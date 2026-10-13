Datos Clave Duro presente: Wanderers suma cuatro derrotas seguidas. Desplome: Hace un mes, los Caturros eran líderes. Ahora están quintos. Respaldo: La directiva le dio su apoyo al estratega uruguayo.

Santiago Wanderers se farreó el ascenso directo. Los números no mienten, porque el Decano dejó escapar los últimos 12 puntos con cuatro derrotas de manera consecutiva. Así y todo, está a seis unidades del líder San Luis. Es decir, si el cuadro de Palladino hubiera sido un poco más regular, tendría las chances intactas de ser campeón.

Pero los verdes ya suman un mes sin ganar. La última vez fue el 4 de septiembre, cuando se impuso por la cuenta mínima a Deportes Iquique en el estadio Elías Figueroa Brander. En esta negativa racha, el gran apuntado por la pacialidad Caturra es el entrenador, Francisco Palladino, cuya salida fue pedida a los gritos luego de la última derrota ante Curicó Unido (1-2).

De hecho, durante todo el fin de semana en Valparaíso rondó fuertemente el rumor de un posible despido del DT uruguayo. Sin embargo, esto no ocurrió y finalmente, tal como fue la semana pasada, el estratega fue ratificado en el puesto hasta el final de la temporada.

Reunión entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Wanderers

En declaraciones al diario La Estrella de Valparaíso, Andrés Sánchez, presidente de la comisión fútbol de la SADP que administra a los porteños comentó que “sostuvimos una reunión con Francisco Palladino. De hecho, fuimos seis directores a Mantagua para darle todo nuestro respaldo al entrenador”.

¿En qué se basa la decisión de los directivos porteños? Sánchez aclaró que “uno de los grandes proyectos que nos planteamos a principios de año se ha cumplido, que es el que tenía que ver con poner gente joven, un proyecto atípico que había que atreverse a hacerlo y no cualquier técnico hubiése aceptado el desafío”.

El hijo del fallecido Reinaldo Sánchez dijo también que el mismo mensaje fue transmitido a los jugadores durante la extensa reunión entre las partes de este lunes. “Necesitábamos que estuvieran tranquilos”, comentó.

El respaldo absoluto a Palladino será sin importar lo que pase en las últimas tres fechas, donde Wanderers buscará enmendar el rumbo y no seguir perdiendo pisada, ya que de mantenerse los malos resultados, incluso puede poner el riesgo su cupo en la Liguilla de Ascenso.

La caída en picada del Decano

Es difícil de explicar cómo el cuadro de Valparaíso fue cayendo en picada durante las últimas jornadas, en las que pasó del primer puesto hasta el quinto en el que quedó luego de la última fecha.

Los Caturros perdieron consecutivamente como visitante ante Deportes Temuco (0-3), Cobreloa (0-1) y Deportes Recoleta (1-2). El sábado pasado, por su parte cayó en casa 1-2 ante Curicó Unido. La única derrota que tenían los verdes en Valparaíso databa del pasado 21 de febrero contra los “Textileros”, que se han transformado en una bestia negra.

Santiago Wanderers

Forma reciente 5 partidos Liga General P P P P G 1G · 0E · 4P Local P G G E E 2G · 2E · 1P Visitante P P P G E 1G · 1E · 3P

Recta final: el fixture de Santiago Wanderers

En las últimas tres jornadas, los rivales de Santiago Wanderers serán: