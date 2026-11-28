Everton recibe a O’Higgins este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Los ruleteros pelean un cupo a la Copa Sudamericana y el Capo de Provincia necesita sumar para alejarse del descenso.
Horario y estadio de Everton vs O’Higgins
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas de Chile.
- Estadio: Sausalito, Viña del Mar.
- Competencia: Liga de Primera, fecha 29.
Dónde ver EN VIVO a Everton y O’Higgins
Everton: Alan Damián Medina Silva (12 goles); O'Higgins: Arnaldo Castillo (9 goles).
Everton ganó 3-2 como visitante el 31 may. 2026.
Everton es 5.º con 40 pts y O'Higgins, 12.º con 31 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Walter Ribonetto
- Cristian Martín Palacios FerreiraLesionado
DT Lucas Bovaglio
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Alan Damián Medina Silva12goles
- N. Montiel8goles
- Julián Alfaro4goles
- Arnaldo Castillo9goles
- Francisco González5goles
- Thiago Vecino4goles
Últimos resultados
- Coquimbo Unido21 nov. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Deportes Concepción7 nov. · Liga de Primera · localP 0-2
- Cobresal1 nov. · Liga de Primera · visitaE 2-2
- Universidad de Chile26 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-4
- Deportes La Serena11 oct. · Liga de Primera · localG 3-2
- Universidad de Chile21 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Universidad de Concepción8 nov. · Liga de Primera · visitaP 2-3
- Ñublense31 oct. · Liga de Primera · localG 1-0
- Cobresal24 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Huachipato10 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-2
Historial32 partidos oficiales
- 31 may. 2026O'Higgins2-3Everton
- 6 dic. 2025O'Higgins1-0Everton
- 22 jun. 2025Everton0-1O'Higgins
- 3 ago. 2024Everton1-1O'Higgins
- 2 mar. 2024O'Higgins2-1Everton
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|6
|Deportes Limache
|29
|+5
|40
|GGPPP
|12
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|PEGPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 21:00
- Streaming: HBO Max (exclusivo).
- TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.
Es uno de los cuatro encuentros simultáneos de las 20:30 horas, junto a Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Audax Italiano vs Palestino y Ñublense vs Cobresal. De ellos, solo el duelo del Chahuán tendrá señal de TNT Sports Premium.
Sudamericana en Viña, salvación para los rancagüinos
Everton es sexto con 40 puntos, igualado con Deportes Limache y Deportes La Serena y a uno de Coquimbo Unido, en una pelea por la Copa Sudamericana en la que también empujan Deportes Concepción (39), Palestino (38) y Ñublense (38), según el recuento de Cooperativa.
O’Higgins, duodécimo con 31 puntos, marca hoy la línea de salvación, apenas uno por encima de Audax Italiano y Cobresal. A la vez, el equipo rancagüino tiene la cabeza en la Copa Chile: juega las semifinales ante Colo Colo, con la revancha fijada para el 10 de diciembre, también solo por HBO Max.
¿Cómo llegan Everton y O’Higgins?
Ninguno llega en su mejor momento. Everton perdió sus dos últimos partidos de liga, 0-2 ante Deportes Concepción y 1-2 en su visita a Coquimbo Unido. O’Higgins también viene de dos caídas seguidas: 2-3 en su visita a la UdeC y 0-1 ante la U, en Rancagua.
La historia reciente favorece a la visita. En la base de Sportmonks, que registra este cruce desde 2006, O’Higgins ganó 16 de los 32 partidos, Everton siete y hubo nueve empates.
Después de este domingo quedará solo la última fecha, programada para el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de la Sudamericana y del descenso.