Datos Clave La decisión: La ANFP oficializó este martes una nueva suspensión de la final de la Copa de la Liga 2026. Reacción pirata: En Coquimbo calificaron como un hecho “muy grave” la determinación de las autoridades. Cautela celeste: Por el contrario, la dirigencia de O’Higgins respaldó la decisión de no jugar el partido decisivo.

Este martes la ANFP oficializó la suspensión de la final de la Copa de la Liga 2026. El decisivo encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua fue pospuesto nuevamente, esta vez, por decisión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

La noticia provocó repercusiones inmediatas y contrapuestas en ambas dirigencias. Mientras en el conjunto rancagüino respaldaron la decisión de las autoridades debido a la contingencia, en los piratas no ocultaron su indignación, asegurando que hicieron todo lo posible por jugar el decisivo compromiso.

“Es un hecho lamentable y muy grave”: El duro descargo de Coquimbo Unido

En diálogo exclusivo con Al Aire Libre, el gerente deportivo del cuadro aurinegro, Pablo Ramírez, alzó la voz para transparentar la molestia del club. “Es un hecho lamentable. Es la segunda suspensión y es muy grave para el fútbol chileno. Es una mancha compleja, pero Coquimbo Unido no es el organizador del espectáculo. Nosotros siempre estuvimos a disposición de jugar, en cualquier recinto, en cualquier ciudad, con las restricciones que nos estaba poniendo la autoridad y eventualmente la ANFP”, dijo de entrada el directivo.

En esa misma línea, Ramírez reveló que la dirigencia de Barbón “por respeto al fútbol y a los hinchas” agotó todas las instancias para que la final se pudiera jugar en la fecha estipulada. “Lamentablemente no se consiguió. Esperamos que a contar de mañana trabajemos en una reprogramación lo antes posible, porque esto no puede dilatarse más”, enfatizó.

Asimismo, Ramírez reveló que hasta el mediodía existía luz verde para trasladar la final al Estadio Santa Laura con aforo reducido, opción que terminó descartándose a última hora sin comunicarse los motivos de esta decisión. “No sabemos la razón”, reconoció con frustración.

Respecto a la reprogramación, Ramírez instó al ente rector del fútbol chileno a resolver la fecha antes de la próxima fecha FIFA. “Ojalá que sea antes de esa fecha. A la brevedad posible, porque esto estaba programado para junio, entonces genera un montó de efectos deportivos y logísticos muy complejos. Tiene que ser lo antes posible, ojalá antes del 16 de noviembre”, concluyó.

O’Higgins respalda la decisión de las autoridades: “Era lo mejor”

Una postura diametralmente opuesta manifestaron en el ‘Capo de Provincia’. También en conversación con Al Aire Libre, el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, justificó la postergación del compromiso frente a Coquimbo.

“Cómo están las cosas no era lo mejor (jugar). Había que decidir hoy día y las autoridades, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos, no están atentas a eso”, dijo el timonel celeste.

Pese a que se trata del segundo aplazamiento que sufre el choque por el título, Hoffmann fue cauto y respaldó la decisión. “Aunque sea la segunda vez que nos pasa, hay que entender los motivos, sopesarlo y está bien”, analizó.

Finalmente, el dirigente rancagüino evitó dar una fecha definitiva para definir al campeón. “No sé la fecha exacta, pero será resuelta de mutuo acuerdo entre la ANFP, Coquimbo y nosotros”, sentenció.