Datos Clave Partido: Santiago Wanderers recibe a Deportes Recoleta este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa, por TNT Sports Premium y HBO Max. La llave: Recoleta ganó 3-1 la ida y le ganó a Wanderers los tres partidos que jugaron en 2026. El dato: Como local, Wanderers ganó por dos o más goles en 4 de sus 15 partidos de la fase regular.

Santiago Wanderers juega esta noche su partido más importante del año. El Decano recibe a Deportes Recoleta este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, con la obligación de descontar el 3-1 que sufrió en la ida. Un triunfo por dos goles iguala la serie; por tres, la da vuelta. El partido va por TNT Sports Premium y HBO Max, según confirmó BioBioChile.

Ficha del partido Fecha: Jueves 26 de noviembre Hora: 19:00 (Chile) Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander Competencia: Liga de Ascenso Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 26 de noviembre de 2026.

El 3-1 que obliga a Wanderers

La ida, el viernes 20 de noviembre, empezó bien para los porteños: Cristopher Valenzuela abrió la cuenta a los 7 minutos. Todo cambió a los 26, con la expulsión de Ignacio Flores. Recoleta empató de penal por intermedio de Branco Provoste, dio vuelta el marcador con Carlos González antes del descanso y Roberto Riveros cerró el 3-1 a los 72, como contamos en la crónica de la ida. Con uno más, el local tuvo el 67% de la pelota, según Sportmonks.

El técnico de Wanderers, Francisco Palladino, apuntó a la expulsión como el quiebre del partido y se aferró a la localía. “Sabemos que en Playa Ancha jugamos con uno más”, afirmó en conferencia de prensa, según recogió Puranoticia. “Nos quedan cosas por decir, la llave no está terminada”, agregó el uruguayo.

Recoleta, el rival que no le deja respirar

El problema para el Decano es el rival. Recoleta le ganó los tres partidos que jugaron en 2026: 2-0 en Valparaíso en febrero, 2-1 en octubre y el 3-1 de la ida. En los registros de Sportmonks desde 2022 hay 11 duelos entre ambos, con apenas un triunfo de Wanderers, cinco de Recoleta y cinco empates.

Historial reciente Santiago Wanderers 1 · Empates 5 · Recoleta 5 (11 partidos desde 2022) Fecha Partido Torneo 20/11/2026 Recoleta 3-1 Santiago Wanderers Liga de Ascenso 03/10/2026 Recoleta 2-1 Santiago Wanderers Liga de Ascenso 21/02/2026 Santiago Wanderers 0-2 Recoleta Liga de Ascenso 23/08/2025 Recoleta 1-1 Santiago Wanderers Liga de Ascenso 18/04/2025 Santiago Wanderers 1-1 Recoleta Liga de Ascenso Datos al 26 de noviembre de 2026.

En la tabla, en cambio, hubo diferencia: Wanderers terminó cuarto la fase regular con 51 puntos y Recoleta, séptimo con 43. Esa ubicación es la que le dio a los porteños la vuelta en casa.

Los números de Wanderers en Valparaíso

Según los registros de Sportmonks, Wanderers jugó 15 partidos como local en la fase regular del Ascenso: ganó siete, empató seis y perdió dos, con 30 goles a favor y 19 en contra. Sus dos derrotas en casa fueron ante Recoleta (0-2) y Curicó Unido (1-2).

La cifra que pesa esta noche es otra: solo en cuatro de esos 15 partidos ganó por dos o más goles (5-1 a Cobreloa, 4-1 a Rangers, 3-1 a San Luis y 2-0 a Unión San Felipe), y apenas en dos lo hizo por tres o más.

Nuestra lectura: una noche que pide la mejor versión del año

Esta es nuestra lectura, a partir de los números. Palladino tiene razón en que Playa Ancha es su fortaleza: Wanderers perdió solo dos veces en casa en toda la fase regular. Pero remontar ante Recoleta le exige algo que hizo pocas veces este año, ganar por diferencia amplia, y ante uno de los dos equipos que ya le ganaron en Valparaíso.

Por eso el primer gol vale doble. Con un tanto temprano, el Decano tendría casi todo el partido para buscar el segundo ante un rival que en la ida mostró que sabe manejar la pelota cuando el marcador lo favorece.

El ganador seguirá en carrera por el segundo cupo a Primera, que se jugará en semifinales con San Luis de Quillota ya clasificado. La transmisión y el horario, en nuestra guía del partido.