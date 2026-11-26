Datos Clave La sede: La ANFP busca estadio para la final porque el Nacional y Santa Laura tienen conciertos programados. La señal: El delegado presidencial (s) del Biobío dijo que autorizará el partido si Carabineros da la factibilidad. La fecha: La final se jugaría el domingo 13 de diciembre y podría ser entre Colo Colo y la U.

La final de la Copa Chile 2026 podría jugarse en Concepción. El delegado presidencial (s) del Biobío, Juan Pablo Mellado, aseguró este jueves que existe disposición para autorizar el partido del domingo 13 de diciembre si se cumplen las exigencias de seguridad, aunque aclaró que la decisión final sobre el estadio no depende de la Delegación sino del municipio penquista.

La alternativa surgió esta semana por un problema de calendario: según informó Cooperativa, la ANFP no tiene recintos disponibles en Santiago para esa fecha, debido a los conciertos programados en el Estadio Nacional y en Santa Laura.

“El municipio tiene la última palabra”

En conversación con TVU, Mellado explicó que el primer filtro será el informe de Carabineros. “Carabineros hace un estudio de factibilidad con las exigencias para poder realizar este tipo de eventos. Está la disposición de la Delegación en que, si se cumple la factibilidad, nosotros autorizamos”, afirmó.

El delegado subrogante marcó los límites de sus atribuciones. “No le corresponde a la Delegación dar la autorización para arrendar el estadio. El estadio es del municipio y está bajo su administración. Entonces, está bien avanzar con los estudios de factibilidad, pero el municipio es el que tiene la última palabra”, aseguró.

Un posible Colo Colo contra la U, tres días después de las semifinales

El cartel de la final todavía no está definido. Colo Colo visita a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas y cierra la llave como local el jueves 10. La U juega la ida ante Coquimbo Unido el jueves 3 a las 18:00 horas y la vuelta, también el jueves 10, según la programación registrada por Sportmonks.

Si albos y azules avanzan, la final sería un clásico entre los dos primeros de la Liga de Primera: Colo Colo, campeón con 64 puntos, y la U, segunda con 54.

El Ester Roa ya tuvo una final de Copa Chile

Concepción no sería una sede nueva para la definición del torneo. El estadio Ester Roa Rebolledo albergó la final de 2017, cuando Santiago Wanderers le ganó 3-1 a Universidad de Chile el 11 de noviembre de ese año y se quedó con su tercer título copero.

Qué significa para la final

A nuestro juicio, la principal dificultad no es la voluntad de las autoridades sino el calendario. Entre la vuelta de las semifinales, el jueves 10, y la final, el domingo 13, hay solo tres días para que Carabineros cierre su informe con los finalistas definidos, el municipio resuelva el arriendo y los clubes organicen la venta de entradas y el traslado de sus hinchas.

Por eso, la factibilidad que pidió el delegado podría tener que trabajarse antes de conocer a los finalistas, con escenarios distintos según quiénes lleguen a la definición. La pelota queda ahora en la Municipalidad de Concepción.