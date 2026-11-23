Santiago Wanderers recibe a Deportes Recoleta este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. La liguilla se transmite por TNT Sports Premium, según la programación publicada por TVN.

El Decano llega obligado a remontar: perdió 3-1 la ida en La Pintana y necesita dar vuelta la llave para seguir en carrera por el segundo cupo a Primera.

Horario, estadio y transmisión de Wanderers vs Recoleta

Primera B 2026 · Liguilla de ascenso, primera ronda Santiago Wanderers 4.º · 51 pts Jueves 26 de noviembre Jue 26/11 19:00 hora de Chile Deportes Recoleta 7.º · 43 pts Estadio Estadio Elías Figueroa Brander Ciudad Valparaíso · 23.000 pl. Árbitro Por confirmar Cómo ver en vivo: MAX → Sus goleadores Santiago Wanderers: Marcos Camarda (12 goles); Deportes Recoleta: Germán Estigarribia (9 goles). Último duelo Deportes Recoleta ganó 3-1 como local el 20 nov. 2026. En la tabla Santiago Wanderers es 4.º con 51 pts y Deportes Recoleta, 7.º con 43 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO MAX Streaming · Chile Formaciones probables Probable Santiago Wanderers Deportes Recoleta Santiago Wanderers 4-3-3 DT Francisco Palladino Soba 1 E. Miranda 16 Navarro 18 S. Felipe 31 Valenzuela 7 A. Herrera 19 Villarroel 38 D. Portilla 8 Silva 32 Vargas 9 Camarda12 goles 23 I. Flores Deportes Recoleta 4-2-3-1 DT Francisco Arrué Pardo 23 Salazar 28 Rodríguez 4 F. Tomarelli 16 B. Viveros 11 D. Viveros 7 B. Provoste 17 Carvajal 21 G. Álvarez 10 Arguinarena 20 González7 goles 19 Sánchez7 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Primera B 2026 Santiago Wanderers Balance en 31 partidos 14G · 9E · 8P 50 Goles marcados 1,61 por partido 36 Goles recibidos 1,16 por partido 8 Vallas invictas 26 % de los partidos 48,8 % Posesión media 11,8 Remates por partido 4,5 al arco 5,0 Córners por partido Local 7G · 6E · 2P Visita 7G · 3E · 6P Deportes Recoleta Balance en 31 partidos 12G · 10E · 9P 45 Goles marcados 1,45 por partido 45 Goles recibidos 1,45 por partido 7 Vallas invictas 23 % de los partidos 50,6 % Posesión media 12,1 Remates por partido 4,9 al arco 5,8 Córners por partido Local 8G · 4E · 4P Visita 4G · 6E · 5P Goleadores Santiago Wanderers Marcos Camarda 12 goles

L. Navarro 7 goles

Junior Arias 5 goles Deportes Recoleta Germán Estigarribia 9 goles

Carlos Gonzalez 7 goles

Pedro Sánchez Torrealba 7 goles Últimos resultados Santiago Wanderers Deportes Recoleta 20 nov. · Primera B · visita P 1-3

Deportes Copiapó 15 nov. · Primera B · local E 1-1

Unión Española 24 oct. · Primera B · visita G 2-1

Rangers de Talca 16 oct. · Primera B · local G 4-1

Curicó Unido 10 oct. · Primera B · local P 1-2 Deportes Recoleta Santiago Wanderers 20 nov. · Primera B · local G 3-1

Deportes Iquique 15 nov. · Primera B · local E 1-1

San Luis de Quillota 24 oct. · Primera B · visita E 1-1

Cobreloa 17 oct. · Primera B · visita P 1-6

Magallanes 10 oct. · Primera B · local P 1-2 Historial 7 partidos oficiales 0 victorias 3 empates victorias 4 Deportes Recoleta 3-1 Santiago Wanderers

Deportes Recoleta 2-1 Santiago Wanderers

Santiago Wanderers 0-2 Deportes Recoleta

Deportes Recoleta 1-1 Santiago Wanderers

Santiago Wanderers 1-1 Deportes Recoleta Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Cobreloa Cobreloa 30 +25 57 GPGGG 2 San Luis de Quillota San Luis de Quillota 30 +15 57 GGGEG 3 Deportes Antofagasta Deportes Antofagasta 30 +26 51 GGEGG 4 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 30 +16 51 PPGGE 5 Magallanes Magallanes 30 0 46 GGPPP 6 San Marcos de Arica San Marcos de Arica 30 +6 43 GPEGP 7 Deportes Recoleta Deportes Recoleta 30 -2 43 GPPEE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 23/11 20:15

Día: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.

Elías Figueroa, Valparaíso. Instancia: vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Resultado de la ida: Recoleta 3, Santiago Wanderers 1.

¿Cómo llegan Wanderers y Recoleta?

La ida empezó bien para los porteños, con un cabezazo de Cristopher Valenzuela a los 7 minutos, pero todo cambió con la expulsión de Ignacio Flores a los 26. Branco Provoste empató de penal tras una mano revisada por el VAR, Recoleta pasó adelante antes del descanso y Roberto Riveros cerró el 3-1 a los 72 minutos, como repasamos en la previa de las revanchas.

En la fase regular, Wanderers terminó cuarto con 51 puntos y Recoleta séptimo con 43, ocho de diferencia que le dieron al Decano la localía en la vuelta. El antecedente, sin embargo, favorece a los de La Pintana: según Cooperativa, Recoleta ya le había ganado los dos partidos de la temporada regular, y con la ida suma tres triunfos ante los porteños en 2026.

Lo que viene en la Liguilla de Ascenso

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título ante Cobreloa. Las otras revanchas de cuartos son el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó en el Calvo y Bascuñán (1-1 en la ida), y el sábado 28 a las 18:00 horas, Magallanes vs San Marcos de Arica en San Bernardo (2-0 para los ariqueños en la ida).

Toda la información de la segunda categoría está en nuestra sección de la Primera B, incluida la guía de los cuartos de final de la liguilla.

Wanderers y Recoleta abren las revanchas de cuartos este jueves a las 19:00 horas en Valparaíso.