coquimbo?

Los dos se vieron las caras hace menos de una semana. El viernes 30 de octubre, Coquimbo ganó 1-0 en el Sánchez Rumoroso por la Liga de Primera, con gol de Luis Riveros y pese a quedar con diez por la expulsión de Sebastián Cabrera, según Cooperativa y Diario El Día.

La Calera es último en la Liga de Primera y pelea por evitar el descenso, según Diario El Día. En la Copa Chile avanzó como segundo de su grupo, detrás de la U, y en octavos eliminó a la UC en los penales. Coquimbo fue el mejor de su grupo y dejó atrás a Cobreloa con un 4-2 global.

Para este partido, Diario El Día informa que el equipo de Hernán Caputto saldría con un once alternativo, para dar minutos a jugadores con menos participación en el año, con Lucas Pratto entre los ofensivos. Esa es una formación prevista por el medio, no confirmada por el club.

Qué se juega y qué viene después

El ganador de la llave enfrentará en semifinales a quien avance entre la U y Deportes Antofagasta, que juegan su vuelta el jueves 5 de noviembre. Todos los detalles están en nuestra guía de ese partido. En la otra semifinal, Colo Colo ya espera a O’Higgins, como explicamos en las llaves de la Copa Chile.

Coquimbo tiene además una semana cargada: el domingo visita a Audax Italiano por la Liga de Primera y el sábado 14 de noviembre juega la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins, en Santa Laura, según Diario El Día.