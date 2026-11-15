Datos Clave Resultados: Cobreloa goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama y San Luis venció 1-0 a San Marcos en Arica, con un hombre menos. Tabla: Ambos cerraron la fase regular con 57 puntos; la diferencia de gol no sirve para desempatar. Lo que viene: El título y el ascenso directo se definen en un partido único en cancha neutral, con fecha y sede por confirmar.

La Primera B 2026 no se cerró este domingo 15 de noviembre. Cobreloa goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama y San Luis le ganó 1-0 a San Marcos de Arica en el norte, por lo que ambos terminaron igualados con 57 puntos y deberán jugar un partido de definición por el título y el ascenso directo a Primera División.

Los dos partidos se jugaron en simultáneo, a las 18:00 horas, y en ambos el gol que abrió la puerta llegó con suspenso. El de los quillotanos, además, con diez jugadores durante casi una hora de juego.

Cobreloa cumplió en Calama con gol de su capitán

En el estadio Zorros del Desierto, los loínos abrieron la cuenta a los 31 minutos con Gustavo Gotti. En el complemento, Cristián Muga marcó el 2-0 a los 74 minutos y Rodolfo González cerró la goleada en los descuentos, a los 90+3.

Con ese resultado, el equipo de Mario Salas hizo su parte: necesitaba ganar y esperar un tropiezo de San Luis. El técnico había anticipado en la previa que la presión debía ser un combustible para su plantel, como repasamos en sus palabras antes de la última fecha.

San Luis lo ganó con diez y en el final

En Arica, el panorama se le complicó temprano al cuadro de Humberto Suazo: Facundo Juárez fue expulsado a los 27 minutos. Aun así, los canarios resistieron y encontraron el gol a cinco minutos del final, a los 85, por intermedio de Guillermo Avello.

Ese tanto evitó que Cobreloa celebrara el título en Calama. Con un empate en Arica, los loínos habrían sido campeones con 57 puntos contra 55.

Por qué no sirve la diferencia de gol

Cobreloa terminó con mejor diferencia de gol que San Luis (+25 contra +15), pero ese criterio no aplica en lo más alto. Las bases de la Liga de Ascenso establecen que una igualdad de puntos en el primer lugar se resuelve en un partido único de definición en cancha neutral.

La ANFP todavía no confirma la fecha ni el estadio de ese duelo. El ganador será campeón de la Primera B y subirá directo a Primera División para 2027; el perdedor mantiene la opción de ascender por la liguilla, donde ya están Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Magallanes, San Marcos de Arica, Deportes Copiapó y Deportes Recoleta, según la tabla final publicada por Cooperativa.

Qué significa para Cobreloa y San Luis

Nuestra lectura, basada en los resultados de la fecha: la final llega con dos equipos en momentos distintos. Cobreloa cerró con una goleada en casa y una diferencia de gol de +25, mientras San Luis sacó adelante un partido cuesta arriba, con un jugador menos y lejos de Quillota. Pero la definición en cancha neutral le quita al cuadro loíno la ventaja de Calama, donde construyó buena parte de su campaña, como mostramos en los números de su localía.

La próxima noticia será la programación de la ANFP: fecha, hora y sede de la final que definirá al campeón de la Primera B 2026.