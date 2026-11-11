Humberto Suazo ya es parte del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. El exdelantero de Colo Colo, Monterrey y La Roja fue inducido este martes en una ceremonia en Pachuca, México, junto a otro chileno con historia en ese país, Fabián Estay.

Los dos integran la clase 2026 con leyendas como Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Bebeto y Davor Šuker. Y el “Chupete” no escondió la emoción: “Estoy muy emocionado, me llena de orgullo”, afirmó en su discurso, con la voz quebrada.

Un discurso para su familia, Monterrey y San Luis

Suazo agradeció a su familia por “haber dejado sus sueños de lado y haberme acompañado en este proceso”, y también “a todos mis entrenadores que me hicieron mejor persona”.

Tuvo palabras para San Luis de Quillota, el club que hoy dirige y que le permitió viajar a la ceremonia, y para el equipo de su vida en México: agradeció a “Monterrey, por abrirme las puertas a este lindo país”.

Los números que lo llevaron al Salón de la Fama

La distinción premia sobre todo lo que hizo en el fútbol mexicano, pero su carrera tiene cifras que en Chile se recuerdan de memoria:

Monterrey: segundo goleador histórico del club, con 121 goles en 220 partidos.

segundo goleador histórico del club, con 121 goles en 220 partidos. Liga MX: mejor futbolista de la liga en 2009 y 2010.

mejor futbolista de la liga en 2009 y 2010. Títulos con Rayados: tres Concachampions y el tercer lugar en el Mundial de Clubes 2012.

tres Concachampions y el tercer lugar en el Mundial de Clubes 2012. Colo Colo: 69 goles en 2006, la temporada en que fue goleador del mundo, y cuatro títulos de torneos cortos entre 2006 y 2007.

69 goles en 2006, la temporada en que fue goleador del mundo, y cuatro títulos de torneos cortos entre 2006 y 2007. La Roja: goleador de las Clasificatorias para Sudáfrica 2010, con 10 goles.

Su recorrido también tuvo regresos que pocos esperaban. Se retiró en 2016, volvió en 2017 con San Antonio Unido en Segunda División, colgó los botines en 2018 y regresó otra vez en 2019. Pasó por Santa Cruz y Deportes La Serena, y cerró su carrera como jugador en 2025 en San Luis, donde hoy es el entrenador.

Lo que lo espera en Quillota

El homenaje llega en una semana decisiva para el Suazo técnico. San Luis llegó a la última fecha de la Primera B igualado en puntos con Cobreloa en la pelea por el título y el ascenso directo.

Esa fecha 30 todavía no se juega. En ella, San Luis debe visitar a San Marcos de Arica, el club desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que apeló ante la Segunda Sala y anunció que irá al TAS si se mantiene el castigo. Según T13, la ANFP piensa de manera preliminar jugar esa última jornada el fin de semana del 15 de noviembre.

Qué significa para Suazo

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: el reconocimiento en México cierra el capítulo del goleador justo cuando el del entrenador enfrenta su prueba más grande. El hombre que volvió dos veces a las canchas cuando todos lo daban por retirado ahora espera, desde la banca, un fallo de escritorio para saber cuándo y contra quién se juega el ascenso.

El próximo paso es la resolución de la Segunda Sala por el caso San Marcos, que puede ordenar el calendario de la Primera B. Puedes revisar qué está en juego en esa audiencia.