Datos Clave La baja: Facundo Juárez, expulsado ante San Marcos, recibió tres fechas y no jugará la final. La final: Cobreloa vs San Luis, sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en Santa Laura, por TNT Sports y HBO Max. Lo que está en juego: El ganador es campeón de la Primera B y sube directo; el perdedor va a semifinales de la liguilla.

San Luis de Quillota jugará la final de la Primera B sin uno de sus defensores. Facundo Juárez, expulsado ante San Marcos de Arica, recibió tres fechas de suspensión del Tribunal de Disciplina de la ANFP y no estará en el partido único ante Cobreloa, este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santa Laura, según informó BioBioChile este viernes.

Es la segunda baja que deja la semana en la final del ascenso. El cuadro loíno tampoco tendrá a su goleador, como contamos en la nota sobre la suspensión de Gustavo Gotti, autor de 20 goles en el campeonato.

La expulsión que pudo costar caro

Juárez vio la roja a los 26 minutos del duelo de la última fecha en el estadio Carlos Dittborn, tras una fuerte infracción sobre el volante Agustín Maidana. El árbitro Nicolás Gamboa revisó la jugada en el VAR antes de expulsarlo, según el relato de BioBioChile.

Con uno menos durante casi todo el partido, el elenco canario parecía resignado a un empate que le entregaba el ascenso a Cobreloa, que goleaba 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama. Pero a los 85 minutos el lateral Guillermo Avello marcó de tiro libre el 1-0 que obligó a jugar un desempate, según la crónica de Emol. Ambos equipos terminaron con 57 puntos tras las 30 fechas.

Lo que dijo Suazo tras el milagro de Arica

El técnico de San Luis valoró la respuesta de su plantel con diez hombres. “Partido difícil, hablamos en el mediotiempo que quedamos con un jugador menos temprano. Me saco el sombrero por mis jugadores, saben que los quiero mucho, me han ayudado mucho a crecer como entrenador”, afirmó tras ese partido, en declaraciones recogidas por Emol.

Sobre la final, el Chupete evitó el rol de víctima: “Partido duro, nos hemos enfrentado a ellos. Es un equipo que se preparó para ascender también, pero nosotros tenemos nuestras armas”, aseguró. También pidió calma: “No hemos ganado nada, el objetivo está ahí, el equipo trabaja y se esfuerza”.

En la otra vereda, Mario Salas reconoció un “dejo de amargura” por no haber celebrado el ascenso ante su gente en Calama, pero destacó que su plantel tiene líderes con recorrido para un partido así.

Dos clubes que buscan volver

El premio es grande para ambos. Cobreloa no juega en la máxima categoría desde 2024, a la que había regresado una temporada antes tras nueve años de ausencia. San Luis no está en Primera desde 2018, cuando descendió por última vez a la Primera B, según el repaso de Emol.

La final se juega a partido único y en cancha neutral. El ganador se queda con el título y el ascenso directo, mientras que el que pierda tendrá una segunda opción en las semifinales de la Liguilla de Ascenso, que este viernes abren Deportes Recoleta y Santiago Wanderers.

Qué significa para San Luis

Nuestra lectura: las dos bajas no pesan igual. Cobreloa pierde a su principal fuente de gol, mientras San Luis debe rearmar una defensa que ya demostró en Arica que puede resistir con un hombre menos. Suazo, que levantó a su equipo en ese escenario, llega con el antecedente de haber resuelto una situación más compleja que la que enfrentará el sábado.

El partido se juega el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en Santa Laura. El horario, la transmisión y los detalles de entradas están en nuestra guía de Cobreloa vs San Luis.