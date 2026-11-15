Datos Clave Título: Cobreloa y San Luis llegan con 54 puntos y juegan en simultáneo a las 18:00 horas, en Calama y en Arica. Descenso: Rangers (21), Unión San Felipe (23) y Deportes Santa Cruz (24) pelean por no caer a Segunda División. Transmisión: Los siete partidos van por las señales de TNT Sports y por streaming en TNT Sports en HBO Max.

El domingo 15 de noviembre es el día más importante del año para la Primera B. La última fecha de la Liga de Ascenso, postergada durante semanas por los casos de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt en el Tribunal de Disciplina, define el campeón que sube directo a Primera División, los últimos cupos a la liguilla y el equipo que desciende a Segunda.

Cobreloa y San Luis llegan igualados con 54 puntos y juegan a la misma hora, las 18:00 horas. Todos los partidos se transmiten por las señales de TNT Sports y por streaming en TNT Sports en HBO Max, aunque tres de ellos solo estarán disponibles en la aplicación.

Todos los horarios están en hora de Chile. Este es el detalle de cada partido.

12:00 horas: Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

Estadio Elías Figueroa, Valparaíso. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

El duelo de mediodía abre la jornada en Playa Ancha y es el único partido de la fecha que no se juega en el bloque de la tarde o de la noche.

18:00 horas: Cobreloa vs Deportes Puerto Montt, por el título

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Zorros del Desierto, Calama.

Estadio Zorros del Desierto, Calama. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

El equipo de Mario Salas recibe a Puerto Montt con la obligación de ganar. Si los loínos vencen y San Luis empata o pierde en Arica, Cobreloa es campeón. También le sirve empatar, siempre que los quillotanos pierdan.

La diferencia de gol favorece a Cobreloa (+22 contra +14), pero no sirve de nada: el artículo 83 de las bases establece que, si ambos terminan con los mismos puntos, se jugará un partido único de desempate programado por la ANFP.

18:00 horas: San Marcos de Arica vs San Luis, por el título

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Carlos Dittborn, Arica.

Estadio Carlos Dittborn, Arica. Transmisión en Chile: TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

El San Luis de Humberto Suazo visita a un San Marcos que estuvo a punto de quedar fuera del torneo por la desafiliación, revertida por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Los canarios son campeones si ganan y Cobreloa no lo hace, o si empatan y Cobreloa pierde.

Habrá final de desempate si los dos ganan y llegan a 57 puntos, si los dos empatan y quedan con 55 o si los dos pierden y se mantienen en 54. El perdedor de ese partido extra no queda fuera: entra directo a las semifinales de la liguilla.

18:00 horas: Deportes Santa Cruz vs Rangers, por el descenso

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

Estadio Joaquín Muñoz, Santa Cruz. Transmisión en Chile: solo TNT Sports en HBO Max.

Rangers es último con 21 puntos y visita a un rival directo: Santa Cruz suma 24. Las bases tampoco consideran la diferencia de gol en el fondo de la tabla, por lo que una igualdad de puntos en el último lugar también se resolvería en un partido único en cancha neutral.

18:00 horas: Unión San Felipe vs Unión Española

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Municipal de San Felipe.

Estadio Municipal de San Felipe. Transmisión en Chile: solo TNT Sports en HBO Max.

Partido con doble lectura: el penúltimo, San Felipe (23), necesita puntos para no descender, mientras Unión Española (39) busca un resultado que le permita meterse en la liguilla.

18:00 horas: Magallanes vs Deportes Antofagasta

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo.

Estadio Municipal de San Bernardo. Transmisión en Chile: solo TNT Sports en HBO Max.

Choque directo por la zona de postemporada en San Bernardo, en el mismo bloque horario de la definición del título.

20:30 horas: Deportes Recoleta vs Deportes Iquique

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Estadio Municipal de La Pintana.

Estadio Municipal de La Pintana. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

El último partido de la temporada regular cierra la jornada cuando ya se conozca al campeón o a los dos finalistas del desempate.

Por qué este domingo llega con tanta tensión

La penúltima fecha se jugó hace tres semanas. Desde entonces, la Primera B estuvo detenida a la espera de los fallos sobre las presuntas irregularidades financieras de San Marcos y Puerto Montt, justo los dos rivales de los punteros. Al final, el tribunal desestimó los castigos deportivos y decidió que todo se resuelva en la cancha.

Si quieres repasar cómo funcionan el desempate y la liguilla, lo explicamos en nuestra guía sobre cómo se define el ascenso en la Primera B.

Lo que viene después del domingo

Con la temporada regular cerrada, la atención pasará a la liguilla por el segundo ascenso y, si se da el empate en lo más alto, al partido de desempate que deberá programar la ANFP. En el fútbol grande, La Roja recibe a Colombia el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.