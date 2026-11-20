Deportes Recoleta y Santiago Wanderers abren este viernes 20 de noviembre la Liguilla de Ascenso a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana. El partido se transmite en Chile por la señal básica de TNT Sports y en streaming por HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es la ida de los cuartos de final de la liguilla que entrega el segundo cupo a la Liga de Primera 2027. Recoleta parte como local y el Decano, mejor ubicado en la fase regular, cerrará la llave en casa.

Horario, estadio y transmisión de Recoleta vs Wanderers

Primera B 2026 · Liguilla de ascenso, primera ronda Deportes Recoleta 7.º · 43 pts Viernes 20 de noviembre Vie 20/11 18:00 hora de Chile Santiago Wanderers 4.º · 51 pts Estadio Estadio Municipal de Recoleta Ciudad Recoleta · 1.000 pl. Árbitro Por confirmar Clima 23 °C · cubierto Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go → Sus goleadores Deportes Recoleta: Germán Estigarribia (9 goles); Santiago Wanderers: Marcos Camarda (12 goles). Último duelo Deportes Recoleta ganó 2-1 como local el 3 oct. 2026. En la tabla Deportes Recoleta es 7.º con 43 pts y Santiago Wanderers, 4.º con 51 pts. Dónde ver Formaciones probables Temporada Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile Formaciones probables Probable Deportes Recoleta Santiago Wanderers Deportes Recoleta 4-2-3-1 DT Francisco Arrué Pardo 23 Salazar 28 Rodríguez 4 F. Tomarelli 16 Viveros 14 Lara 6 Espinoza 7 B. Provoste 21 G. Álvarez 10 Arguinarena 20 González6 goles 19 Sánchez7 goles Santiago Wanderers 4-1-4-1 DT Francisco Palladino Soba 36 B. Martínez 7 A. Herrera 15 Villaroel 18 S. Felipe 24 Dubó 5 L. Navarro7 goles 7 goles 27 Vera 38 D. Portilla 29 Silva 14 C. Ponce 39 Cúneo Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Temporada Primera B 2026 Deportes Recoleta Balance en 30 partidos 11G · 10E · 9P 42 Goles marcados 1,40 por partido 44 Goles recibidos 1,47 por partido 7 Vallas invictas 23 % de los partidos 50,3 % Posesión media 11,9 Remates por partido 4,8 al arco 5,6 Córners por partido Local 7G · 4E · 4P Visita 4G · 6E · 5P Santiago Wanderers Balance en 30 partidos 14G · 9E · 7P 49 Goles marcados 1,63 por partido 33 Goles recibidos 1,10 por partido 8 Vallas invictas 27 % de los partidos 48,9 % Posesión media 11,9 Remates por partido 4,5 al arco 5,1 Córners por partido Local 7G · 6E · 2P Visita 7G · 3E · 5P Goleadores Deportes Recoleta Germán Estigarribia 9 goles

Pedro Sánchez Torrealba 7 goles

Carlos Gonzalez 6 goles Santiago Wanderers Marcos Camarda 12 goles

L. Navarro 7 goles

Junior Arias 5 goles Últimos resultados Deportes Recoleta Deportes Iquique 15 nov. · Primera B · local E 1-1

San Luis de Quillota 24 oct. · Primera B · visita E 1-1

Cobreloa 17 oct. · Primera B · visita P 1-6

Magallanes 10 oct. · Primera B · local P 1-2

Santiago Wanderers 3 oct. · Primera B · local G 2-1 Santiago Wanderers Deportes Copiapó 15 nov. · Primera B · local E 1-1

Unión Española 24 oct. · Primera B · visita G 2-1

Rangers de Talca 16 oct. · Primera B · local G 4-1

Curicó Unido 10 oct. · Primera B · local P 1-2

Deportes Recoleta 3 oct. · Primera B · visita P 1-2 Historial 10 partidos oficiales 4 victorias 5 empates victorias 1 Deportes Recoleta 2-1 Santiago Wanderers

Santiago Wanderers 0-2 Deportes Recoleta

Deportes Recoleta 1-1 Santiago Wanderers

Santiago Wanderers 1-1 Deportes Recoleta

Santiago Wanderers 1-1 Deportes Recoleta Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Cobreloa Cobreloa 30 +25 57 GPGGG 2 San Luis de Quillota San Luis de Quillota 30 +15 57 GGGEG 3 Deportes Antofagasta Deportes Antofagasta 30 +26 51 GGEGG 4 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 30 +16 51 PPGGE 5 Magallanes Magallanes 30 0 46 GGPPP 6 San Marcos de Arica San Marcos de Arica 30 +6 43 GPEGP 7 Deportes Recoleta Deportes Recoleta 30 -2 43 GPPEE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 20/11 13:02

Día: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Municipal de La Pintana.

Municipal de La Pintana. Instancia: ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. TV: TNT Sports, señal básica.

TNT Sports, señal básica. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Árbitro: Manuel Vergara, con Juan Lara en el VAR.

¿Cómo llegan Recoleta y Wanderers?

Wanderers terminó cuarto en la tabla del Ascenso con 51 puntos. En la fecha 30 empató 1-1 con Deportes Copiapó y su último triunfo fue en la penúltima jornada, un 2-1 sobre Unión Española en Santa Laura, según el repaso de Cooperativa.

Recoleta sumó 43 puntos, con 11 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Cerró la fase regular con un 1-1 ante Deportes Iquique y no gana desde el 9 de septiembre, cuando superó a San Marcos de Arica por la fecha 25.

El dato que preocupa en Valparaíso

La racha reciente favorece al Decano, pero el historial de este año no. Recoleta le ganó los dos partidos de la temporada: 0-2 en Valparaíso el 21 de febrero, en el arranque del torneo, y 2-1 en Santa Laura el 3 de octubre.

Para revertir esa tendencia, el equipo porteño recupera a una pieza importante: como contamos, Marcos Camarda vuelve a estar disponible para el estreno en la liguilla. El resto de la programación del día está en nuestra guía de partidos de hoy.

La vuelta se jugará en Valparaíso y el ganador de la llave seguirá en carrera por el último boleto a Primera, mientras el sábado Cobreloa y San Luis definen en Santa Laura al campeón de la Primera B.