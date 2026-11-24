Coquimbo Unido recibe este martes 24 de noviembre a Unión La Calera en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas llegan con un 2-0 a favor y el que avance será el rival de Universidad de Chile en semifinales.

Es la última llave de cuartos que queda por cerrar. La ida se aplazó por mal tiempo y quedó rezagada respecto del resto del cuadro, que ya tiene a O’Higgins y Colo Colo instalados en la otra semifinal. El partido irá por TNT Sports Premium y HBO Max, con arbitraje de Fernando Véjar.

Un 2-0 con suplentes y a balón detenido

El primer partido se jugó el miércoles 4 de noviembre en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán, con los dos equipos alineando oncenas alternativas y varios juveniles. Coquimbo resolvió con pelota detenida: Elvis Hernández empujó el 1-0 en la línea a los 27 minutos tras un tiro de esquina, y Alejandro Camargo anotó de cabeza el 2-0 a los 53, otra vez después de un córner de Sebastián Cabrera.

Con esa diferencia, a La Calera no le alcanza con ganar por la mínima en Coquimbo: necesita dos goles de diferencia solo para forzar la definición.

Coquimbo, en racha y con la Libertadores en el bolsillo

El equipo de Hernán Caputto atraviesa su mejor momento del segundo semestre. Suma cinco victorias consecutivas en todos los torneos, una racha que comenzó justamente con un 1-0 sobre La Calera por la Liga de Primera e incluyó la final de la Copa de la Liga, que ganó 3-0 a O’Higgins para asegurar un cupo en la Copa Libertadores. Su último partido fue un 2-1 ante Everton.

En la Copa Chile, los piratas pasaron una fase de grupos con Deportes Limache, Deportes Iquique y San Marcos de Arica, y en octavos de final eliminaron a Cobreloa con dos triunfos por 2-1. El título de la Copa de la Liga ante O’Higgins les dio un trofeo en noviembre y ahora van por otra final.

La Calera mira el domingo antes que la Copa

El escenario de los cementeros es distinto. Con John Armijo en la banca, la prioridad es mantener la categoría: dos triunfos consecutivos por la mínima, ante Huachipato y Palestino, le devolvieron aire en la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional, a falta de dos fechas.

Por eso el técnico tendrá que decidir qué equipo presenta en Coquimbo. El domingo 29, a las 20:30 horas en el Nicolás Chahuán, La Calera recibe a la Universidad de Concepción, colista y rival directo, que está apenas un punto atrás.

Aun así, La Calera ya dio un golpe en esta Copa Chile. En los octavos de final dejó afuera a Universidad Católica: empató 1-1 en casa y 0-0 en la visita, y avanzó por 4-2 en los penales. En la fase de grupos también le ganó 1-0 a la U en su visita.

Hora, estadio y transmisión de Coquimbo vs La Calera

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Árbitro: Fernando Véjar.

Fernando Véjar. Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max.

TNT Sports Premium y HBO Max. Resultado de la ida: Unión La Calera 0, Coquimbo Unido 2.

El detalle de la señal está en nuestra guía de horario y canal del partido. Después de esta noche, los dos vuelven a pensar en la Liga: Coquimbo recibe a Deportes Limache el domingo a las 18:00 horas, y La Calera juega la final por la permanencia ante la UdeC.