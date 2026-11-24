Datos Clave Vargas: Tras la operación por su fractura en la mano derecha, tendrá diez días de recuperación y apunta a volver ante Unión La Calera el 6 de diciembre. Bajas: Igor Lichnovsky, expulsado en Rancagua, y Marcelo Morales, por acumulación de amarillas, se pierden la visita a Deportes Concepción. Copa Chile: Coquimbo Unido y Unión La Calera definen esta noche quién enfrentará a la U en semifinales.

El martes de la U de Chile gira en torno a la enfermería y a la lista de bajas para el partido que puede darle el Chile 2. Se conocieron los plazos de Eduardo Vargas tras su operación, Fernando Gago ya sabe que no tendrá a dos titulares en Concepción y esta noche se define el rival azul en la Copa Chile. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Romántico Viajero.

Vargas: diez días de recuperación y la mira en La Calera

El goleador fue operado el lunes por una fractura en un metacarpiano de la mano derecha, que sufrió en el triunfo 1-0 ante O’Higgins, como contamos en la nota sobre su operación. Según informó Cooperativa, tendrá un periodo de diez días de recuperación.

Con ese plazo, Vargas se pierde el partido ante Deportes Concepción del domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Ester Roa. Los diez días se cumplen el jueves 3 de diciembre, así que su regreso apunta al cierre del campeonato ante Unión La Calera, el domingo 6, siempre sujeto a su evolución y al alta médica.

Su presencia en las semifinales de la Copa Chile dependerá de la programación definitiva de esa llave, que la ANFP todavía no confirma.

Lichnovsky y Morales, las otras bajas en Concepción

Gago tampoco podrá contar con Igor Lichnovsky ni con Marcelo Morales para la fecha 29. El defensor fue expulsado en Rancagua y el lateral llegó al límite de tarjetas amarillas.

El informe arbitral de Juan Lara detalló que Lichnovsky vio la segunda amarilla a los 52 minutos por conducta antideportiva: “Estando el balón en juego, el jugador golpea con el antebrazo en el cuello del adversario”, consignó el juez. Pese a jugar con uno menos casi todo el segundo tiempo, la U ganó con el gol de Vargas a los 76 minutos.

El rival de semifinales sale esta noche

La U ya está en las semifinales de la Copa Chile y espera al ganador de Coquimbo Unido y Unión La Calera, que juegan la vuelta de los cuartos este martes a las 19:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas ganaron 2-0 la ida en La Calera.

El Chile 2, a un triunfo y con ventaja en el desempate

En la liga, la U tiene 54 puntos y la UC 49, con seis por jugar. Un triunfo en Concepción le asegura el segundo lugar. Y aunque los cruzados ganen sus dos partidos y lleguen a 55, a los azules les bastaría con sumar un punto: hoy tienen diez goles más de diferencia que la UC (+26 contra +16), el primer criterio de desempate según las bases, como repasamos en nuestra guía de la fecha 29.

El partido ante Deportes Concepción se jugará sin público visitante, por decisión de Carabineros. La U visita a los lilas el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa, por la fecha 29 de la Liga de Primera.