La Primera B 2026, oficialmente denominada Liga de Ascenso Caixun 2026 por razones de patrocinio, ya tiene su hoja de ruta definida. El segundo escalón del fútbol chileno volverá a disputarse bajo el formato de torneo largo anual, con 30 fechas, 16 equipos y una competencia que se extenderá durante gran parte del año calendario.

Aunque el fixture detallado con cruces, horarios y estadios aún no ha sido publicado, desde ANFP ya confirmaron las fechas de inicio y término, además de la estructura del torneo, en una temporada marcada por regresos históricos, descensos recientes y una lucha intensa por volver a Primera División.

⚽ ¿Cuándo empieza la Primera B 2026?

La Liga de Ascenso 2026 comenzará el 16 de febrero y se extenderá hasta el 1 de noviembre, período en el que se disputará la fase regular del campeonato, según la planificación oficial de la ANFP.

Una vez concluidas las 30 fechas del torneo largo, la temporada continuará con la liguilla de Ascenso, programada entre el 2 y el 29 de noviembre, instancia que definirá el segundo cupo a la Primera División 2027.

Desde Quilín recalcaron que, si bien las fechas generales ya están ratificadas, el fixture oficial con partidos, horarios y sedes será publicado semanas antes del inicio, como es habitual en el fútbol chileno.

📅 ¿Cómo será el calendario de la Primera B 2026?

Aunque todavía no se conocen los cruces específicos, la estructura del campeonato ya está definida. La Primera B 2026 se jugará bajo el sistema de todos contra todos, en dos ruedas completas, con un total de 30 fechas correspondientes a la fase regular, que se desarrollará entre febrero y comienzos de noviembre.

Finalizada esa etapa, el torneo entrará en su fase decisiva con la liguilla de Ascenso, concentrada íntegramente en noviembre. El diseño del calendario busca asegurar continuidad competitiva durante el año y dejar las definiciones para el tramo final de la temporada.

🏟️ ¿Qué equipos juegan la Primera B 2026?

La Liga de Ascenso contará con 16 equipos, con varios movimientos relevantes respecto a la temporada anterior. Entre las principales novedades destaca el regreso de Unión Española a la categoría tras 26 años en Primera División, además del retorno de Deportes Iquique, que descendió desde la Liga de Primera.

También sobresale la presencia de Deportes Puerto Montt, campeón de la Segunda División 2025, y la histórica ausencia de Santiago Morning, que perdió la categoría por primera vez en su historia.

📋 Equipos participantes en la Primera B 2026

Cobreloa

Curicó Unido

Deportes Antofagasta

Deportes Copiapó

Deportes Iquique

Deportes Puerto Montt

Deportes Recoleta

Deportes Santa Cruz

Deportes Temuco

Magallanes

Rangers de Talca

San Luis de Quillota

San Marcos de Arica

Santiago Wanderers

Unión Española

Unión San Felipe

📊 ¿Cuál es el formato de la Primera B 2026?

El campeonato mantendrá un formato largo anual, con tabla única y sistema de puntos tradicional. A lo largo de las 30 fechas de la fase regular, los equipos sumarán tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.

El modelo vuelve a poner el foco en la regularidad y la consistencia durante toda la temporada, premiando al equipo que logre sostener su rendimiento de febrero a noviembre.

🔺 ¿Cómo se define el ascenso en la Primera B 2026?

El sistema de ascensos contempla dos caminos. El campeón de la fase regular, una vez disputadas las 30 fechas, logrará el ascenso directo a la Primera División 2027.

El segundo cupo de ascenso se resolverá mediante la liguilla, que se jugará entre el 2 y el 29 de noviembre, y que disputarán el subcampeón del torneo regular junto a los equipos ubicados entre el tercer y octavo lugar de la tabla anual, en llaves de ida y vuelta.

🔻 ¿Cuántos equipos descienden en la Primera B 2026?

En la parte baja de la tabla, la Liga de Ascenso también será exigente. El último equipo de la clasificación general descenderá directamente a la Segunda División Profesional 2027.

En caso de que dos clubes finalicen igualados en el último lugar, el descenso se resolverá mediante un partido de definición en cancha neutral, tal como lo establecen las bases del campeonato.

📌 ¿Cuándo se publica el fixture oficial de la Primera B 2026?

Hasta ahora, la ANFP no ha liberado el fixture detallado del torneo. Según lo informado desde Quilín, la programación completa con fechas, horarios y estadios se dará a conocer semanas antes del inicio, considerando criterios logísticos, televisivos y de seguridad.

📰 En resumen

La Primera B 2026 comienza el 16 de febrero

La fase regular se extiende hasta el 1 de noviembre

La liguilla de Ascenso se jugará entre el 2 y el 29 de noviembre

Participan 16 equipos

Se disputan 30 fechas en formato largo anual

en formato largo anual El campeón asciende directo a Primera División

El segundo ascenso se define vía liguilla

El último equipo desciende a Segunda División

