Datos Clave El partido: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en La Pintana. La vuelta: Jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La novedad: Marcos Camarda superó su desgarro y queda a disposición de Francisco Palladino.

Santiago Wanderers abre este viernes 20 de noviembre la Liguilla de Ascenso con una buena noticia para su ataque: el goleador Marcos Camarda dejó atrás el desgarro que lo marginó varias semanas y estará disponible para visitar a Deportes Recoleta, a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana. Es el primer paso de la carrera por el segundo boleto a la Liga de Primera.

El cuadro porteño terminó cuarto la fase regular y el Reco, séptimo, según el resumen de los cruces publicado por TVN. Por esa mejor ubicación, el Decano cerrará la serie como local el jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en Valparaíso.

Un formato sin margen: tres cupos y un invitado esperando

La liguilla reúne a seis equipos en tres llaves de ida y vuelta. Los tres ganadores avanzan a semifinales, donde se suma el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis de Quillota, que se juega el sábado 21 de noviembre en Santa Laura por el primer ascenso directo.

La programación oficial de la ANFP para la ida de cuartos de final quedó así:

Viernes 20, 18:00 horas: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, Estadio Municipal de La Pintana.

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, Estadio Municipal de La Pintana. Sábado 21, 20:30 horas: Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Domingo 22, 12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes, Estadio Carlos Dittborn.

Camarda vuelve, pero Palladino sigue con bajas

La recuperación de Camarda, informada por La Estrella de Valparaíso, es el gran alivio en la previa porteña. El delantero llega justo para el arranque de la serie y le devuelve a Francisco Palladino su principal referencia en el área.

No todo son buenas noticias. Seguirán al margen el delantero Denilson San Martín y el arquero Bayron Martínez, que presenta una luxación en una rodilla. En cambio, el volante Joaquín Silva, que sufrió un golpe en la cabeza ante Rangers hace algunas semanas, ya entrena con normalidad y vuelve a ser opción.

El antecedente que incomoda al Decano

Recoleta llega con un recuerdo fresco. El 3 de octubre, en Santa Laura, el equipo textilero le ganó 2-1 a Wanderers con goles de Carlos González, a los 15 minutos, y de Germán Estigarribia, sobre el cierre del primer tiempo. Cristóbal Ponce descontó a los 54 minutos y terminó expulsado en el final.

Esa derrota fue la tercera seguida de los porteños en ese momento y les costó la pelea por el ascenso directo: Wanderers quedó con 44 puntos en 26 partidos, mientras Recoleta subió a 41 y se metió en la zona alta. Desde entonces, Cobreloa y San Luis se quedaron con los dos primeros lugares y el Decano tuvo que conformarse con la liguilla.

Lo que se juega en La Pintana

Al ser una serie de 180 minutos, la ida no define nada, pero condiciona mucho. Wanderers sabe que cierra en casa, con su gente, y un buen resultado en La Pintana le permitiría llegar a Valparaíso con ventaja. Recoleta, en cambio, necesita aprovechar la localía de la ida para no llegar a Valparaíso obligado a remontar ante un estadio lleno de hinchas porteños.

El partido se transmite por TNT Sports Premium, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. El ganador de la llave se meterá entre los cuatro equipos que pelearán el último boleto a Primera.