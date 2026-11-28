Datos Clave Vidal: Aníbal Mosa y Jaime Pizarro se reunieron con el volante el viernes para comenzar a conversar su renovación para 2027. Monumental: La Municipalidad de San Joaquín pidió a la Corte de Apelaciones de San Miguel suspender o condicionar el partido ante La Serena. Copa Chile: Fernando Ortiz reconoció que aún no hay estadio definido para la revancha de la semifinal ante O’Higgins.

Colo Colo vive un sábado de despedida: a las 20:30 horas recibe a Deportes La Serena en su último partido del año en el Estadio Monumental, ya con el título de la Liga de Primera en el bolsillo. En la previa, el campeón suma tres frentes abiertos: la renovación de Arturo Vidal, un recurso judicial que apunta al Monumental y la localía todavía en el aire para la Copa Chile.

Mosa y Pizarro se sentaron con Vidal

La novedad más esperada por los hinchas llegó el viernes por la tarde. Tras el entrenamiento, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el director ejecutivo Jaime Pizarro se reunieron con Vidal en el Monumental para evaluar las condiciones de una extensión de contrato para 2027, según informó Cooperativa.

De acuerdo con esa información, fue apenas un primer intercambio de posturas, aunque el entorno del volante lo valoró de forma positiva: Vidal quiere firmar un año más para jugar la Copa Libertadores 2027 con el Cacique. La reunión llegó el mismo día en que el técnico lo calificó como una pieza fundamental, algo que repasamos en la previa del duelo con La Serena.

San Joaquín pide frenar el partido en el Monumental

La Municipalidad de San Joaquín presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por una presunta omisión de medidas de seguridad, control y mitigación en los alrededores del estadio, una zona que el municipio ubica a menos de 1.000 metros del recinto y dentro del radio que regula la Ley 19.327.

El escrito pide medidas cautelares urgentes, como suspender el partido o condicionar su autorización a planes de seguridad, resguardo de rutas y limpieza, además de un plan permanente de mitigación del entorno. Al cierre de esta nota no se conocía una resolución pública de la Corte y el encuentro seguía programado a las 20:30 horas.

Copa Chile: la revancha ante O’Higgins aún no tiene estadio

El otro frente es la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins. En conferencia de prensa, Fernando Ortiz lamentó que el club todavía no tenga definida su localía para la revancha del 10 de diciembre y calificó la situación como “impredecible”.

Por eso el técnico armará un equipo alternativo ante La Serena, con la ida de la serie a mitad de semana. La revancha, como ya informamos, irá solo por HBO Max.

Lo que se juega La Serena en Macul

Para el rival, la noche vale mucho más. Los papayeros llegan séptimos con 40 puntos, los mismos que Deportes Limache y Everton, en plena carrera por su primera clasificación a la Copa Sudamericana, y vienen de cuatro partidos sin perder, el último un 2-1 en su visita a Limache. Además, sabrán antes de salir a la cancha cómo le fue a Limache en su visita a Coquimbo Unido, que se juega a las 18:00 horas.

Colo Colo, en cambio, busca estirar a cuatro su racha de triunfos en el torneo y despedirse de su gente con una sonrisa. El arbitraje estará a cargo de Franco Jiménez.

Las otras noticias del día en el Cacique

Vozinha sigue en carrera en los CAF Awards: el arquero es uno de los tres finalistas al mejor arquero de África.

sigue en carrera en los CAF Awards: el arquero es uno de los tres finalistas al mejor arquero de África. El once alternativo que alista Ortiz, según Cooperativa: Vozinha; Jeison Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díaz.

En ese once no aparecen Javier Correa (18 goles) ni Maximiliano Romero (11), los dos máximos goleadores albos del torneo según Sportmonks.

Así llega Colo Colo a su despedida del Monumental

Forma reciente Colo Colo G G G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Universidad Católica

Liga de Primera L 3-0 8/11 Ñublense

Liga de Primera V 2-1 2/11 Puerto Montt

Copa Chile L 3-0 30/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 6-1 25/10 Palestino

Liga de Primera V 1-1 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Tras La Serena, el campeón cerrará la Liga de Primera en la última fecha y luego se enfocará de lleno en la serie ante O’Higgins, la última meta de un 2026 que ya le dio la estrella.