Datos Clave En Calama: Cobreloa ganó 11 de sus 14 partidos de local en la Liga de Ascenso, con 36 goles a favor y 10 en contra, según FotMob. De visita: San Luis es el segundo equipo que más puntos suma fuera de casa: 22 de 42 posibles, con seis triunfos en 14 salidas. El desempate: Si vuelven a terminar igualados en puntos, el título se define en un partido extra: la diferencia de gol no corre.

Cobreloa y San Luis llegan igualados con 54 puntos a la última fecha de la Primera B, este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas. Los loínos reciben a Puerto Montt en Calama y los canarios visitan a San Marcos en Arica. La tabla no los separa, pero los números de local y de visita cuentan otra historia.

Revisamos las estadísticas de la temporada en FotMob, partido por partido, para ver qué tan cuesta arriba es cada camino al título y al ascenso directo.

Zorros del Desierto: 35 de 42 puntos para Cobreloa

Cobreloa es, por lejos, el mejor local del torneo. En sus 14 partidos en casa ganó 11, empató dos y perdió solo uno, con 36 goles a favor y 10 en contra. Eso son 35 de los 42 puntos que ha jugado en Calama, tres más que San Luis en Quillota con un partido menos.

Su rival tampoco ayuda a pensar en una sorpresa. Puerto Montt ganó apenas tres de sus 14 partidos de visita (tres triunfos, cuatro empates y siete derrotas) y marcó solo nueve goles fuera de casa, el registro más bajo del torneo junto a San Felipe. En la primera rueda, eso sí, el cuadro sureño le sacó un empate 1-1 a Cobreloa en Puerto Montt.

San Luis, el visitante más fiable después de Wanderers

El camino de San Luis parece más difícil en el papel, pero el equipo de Humberto Suazo es el segundo que más suma lejos de casa: 22 puntos en 14 salidas, con seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Solo Santiago Wanderers, con 24, tiene mejor campaña de visita.

El problema es el rival. San Marcos de Arica recibió apenas nueve goles en sus 14 partidos en el Carlos Dittborn, una de las dos defensas locales menos batidas de la Primera B junto a la de Antofagasta. En la primera rueda, San Luis le ganó 1-0 en Quillota.

Además, los canarios hacen pocos goles de visita: 14 en 14 partidos, uno por encuentro. Cobreloa, en cambio, es el ataque más productivo del torneo, con 52 goles en 29 fechas, ocho más que San Luis.

Gotti contra Parada, el duelo de goleadores

Gustavo Gotti (Cobreloa): 19 goles en 27 partidos, máximo goleador de la Primera B, con un promedio de 0,7 tantos cada 90 minutos. Fue suyo el 1-0 agónico ante Rangers en Talca, en la fecha 29.

19 goles en 27 partidos, máximo goleador de la Primera B, con un promedio de 0,7 tantos cada 90 minutos. Fue suyo el 1-0 agónico ante Rangers en Talca, en la fecha 29. Sebastián Parada (San Luis): 13 goles en 28 partidos, el principal argumento ofensivo de los canarios.

13 goles en 28 partidos, el principal argumento ofensivo de los canarios. Los rivales: Camilo Melivilú lleva 11 goles para San Marcos y Richard Paredes, ocho para Puerto Montt.

En el duelo directo de la temporada quedaron a mano: Cobreloa ganó 3-1 en la fecha 9 y San Luis se impuso 4-2 en la fecha 24.

Por qué la diferencia de gol no le sirve a Cobreloa

Con 52 goles a favor y 30 en contra, Cobreloa tiene una diferencia de más 22, contra más 14 de San Luis. En otro torneo, eso sería una ventaja. Aquí no: si ambos ganan, empatan o pierden y siguen igualados en puntos, el título y el ascenso directo se definen en un partido extra entre los dos, según la programación oficial de la última fecha. Las reglas completas están en cómo se define el ascenso en la Primera B.

Qué dicen los números: la presión se juega en Calama

Esta es nuestra lectura, a partir de los números de la temporada: el escenario más repetido del año favorece a Cobreloa, que ganó en casa en 11 de 14 fechas, mientras San Luis ganó de visita en seis de 14. Si los dos repiten su norma, Cobreloa celebra en Calama sin partido extra.

Pero el dato que cambia la mirada es otro: Cobreloa no tiene margen para empatar. Si San Luis gana en Arica, algo que ya hizo en seis salidas este año, un empate ante un Puerto Montt que casi no marca de visita le quitaría el título a los loínos. Es decir, el equipo que mejor juega de local llega obligado a ganar, y el que llega con menos argumentos en la previa juega con una sola idea, sin calculadora.

El horario y la transmisión de cada partido están en quién transmite Cobreloa vs Puerto Montt. El domingo, desde las 18:00 horas, Calama y Arica deciden quién vuelve a Primera.