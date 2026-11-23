Santiago Wanderers recibe a Deportes Recoleta este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. La liguilla se transmite por TNT Sports Premium, según la programación publicada por TVN.
El Decano llega obligado a remontar: perdió 3-1 la ida en La Pintana y necesita dar vuelta la llave para seguir en carrera por el segundo cupo a Primera.
Horario, estadio y transmisión de Wanderers vs Recoleta
Santiago Wanderers: Marcos Camarda (12 goles); Deportes Recoleta: Germán Estigarribia (9 goles).
Deportes Recoleta ganó 3-1 como local el 20 nov. 2026.
Santiago Wanderers es 4.º con 51 pts y Deportes Recoleta, 7.º con 43 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Francisco Palladino Soba
DT Francisco Arrué Pardo
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaPrimera B 2026
Goleadores
- Marcos Camarda12goles
- L. Navarro7goles
- Junior Arias5goles
- Germán Estigarribia9goles
- Carlos Gonzalez7goles
- Pedro Sánchez Torrealba7goles
Últimos resultados
- Deportes Recoleta20 nov. · Primera B · visitaP 1-3
- Deportes Copiapó15 nov. · Primera B · localE 1-1
- Unión Española24 oct. · Primera B · visitaG 2-1
- Rangers de Talca16 oct. · Primera B · localG 4-1
- Curicó Unido10 oct. · Primera B · localP 1-2
- Santiago Wanderers20 nov. · Primera B · localG 3-1
- Deportes Iquique15 nov. · Primera B · localE 1-1
- San Luis de Quillota24 oct. · Primera B · visitaE 1-1
- Cobreloa17 oct. · Primera B · visitaP 1-6
- Magallanes10 oct. · Primera B · localP 1-2
Historial7 partidos oficiales
- 20 nov. 2026Deportes Recoleta3-1Santiago Wanderers
- 3 oct. 2026Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers
- 21 feb. 2026Santiago Wanderers0-2Deportes Recoleta
- 23 ago. 2025Deportes Recoleta1-1Santiago Wanderers
- 18 abr. 2025Santiago Wanderers1-1Deportes Recoleta
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Cobreloa
|30
|+25
|57
|GPGGG
|2
|San Luis de Quillota
|30
|+15
|57
|GGGEG
|3
|Deportes Antofagasta
|30
|+26
|51
|GGEGG
|4
|Santiago Wanderers
|30
|+16
|51
|PPGGE
|5
|Magallanes
|30
|0
|46
|GGPPP
|6
|San Marcos de Arica
|30
|+6
|43
|GPEGP
|7
|Deportes Recoleta
|30
|-2
|43
|GPPEE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 20:15
- Día: jueves 26 de noviembre de 2026.
- Hora: 19:00 horas.
- Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.
- Instancia: vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.
- Transmisión en Chile: TNT Sports Premium.
- Resultado de la ida: Recoleta 3, Santiago Wanderers 1.
¿Cómo llegan Wanderers y Recoleta?
La ida empezó bien para los porteños, con un cabezazo de Cristopher Valenzuela a los 7 minutos, pero todo cambió con la expulsión de Ignacio Flores a los 26. Branco Provoste empató de penal tras una mano revisada por el VAR, Recoleta pasó adelante antes del descanso y Roberto Riveros cerró el 3-1 a los 72 minutos, como repasamos en la previa de las revanchas.
En la fase regular, Wanderers terminó cuarto con 51 puntos y Recoleta séptimo con 43, ocho de diferencia que le dieron al Decano la localía en la vuelta. El antecedente, sin embargo, favorece a los de La Pintana: según Cooperativa, Recoleta ya le había ganado los dos partidos de la temporada regular, y con la ida suma tres triunfos ante los porteños en 2026.
Lo que viene en la Liguilla de Ascenso
El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título ante Cobreloa. Las otras revanchas de cuartos son el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó en el Calvo y Bascuñán (1-1 en la ida), y el sábado 28 a las 18:00 horas, Magallanes vs San Marcos de Arica en San Bernardo (2-0 para los ariqueños en la ida).
Toda la información de la segunda categoría está en nuestra sección de la Primera B, incluida la guía de los cuartos de final de la liguilla.
Wanderers y Recoleta abren las revanchas de cuartos este jueves a las 19:00 horas en Valparaíso.