Datos Clave ¡Suspendida!: No se juega este fin de semana la final de la Copa de la Liga No fue autorizada: La Delegación Presidencial RM prohibió que se juegue en el Claro Arena por complicaciones en las zonas contiguas por el aluvión en Las Condes y en Santa Laura por temas de seguridad Siguen esperando: O’Higgins y Coquimbo viven el segundo aplazamiento de su partido en el año

La final de la Copa de la Liga 2026 entre O’Higgins y Coquimbo Unido fue suspendida nuevamente, información que acaba de ser oficializada por la ANFP, debido a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizó que se llevara a cabo en el Estadio Santa Laura.

El duelo que estaba agendado para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena, no podrá tampoco jugarse en ese recinto por las consecuencias en las avenidas aledañas producidas por un aluvión hace algunos días.

Es la segunda vez en el año en que se suspende la final de la Copa de la Liga: el pasado 18 de julio era la fecha original en Valparaíso, aunque también un frente de mal tiempo obligó al aplazamiento. El premio es suculento, ya que el campeón clasificará como Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, pero no ha podido definirse.

¿Por qué la Delegación Presidencial no autorizó el Santa Laura?

A través de un comunicado, la ANFP señaló: “Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes. Asimismo, la autoridad tampoco autorizó la propuesta alternativa presentada por la ANFP para disputar el partido en el Estadio Santa Laura, en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación”.

Esta suspensión se produce a tres días de que se lleve a cabo el compromiso, pero en medio de una jornada en la que la lluvia ha provocado estragos en la zona central de Chile, principalmente en Santiago, con varias avenidas y calles anegadas, lo que se ha transformado en una emergencia, que se suma a la de la semana pasada en La Condes.

Además, Santa Laura ha tenido antes dificultades con la aprobación de partidos por temas de seguridad, por lo que hay un trabajo allí por hacer.

¿Qué pasa con las entradas para los hinchas de O’Higgins y Coquimbo?

En la misma comunicación, el organismo rector del fútbol chileno expresó: “Las personas que realizaron la compra de entradas recibirán las devoluciones a partir de este momento, por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, según las indicaciones de Punto Ticket planteadas en el siguiente link: https://www.puntoticket.com/paginas/condiciones.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa de la Liga 2026?

No hay día y hora definidos para la final de la Copa de la Liga, tal como lo indicaron desde Quilín: “La nueva fecha y el recinto en el que se reprogramará la final se comunicarán oportunamente“.

De todas maneras, es probable que se juegue en la fecha FIFA de noviembre, ya que la idea es que termine antes que el Campeonato Nacional y la Copa Chile.