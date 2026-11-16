Datos Clave La final: Cobreloa y San Luis se enfrentan el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura. Empate perfecto: Ambos terminaron con 57 puntos y el mismo registro: 16 triunfos, nueve empates y cinco derrotas. La clave: Cobreloa sumó 38 puntos en Calama y 19 de visita; San Luis, 25 fuera de casa, el mejor registro del torneo.

Cobreloa y San Luis definirán el título de la Primera B y el primer ascenso a la máxima categoría este sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura. Así lo confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras una fase regular que terminó con los dos equipos igualados en 57 puntos.

La igualdad es casi total: los dos ganaron 16 partidos, empataron nueve y perdieron cinco. Pero los números de la temporada, según los registros de FotMob, muestran dos equipos muy distintos, y una diferencia que pesa en una final en cancha neutral.

Dos campañas calcadas, con un matiz

El matiz está en los goles. Cobreloa terminó con 55 a favor y 30 en contra, una diferencia de +25, y fue junto a Antofagasta el equipo más goleador del torneo, con 1,8 goles por partido. San Luis marcó 45 y recibió 30, con diferencia de +15. Las dos defensas recibieron exactamente lo mismo, solo superadas por Antofagasta y San Marcos de Arica.

En el ataque loíno aparece el goleador del campeonato: Gustavo Gotti, con 20 goles.

El mejor local contra el mejor visitante

Acá está el dato que más interesa para el sábado. Cobreloa fue una aplanadora en Calama y un equipo común fuera de casa. San Luis, en cambio, fue el que más puntos sumó de visita en todo el torneo.

Cobreloa de local: 12 triunfos, dos empates y una derrota, con 39 goles a favor y 10 en contra. 38 puntos, el mejor registro de local de la Primera B.

12 triunfos, dos empates y una derrota, con 39 goles a favor y 10 en contra. 38 puntos, el mejor registro de local de la Primera B. Cobreloa de visita: cuatro triunfos, siete empates y cuatro derrotas, con 16 goles a favor y 20 en contra. 19 puntos.

cuatro triunfos, siete empates y cuatro derrotas, con 16 goles a favor y 20 en contra. 19 puntos. San Luis de local: nueve triunfos, cinco empates y una derrota, con 30 goles a favor y 15 en contra. 32 puntos.

nueve triunfos, cinco empates y una derrota, con 30 goles a favor y 15 en contra. 32 puntos. San Luis de visita: siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con 15 goles a favor y 15 en contra. 25 puntos, el mejor registro de visita del torneo.

Un triunfo para cada uno

En la temporada se vieron dos veces y cada uno ganó en su casa. En la fecha 9, el 26 de abril, Cobreloa venció 3-1 a San Luis en Calama. En la fecha 24, el 5 de septiembre, San Luis se impuso 4-2 en Quillota.

Cómo llegan

Los dos ganaron en la última fecha. Cobreloa goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama, mientras San Luis venció 1-0 a San Marcos en Arica con un tiro libre de Guillermo Avello a los 85 minutos, pese a jugar con un hombre menos desde los 26.

En las bancas estarán Mario Salas, en Cobreloa, y Humberto Suazo, en San Luis. “Partido duro, nos hemos enfrentado a ellos. Es un equipo que se preparó para ascender también, pero nosotros tenemos nuestras armas”, afirmó el Chupete a TNT Sports tras el triunfo en Arica.

Qué está en juego

El ganador será campeón de la Primera B y subirá directo a la Liga de Primera. El perdedor no queda eliminado: se suma a las semifinales de la liguilla por el segundo ascenso, junto a los ganadores de los cuartos de final.

Lo que dicen los números

Esta es nuestra lectura, basada en los registros de la temporada: Santa Laura le quita a Cobreloa su mayor fortaleza. El 67% de sus puntos, 38 de 57, los ganó en Calama, mientras San Luis repartió los suyos de forma más pareja, con 25 de 57 conseguidos de visita. Cobreloa tiene más gol y al goleador del torneo, pero en una cancha que no es la suya el registro favorece al equipo de Quillota, que fue el más regular lejos de casa.

Lo que viene: Cobreloa vs San Luis, el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en Santa Laura, con el título y el ascenso en juego.