Datos Clave El partido: Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt en Calama este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, por la última fecha de la Primera B. La tabla: Cobreloa y San Luis llegan igualados con 54 puntos; los canarios visitan a San Marcos de Arica a la misma hora. Lo que dijo Salas: El técnico loíno reconoció que hay presión y ansiedad, y pidió usarlas como “combustible” para el rendimiento.

Mario Salas ya palpita la tarde que puede devolver a Cobreloa a Primera. El técnico de los loínos habló este sábado en Calama, a un día de recibir a Deportes Puerto Montt en la última fecha de la Primera B, y fue directo: “lo más importante para nosotros y lo único es ganar”.

El duelo es este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, en simultáneo con el partido de San Luis en Arica ante San Marcos. Ambos llegan con 54 puntos y solo uno de los dos puede quedarse con el título y el ascenso directo.

“La presión tiene que ser un combustible”

Salas no escondió el peso de la jornada. “Para todos estos partidos, sobre todo para esta instancia, yo creo que hay presión y hay ansiedad”, reconoció en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Para el DT, la clave está en cómo su plantel maneje esa carga: “La presión tiene que ser una energía, tiene que ser un combustible para nosotros poder transmitir un buen rendimiento”. Y agregó que “la ansiedad es lo que tenemos que equilibrar con nuestra concentración y poder expresarnos dentro del campo de juego de la mejor forma”.

El “Comandante” también habló de la posibilidad de celebrar ante su público. “Sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama con nuestra gente, con nuestra ciudad. Creo que es algo que también nos motiva y nos incentiva a hacer las cosas bien”, afirmó.

Cobreloa no depende solo de sí mismo

El técnico dejó claro que el título no está en sus manos por completo. “No depende absolutamente de nosotros. Hay una parte importante que es nuestra y que es el hecho de ganar este partido y que se den otros resultados”, aseguró.

La cuenta es simple: si Cobreloa gana y San Luis no, los loínos son campeones. Si los dos ganan, o los dos empatan, siguen igualados en puntos y el campeón se define en un partido extra. Así lo explicamos en cómo se define el ascenso en la Primera B.

Un rival que también se juega algo

En el papel, Puerto Montt llega undécimo con 38 puntos. Pero, como advirtió BioBioChile, los salmoneros necesitan ganar sí o sí para mantener la esperanza de entrar a la Liguilla, lo que los convierte en un rival sin margen para especular.

San Luis, en tanto, visita a un San Marcos que es sexto con 43 puntos y ya está clasificado a la postemporada. Por eso, Salas insistió en mirar solo lo propio: “el objetivo para nosotros, más allá de lo que pueda ejercer la gente como presión, es mantenernos enfocados y concentrados en lo que nosotros podemos hacer”.

El DT también pidió paciencia hasta el último minuto: “Entendemos que el partido dura 90 minutos, más los descuentos que hay, y que en cualquier momento podemos hacer un gol”. Una frase con historia reciente: en la fecha anterior, Cobreloa venció 1-0 a Rangers con un gol de Gustavo Gotti en los descuentos.

Los números de cada camino al título están en lo que pesa en la definición entre Cobreloa y San Luis. Este domingo, desde las 18:00 horas, Calama y Arica deciden quién vuelve a Primera.