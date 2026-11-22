Datos Clave Ya confirmado: Cobreloa le ganó la final del Ascenso a San Luis en penales y vuelve a Primera tras dos años en la B. Falta un ascenso: Seis equipos juegan los cuartos de la Liguilla de Ascenso y San Luis espera en semifinales. Faltan dos descensos: La UdeC, La Calera, Cobresal, Audax Italiano y O’Higgins pelean por no perder la categoría en las dos últimas fechas.

La Liga de Primera 2027 empezó a tomar forma este fin de semana. Cobreloa le ganó en penales la final del Ascenso a San Luis el sábado en Santa Laura y se convirtió en el primer equipo confirmado para la próxima temporada que no estaba en la división de honor. Todavía faltan, eso sí, un segundo ascenso y los dos descensos.

Estas son las piezas que quedan por definir y las fechas en que se resuelve cada una.

Cobreloa, el primero en asegurar su lugar

La final terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal, donde el arquero Hugo Araya, de 25 años, fue la figura, según BioBioChile. El Zorro del Desierto vuelve así a Primera después de dos temporadas en la segunda división y será uno de los 16 equipos de la Liga de Primera 2027. El detalle de la definición está en nuestra nota de la final en Santa Laura.

San Luis, dirigido por Humberto Suazo, no quedó fuera de carrera: por haber perdido la final entra directo a las semifinales de la liguilla que entrega el segundo cupo.

El segundo ascenso: seis equipos y una liguilla a ida y vuelta

Los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso se juegan a ida y vuelta, y cierran como locales los mejor ubicados de la fase regular en cada llave: Wanderers, Antofagasta y Magallanes. Los tres ganadores se suman a San Luis en las semifinales, según el resumen de TVN. Así están las llaves, con los resultados de Cooperativa y la programación que recogió Radio Maray:

Recoleta vs Santiago Wanderers: Recoleta ganó 3-1 la ida en La Pintana. La vuelta es el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa.

Recoleta ganó 3-1 la ida en La Pintana. La vuelta es el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa. Copiapó vs Antofagasta: empataron 1-1 en Copiapó. La vuelta es el viernes 27 a las 20:00 horas en el Calvo y Bascuñán.

empataron 1-1 en Copiapó. La vuelta es el viernes 27 a las 20:00 horas en el Calvo y Bascuñán. San Marcos de Arica vs Magallanes: la ida se juega este domingo 22 a las 12:00 horas en el Carlos Dittborn y la vuelta, el sábado 28 a las 18:00 horas en San Bernardo.

Wanderers es el que llega más complicado: tiene que remontar dos goles de diferencia en Valparaíso para seguir en carrera.

Abajo: cinco equipos y dos boletos a la Primera B

En la Liga de Primera bajan los dos últimos de la tabla. Tras la derrota de la Universidad de Concepción ante Ñublense, así está la parte baja, según la tabla de Cooperativa:

12° O’Higgins: 31 puntos.

13° Cobresal: 30 puntos.

14° Audax Italiano: 30 puntos.

15° Unión La Calera: 27 puntos.

16° Universidad de Concepción: 26 puntos.

Los cinco ya jugaron la fecha 28, así que solo les quedan dos partidos. Según el fixture de Emol, este es el cierre de cada uno:

Universidad de Concepción: Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local).

Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local). Unión La Calera: Universidad de Concepción (local) y U de Chile (visita).

Universidad de Concepción (local) y U de Chile (visita). Cobresal: Ñublense (visita) y Colo Colo (local).

Ñublense (visita) y Colo Colo (local). Audax Italiano: Palestino (local) y La Serena (visita).

Palestino (local) y La Serena (visita). O’Higgins: Everton (visita) y Coquimbo Unido (local).

El duelo entre La Calera y la UdeC concentra buena parte de la definición. Las noticias del Campanil, que necesita ganar para seguir con vida, están en nuestra sección de la Universidad de Concepción.

El calendario de las definiciones

Jueves 26 al sábado 28 de noviembre: vueltas de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

vueltas de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Fin de semana del 29 de noviembre: fecha 29 de la Liga de Primera, con La Calera vs UdeC.

fecha 29 de la Liga de Primera, con La Calera vs UdeC. Domingo 6 de diciembre: fecha 30, la última del torneo.

Las semifinales y la final de la liguilla completarán después el cuadro de la Primera 2027. Antes, este mismo domingo, San Marcos de Arica y Magallanes abren la última llave de cuartos en Arica.