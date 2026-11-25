Datos Clave El anuncio: Joaquín Larrivey confirmó en Instagram que dejará Deportes Concepción al término de la temporada. La despedida: Su último partido como local será ante Universidad de Chile, el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Ester Roa. El legado: Fue capitán y goleador del ascenso de 2025, que devolvió al León de Collao a Primera tras casi 20 años.

El capitán de Deportes Concepción le puso fecha a su adiós. Joaquín Larrivey, delantero argentino de 42 años, anunció este miércoles 25 de noviembre en su cuenta de Instagram que dejará el club al final de la temporada, y que el duelo ante Universidad de Chile del domingo será su último partido como local con la camiseta lila.

El encuentro, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, se jugará el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo. Para la U es un partido clave en la pelea por el Chile 2, y para el Conce será la noche de homenaje a su goleador.

“Fueron dos años inolvidables”

En su publicación, Larrivey explicó el peso emocional de la decisión. “Se acerca un momento muy especial y emotivo para mí. Este fin de semana, frente a Universidad de Chile, será mi último partido de local defendiendo estos colores”, escribió el atacante.

Luego repasó su paso por el Biobío: “Cuando llegué a Deportes Concepción, jamás imaginé todo lo que íbamos a vivir juntos. Fueron dos años inolvidables, llenos de emociones, desafíos y sueños cumplidos”.

El cierre de su mensaje apuntó a lo que deja en el club. “Me voy con la felicidad y la tranquilidad de haberlo dado absolutamente todo y de despedirme dejando al club en un lugar mucho mejor, donde merece estar por su historia y, especialmente, por su gente”, aseguró, y destacó como capitán el hito de “devolver a este club y a esta ciudad a Primera División después de casi 20 años”.

Del ascenso administrativo a pelear la Sudamericana

Larrivey llegó a Concepción en febrero de 2025, justo después de que el club subiera por la vía administrativa desde la Segunda División a la Primera B. Ese mismo año fue pieza central del ascenso a Primera: se coronó goleador de la Liga de Ascenso 2025 y fue elegido el mejor jugador del torneo.

En su temporada de regreso a la máxima categoría siguió siendo determinante. Según el recuento de Cooperativa, suma 14 goles en 37 partidos en 2026 entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, siete de ellos en el torneo local, y acumula 31 festejos en 72 partidos con el club en todas las competencias. Otros registros de prensa entregan cifras algo distintas.

El equipo, en tanto, no llega a la despedida solo para cumplir. Deportes Concepción es octavo con 39 puntos y sigue en carrera por un cupo en la Copa Sudamericana, como detallamos en la programación de la última fecha.

Qué significa para la U y el Conce

Nuestra lectura: el adiós de Larrivey le agrega un ingrediente emocional a un partido que ya venía cargado. La U, segunda con 54 puntos, llegará a 57 si gana en el Ester Roa, una cifra que la UC ya no puede alcanzar, y aseguraría el Chile 2 una fecha antes del final, según el escenario que repasamos en la previa de la fecha 29.

Para el Conce, en cambio, los tres puntos valen doble: mantienen viva la ilusión internacional y le darían a su capitán una despedida a la altura de lo que significó para el club.

Tras el duelo ante la U, a Larrivey le quedará un último partido con la camiseta lila: la visita a Deportes Limache del sábado 5 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Lucio Fariña, por la fecha 30.