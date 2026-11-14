Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó este domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la fecha 30 y última de la Primera B. El partido se verá en vivo por TNT Sports Premium y por streaming en TNT Sports en HBO Max.

Es el único partido de la jornada al mediodía, y abre un domingo en el que se define el campeón, los cupos a la liguilla y el descenso. Para Copiapó, un triunfo vale la clasificación a la postemporada.

Horario y transmisión de Santiago Wanderers vs Copiapó

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Elías Figueroa Brander, Valparaíso. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. Radio: en Atacama, Radio Madero y Diario Chañarcillo anunciaron una transmisión especial desde las 11:30 horas.

El horario es la excepción de la fecha. Desde el 15 de noviembre rige el acuerdo entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la ANFP que impide comenzar partidos antes de las 18:00 horas por las altas temperaturas, salvo las excepciones previstas para las zonas costeras. Por eso Valparaíso juega al mediodía y el resto de la jornada se concentra desde las 18:00 horas.

Qué se juega cada uno en Valparaíso

Wanderers ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla de Ascenso. Es tercero con 50 puntos, detrás de Cobreloa y San Luis, que llegan igualados con 54 y pelean el título. Con un triunfo, el Decano se queda con el tercer puesto, porque ninguno de los que vienen detrás puede alcanzarlo. Si no gana, Antofagasta, cuarto con 48 puntos, puede superarlo si vence a Magallanes.

Copiapó llega octavo con 41 puntos, en el último lugar que hoy da acceso a la postemporada. Detrás aparecen Unión Española con 39, Deportes Iquique con 38 y Puerto Montt también con 38. Si el León de Atacama gana, se clasifica sin mirar otros resultados. Si empata o pierde, tendrá que esperar lo que pase en los partidos de las 18:00 horas.

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Copiapó?

Santiago Wanderers: 50 puntos en 29 partidos, con 14 triunfos, ocho empates y siete derrotas, y 48 goles a favor, según la tabla de Goal. Contará con un aforo de 11.500 espectadores.

50 puntos en 29 partidos, con 14 triunfos, ocho empates y siete derrotas, y 48 goles a favor, según la tabla de Goal. Contará con un aforo de 11.500 espectadores. Deportes Copiapó: 41 puntos, con 11 triunfos, ocho empates y diez derrotas, y una diferencia de gol de +1.

El formato de la liguilla le da peso a la posición: el segundo entra directo a semifinales y el resto parte desde cuartos, con cruces de tercero contra octavo, cuarto contra séptimo y quinto contra sexto. Si la tabla terminara como está hoy, Wanderers y Copiapó volverían a verse en los cuartos de final. Todos los detalles del sistema están en cómo se define el ascenso de la Primera B, y la jornada completa, en la programación de la última fecha.

El domingo al mediodía, Valparaíso abre la última fecha de la Primera B y deja la primera pista de cómo quedará armada la liguilla.