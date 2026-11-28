Everton recibe a O’Higgins este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Los ruleteros pelean un cupo a la Copa Sudamericana y el Capo de Provincia necesita sumar para alejarse del descenso.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Sausalito Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: M. Riquelme Transmisión: HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de Everton vs O’Higgins

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora: 20:30 horas de Chile.

Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Competencia: Liga de Primera, fecha 29.

Dónde ver EN VIVO a Everton y O’Higgins

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Everton 5.º · 40 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 20:30 hora de Chile O'Higgins 12.º · 31 pts Estadio Estadio Sausalito Ciudad Viña del Mar · 23.423 pl. Árbitro M. Riquelme Clima 21 °C · cubierto Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Sus goleadores Everton: Alan Damián Medina Silva (12 goles); O'Higgins: Arnaldo Castillo (9 goles). Último duelo Everton ganó 3-2 como visitante el 31 may. 2026. En la tabla Everton es 5.º con 40 pts y O'Higgins, 12.º con 31 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Everton O'Higgins Everton 4-3-3 DT Walter Ribonetto 1 González 2 Opazo 4 Magallanes 24 Oyarzún 8 Soto 21 Berríos 10 Medina12 goles 12 goles 7 Moya 40 N. Montiel8 goles 9 Alfaro4 goles 4 goles 11 Ramos Bajas Cristian Martín Palacios Ferreira Lesionado O'Higgins 4-2-3-1 DT Lucas Bovaglio 31 Carabalí 6 Pavez 33 Brizuela 22 Robledo 3 Faúndez 8 Ogaz 17 Avilés 29 Yañez 28 Bou 30 Tapia 9 Castillo9 goles 9 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Everton Balance en 28 partidos 11G · 7E · 10P 44 Goles marcados 1,57 por partido 37 Goles recibidos 1,32 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 48,3 % Posesión media 14,6 Remates por partido 5,3 al arco 5,4 Córners por partido Local 5G · 4E · 5P Visita 6G · 3E · 5P O'Higgins Balance en 28 partidos 9G · 4E · 15P 32 Goles marcados 1,14 por partido 43 Goles recibidos 1,54 por partido 5 Vallas invictas 18 % de los partidos 53,0 % Posesión media 14,6 Remates por partido 4,7 al arco 5,4 Córners por partido Local 6G · 1E · 7P Visita 3G · 3E · 8P Goleadores Everton Alan Damián Medina Silva 12 goles

N. Montiel 8 goles

Julián Alfaro 4 goles O'Higgins Arnaldo Castillo 9 goles

Francisco González 5 goles

Thiago Vecino 4 goles Últimos resultados Everton Coquimbo Unido 21 nov. · Liga de Primera · visita P 1-2

Deportes Concepción 7 nov. · Liga de Primera · local P 0-2

Cobresal 1 nov. · Liga de Primera · visita E 2-2

Universidad de Chile 26 oct. · Liga de Primera · visita P 1-4

Deportes La Serena 11 oct. · Liga de Primera · local G 3-2 O'Higgins Universidad de Chile 21 nov. · Liga de Primera · local P 0-1

Universidad de Concepción 8 nov. · Liga de Primera · visita P 2-3

Ñublense 31 oct. · Liga de Primera · local G 1-0

Cobresal 24 oct. · Liga de Primera · local E 1-1

Huachipato 10 oct. · Liga de Primera · visita P 0-2 Historial 32 partidos oficiales 7 victorias 9 empates victorias 16 O'Higgins 2-3 Everton

O'Higgins 1-0 Everton

Everton 0-1 O'Higgins

Everton 1-1 O'Higgins

O'Higgins 2-1 Everton Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 28 +7 44 PGGGG 5 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 6 Deportes Limache Deportes Limache 29 +5 40 GGPPP 12 O'Higgins O'Higgins 28 -11 31 PEGPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 21:00

Streaming: HBO Max (exclusivo).

TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.

Es uno de los cuatro encuentros simultáneos de las 20:30 horas, junto a Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Audax Italiano vs Palestino y Ñublense vs Cobresal. De ellos, solo el duelo del Chahuán tendrá señal de TNT Sports Premium.

Sudamericana en Viña, salvación para los rancagüinos

Everton es sexto con 40 puntos, igualado con Deportes Limache y Deportes La Serena y a uno de Coquimbo Unido, en una pelea por la Copa Sudamericana en la que también empujan Deportes Concepción (39), Palestino (38) y Ñublense (38), según el recuento de Cooperativa.

O’Higgins, duodécimo con 31 puntos, marca hoy la línea de salvación, apenas uno por encima de Audax Italiano y Cobresal. A la vez, el equipo rancagüino tiene la cabeza en la Copa Chile: juega las semifinales ante Colo Colo, con la revancha fijada para el 10 de diciembre, también solo por HBO Max.

¿Cómo llegan Everton y O’Higgins?

Cómo llegan Everton P P E P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 Coquimbo Unido

Liga de Primera V 1-2 7/11 Deportes Concepción

Liga de Primera L 0-2 1/11 Cobresal

Liga de Primera V 2-2 26/10 U de Chile

Liga de Primera V 1-4 11/10 La Serena

Liga de Primera L 3-2 O’Higgins P P G E P Fecha Rival L/V Res. 21/11 U de Chile

Liga de Primera L 0-1 8/11 U. de Concepción

Liga de Primera V 2-3 31/10 Ñublense

Liga de Primera L 1-0 24/10 Cobresal

Liga de Primera L 1-1 10/10 Huachipato

Liga de Primera V 0-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

Ninguno llega en su mejor momento. Everton perdió sus dos últimos partidos de liga, 0-2 ante Deportes Concepción y 1-2 en su visita a Coquimbo Unido. O’Higgins también viene de dos caídas seguidas: 2-3 en su visita a la UdeC y 0-1 ante la U, en Rancagua.

La historia reciente favorece a la visita. En la base de Sportmonks, que registra este cruce desde 2006, O’Higgins ganó 16 de los 32 partidos, Everton siete y hubo nueve empates.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 5 Deportes Limache 28 12 4 12 +7 40 6 Everton 28 11 7 10 +7 40 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 11 Huachipato 27 9 7 11 -7 34 12 O’Higgins 28 9 4 15 -11 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 -9 30 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Después de este domingo quedará solo la última fecha, programada para el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de la Sudamericana y del descenso.