Deportes Recoleta y Santiago Wanderers abren este viernes 20 de noviembre la Liguilla de Ascenso a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana. El partido se transmite en Chile por la señal básica de TNT Sports y en streaming por HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com.
Es la ida de los cuartos de final de la liguilla que entrega el segundo cupo a la Liga de Primera 2027. Recoleta parte como local y el Decano, mejor ubicado en la fase regular, cerrará la llave en casa.
Horario, estadio y transmisión de Recoleta vs Wanderers
Deportes Recoleta: Germán Estigarribia (9 goles); Santiago Wanderers: Marcos Camarda (12 goles).
Deportes Recoleta ganó 2-1 como local el 3 oct. 2026.
Deportes Recoleta es 7.º con 43 pts y Santiago Wanderers, 4.º con 51 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Francisco Arrué Pardo
DT Francisco Palladino Soba
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
TemporadaPrimera B 2026
Goleadores
- Germán Estigarribia9goles
- Pedro Sánchez Torrealba7goles
- Carlos Gonzalez6goles
- Marcos Camarda12goles
- L. Navarro7goles
- Junior Arias5goles
Últimos resultados
- Deportes Iquique15 nov. · Primera B · localE 1-1
- San Luis de Quillota24 oct. · Primera B · visitaE 1-1
- Cobreloa17 oct. · Primera B · visitaP 1-6
- Magallanes10 oct. · Primera B · localP 1-2
- Santiago Wanderers3 oct. · Primera B · localG 2-1
- Deportes Copiapó15 nov. · Primera B · localE 1-1
- Unión Española24 oct. · Primera B · visitaG 2-1
- Rangers de Talca16 oct. · Primera B · localG 4-1
- Curicó Unido10 oct. · Primera B · localP 1-2
- Deportes Recoleta3 oct. · Primera B · visitaP 1-2
Historial10 partidos oficiales
- 3 oct. 2026Deportes Recoleta2-1Santiago Wanderers
- 21 feb. 2026Santiago Wanderers0-2Deportes Recoleta
- 23 ago. 2025Deportes Recoleta1-1Santiago Wanderers
- 18 abr. 2025Santiago Wanderers1-1Deportes Recoleta
- 16 jul. 2024Santiago Wanderers1-1Deportes Recoleta
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Cobreloa
|30
|+25
|57
|GPGGG
|2
|San Luis de Quillota
|30
|+15
|57
|GGGEG
|3
|Deportes Antofagasta
|30
|+26
|51
|GGEGG
|4
|Santiago Wanderers
|30
|+16
|51
|PPGGE
|5
|Magallanes
|30
|0
|46
|GGPPP
|6
|San Marcos de Arica
|30
|+6
|43
|GPEGP
|7
|Deportes Recoleta
|30
|-2
|43
|GPPEE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 20/11 13:02
- Día: viernes 20 de noviembre de 2026.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: Municipal de La Pintana.
- Instancia: ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.
- TV: TNT Sports, señal básica.
- Streaming: HBO Max.
- Árbitro: Manuel Vergara, con Juan Lara en el VAR.
¿Cómo llegan Recoleta y Wanderers?
Wanderers terminó cuarto en la tabla del Ascenso con 51 puntos. En la fecha 30 empató 1-1 con Deportes Copiapó y su último triunfo fue en la penúltima jornada, un 2-1 sobre Unión Española en Santa Laura, según el repaso de Cooperativa.
Recoleta sumó 43 puntos, con 11 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Cerró la fase regular con un 1-1 ante Deportes Iquique y no gana desde el 9 de septiembre, cuando superó a San Marcos de Arica por la fecha 25.
El dato que preocupa en Valparaíso
La racha reciente favorece al Decano, pero el historial de este año no. Recoleta le ganó los dos partidos de la temporada: 0-2 en Valparaíso el 21 de febrero, en el arranque del torneo, y 2-1 en Santa Laura el 3 de octubre.
Para revertir esa tendencia, el equipo porteño recupera a una pieza importante: como contamos, Marcos Camarda vuelve a estar disponible para el estreno en la liguilla. El resto de la programación del día está en nuestra guía de partidos de hoy.
La vuelta se jugará en Valparaíso y el ganador de la llave seguirá en carrera por el último boleto a Primera, mientras el sábado Cobreloa y San Luis definen en Santa Laura al campeón de la Primera B.