Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por la última fecha de la Primera B. El partido se verá por TNT Sports Premium y por streaming en TNT Sports en HBO Max.

Es uno de los dos partidos que deciden al campeón del ascenso: a la misma hora, San Luis visita a San Marcos de Arica, con los dos aspirantes igualados en 54 puntos.

Horario y transmisión de Cobreloa vs Puerto Montt

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

Zorros del Desierto, Calama. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

San Marcos de Arica vs San Luis, el otro partido que define el título, se juega también a las 18:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn y se verá por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Lo que se juega cada uno en Calama

La corona será para el equipo que consiga un mejor resultado en esta fecha. Si Cobreloa y San Luis vuelven a terminar igualados en puntos, ya sea porque ambos ganan, empatan o pierden, el título y el ascenso directo se definirán en un partido extra en cancha neutral. El que quede segundo entra directo a las semifinales de la Liguilla, con otra opción de subir.

Puerto Montt tampoco llega de paseo. Con 38 puntos, pelea uno de los dos cupos que quedan para la postemporada junto a Deportes Recoleta (42), Deportes Copiapó (41), Unión Española (39) y Deportes Iquique (38). Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta, Magallanes y San Marcos ya tienen su lugar asegurado.

Si quieres repasar cómo funciona el desempate y la Liguilla, lo explicamos en cómo se define el ascenso en la Primera B.

¿Cómo llegan Cobreloa y Puerto Montt?

Cobreloa: en su último partido ganó en Talca a Rangers por la fecha 29, con un gol de su capitán, Gustavo Gotti, para llegar igualado con San Luis a la definición.

en su último partido ganó en Talca a Rangers por la fecha 29, con un gol de su capitán, Gustavo Gotti, para llegar igualado con San Luis a la definición. Puerto Montt: llega tras el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que lo dejó sin sanción y despejó la programación de la última fecha.

La última fecha quedó en pausa por los casos de escritorio de San Marcos de Arica y Puerto Montt, hasta que la ANFP la fijó con cinco partidos en simultáneo a las 18:00 horas. El detalle de toda la jornada está en la programación de la última fecha.

El resto de la última fecha de la Primera B