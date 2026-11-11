La Primera B 2026 entrega dos ascensos a la Liga de Primera 2027, y los dos siguen abiertos. San Luis y Cobreloa llegaron igualados en puntos a la fecha 30, la última de la fase regular, que todavía no se juega por el caso de San Marcos de Arica. Esta es la guía para entender cómo se resuelve todo.

Dos cupos: el campeón y el ganador de la Liguilla

El primer ascenso es para el campeón de la fase regular, y solo San Luis y Cobreloa pueden quedarse con él. El segundo es para el ganador de la Liguilla de Ascenso, un minitorneo entre los equipos que terminen del segundo al octavo lugar de la tabla.

En la última fecha, Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt en el estadio Zorros del Desierto de Calama, mientras San Luis visita a San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn.

Si terminan empatados en puntos, hay final

Según las bases de la ANFP, recogidas por Emol, el título no se decide por diferencia de goles si San Luis y Cobreloa terminan con los mismos puntos. En ese caso, ambos juegan un partido de desempate en un estadio neutral que fija la ANFP.

El que gane sube directo. El que pierda no queda fuera de la pelea: como segundo de la tabla, pasa a la Liguilla.

Así se juega la Liguilla de Ascenso

El formato premia al segundo lugar, que entra directamente en semifinales. El resto parte desde cuartos de final:

Cuartos de final: 3° contra 8°, 4° contra 7° y 5° contra 6°.

3° contra 8°, 4° contra 7° y 5° contra 6°. Semifinales: el 2° espera a uno de los ganadores de cuartos.

el 2° espera a uno de los ganadores de cuartos. Premio: el campeón de la Liguilla asciende a la Liga de Primera 2027.

Antes de la fecha 30 ya tenían su lugar Santiago Wanderers, que aseguró el tercer puesto, Magallanes, Antofagasta y San Marcos de Arica. Los dos últimos cupos salen entre Recoleta, Copiapó, Unión Española, Deportes Iquique y Puerto Montt, según el resumen de T13 tras la penúltima jornada.

El caso San Marcos puede mover la tabla

Todo esto depende de un fallo de escritorio. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina desafilió a San Marcos de Arica por seis votos contra uno, por irregularidades en su documentación financiera, y el club apeló ante la Segunda Sala. Su gerente, Fernando Zapata, advirtió que si se mantiene el castigo acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y a la justicia ordinaria.

Según T13, el artículo 87 de las bases establece que si la desafiliación se confirma, San Marcos perdería todos sus partidos por 3-0 y pasaría al último lugar. La ANFP pensaba de manera preliminar jugar la fecha 30 el fin de semana del 15 de noviembre, y en Arica se aferran a un precedente: la Segunda Sala revirtió las desafiliaciones de Lautaro de Buin (2021), Barnechea (2024) y Melipilla (2025).

Qué significa para la pelea por subir

Esta es nuestra lectura, basada en esas reglas: si San Marcos pierde todos sus partidos por secretaría, no solo cambia la parte baja. Los equipos que en cancha empataron o perdieron ante el cuadro nortino sumarían puntos que hoy no tienen, y eso puede alterar tanto la igualdad entre San Luis y Cobreloa como el orden de la Liguilla. Además, quedaría libre el lugar que hoy ocupa San Marcos entre los ocho clasificados.

Si la Segunda Sala revierte el castigo, el camino es el más simple: se juega la fecha 30 con San Marcos en cancha y, si hace falta, la final. Para revisar el calendario completo del torneo puedes ver nuestro fixture de la Primera B 2026, y para el detalle del caso, lo que se juega en la Segunda Sala.