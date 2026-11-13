San Marcos de Arica recibe a San Luis este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn, por la última fecha de la Primera B. El partido se verá por TNT Sports y por streaming en TNT Sports en HBO Max.

El cuadro quillotano, dirigido por Humberto Suazo, llega igualado con Cobreloa en 54 puntos y se juega en Arica el título y el ascenso directo a Primera División.

Horario y transmisión de San Marcos vs San Luis

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

Carlos Dittborn, Arica. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

A la misma hora, Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt en Calama, con transmisión de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Las cuentas del título para San Luis

El campeón será el equipo que logre un mejor resultado en esta fecha. Si San Luis gana y Cobreloa no, los canarios se quedan con la corona. Si ambos vuelven a terminar igualados en puntos, el título y el ascenso directo se definirán en un partido extra en cancha neutral. El segundo entra directo a las semifinales de la Liguilla.

Las reglas del desempate y de la postemporada las explicamos en cómo se define el ascenso en la Primera B.

¿Cómo llegan San Marcos y San Luis?

San Luis: en la fecha 29 rescató un empate ante Deportes Recoleta en Quillota con un gol en el minuto 96, en una jornada en la que no hubo campeón y que dejó la definición para la última fecha.

en la fecha 29 rescató un empate ante Deportes Recoleta en Quillota con un gol en el minuto 96, en una jornada en la que no hubo campeón y que dejó la definición para la última fecha. San Marcos de Arica: suma 43 puntos y ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla. Llega después de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revocara su desafiliación, el fallo que destrabó la programación de esta última fecha.

Ese caso de escritorio mantuvo la fecha en pausa durante semanas, hasta que la ANFP la fijó con cinco partidos en simultáneo a las 18:00 horas. Repasamos cómo quedó la Primera B tras el fallo.

El resto de la última fecha de la Primera B

12:00 horas: Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó (TNT Sports Premium y HBO Max).

Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó (TNT Sports Premium y HBO Max). 18:00 horas: Cobreloa vs Deportes Puerto Montt (TNT Sports Premium y HBO Max).

Cobreloa vs Deportes Puerto Montt (TNT Sports Premium y HBO Max). 18:00 horas: Magallanes vs Deportes Antofagasta (HBO Max).

Magallanes vs Deportes Antofagasta (HBO Max). 18:00 horas: Unión San Felipe vs Unión Española (HBO Max).

Unión San Felipe vs Unión Española (HBO Max). 18:00 horas: Deportes Santa Cruz vs Rangers (HBO Max).

Deportes Santa Cruz vs Rangers (HBO Max). 20:30 horas: Deportes Recoleta vs Deportes Iquique (TNT Sports Premium y HBO Max).

El domingo por la noche, la Primera B tendrá campeón o un partido extra para definirlo.