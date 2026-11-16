Datos Clave La final: Cobreloa y San Luis definen el título y el primer ascenso el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura. Liguilla: Antofagasta vs Copiapó, Santiago Wanderers vs Recoleta y Magallanes vs San Marcos de Arica abren la pelea por el segundo cupo. Fuera: Unión Española terminó noveno y seguirá en la Primera B por segundo año seguido.

La definición de la Primera B ya tiene cancha. Cobreloa y San Luis jugarán la final por el título y el ascenso directo el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura de Santiago. Así lo confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a la prensa en Calama, donde estuvo el domingo por si debía entregar la copa a los loínos.

Al mismo tiempo quedó armada la Liguilla de Ascenso, que entrega el segundo boleto a Primera División y que tiene reservado un lugar en semifinales para el que pierda en Santa Laura.

Una final entre dos equipos con 57 puntos

Los dos cumplieron en la fecha 30, como contamos tras la última jornada: Cobreloa goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama y San Luis le ganó 1-0 a San Marcos en Arica, con diez jugadores y un gol de Guillermo Avello a los 85 minutos. Terminaron igualados con 57 puntos, y las bases no desempatan por diferencia de gol, sino con un partido único en cancha neutral.

Humberto Suazo, técnico de los canarios, ya palpita el duelo. “Es un equipo que se preparó para ascender también, pero nosotros tenemos nuestras armas”, afirmó tras el triunfo en Arica, en declaraciones recogidas por Cooperativa. Del gol de Avello contó que se lo anticipó a un pasapelotas: “Conozco cómo le pega y le dije al pasapelota que estaba al lado mío que iba a hacer gol”.

El “Chupete” llega a la final en su primera experiencia como entrenador. Antes de la última fecha sumaba 15 triunfos, nueve empates y cinco derrotas en 29 partidos; con la victoria en Arica, quedó en 16 triunfos. Según Cooperativa, Audax Italiano es uno de los clubes de Primera interesados en contratarlo para 2027, mientras Suazo postergó su respuesta a la oferta de renovación por dos temporadas que le hizo San Luis hasta que se resuelva el ascenso.

Los cruces de la Liguilla de Ascenso

El último cupo se resolvió en el cierre del domingo. Deportes Recoleta empató 1-1 con Deportes Iquique en La Pintana, con gol de Carlos González a los 51 minutos y empate de Joaquín Pereyra a los 58, y terminó séptimo con 43 puntos. Ese punto dejó fuera a Unión Española, que había hecho su parte al vencer a Unión San Felipe y necesitaba una derrota de Recoleta.

Así quedaron los cuartos de final, con el mejor ubicado de la tabla definiendo como local:

Deportes Antofagasta (3°, 51 puntos) vs Deportes Copiapó (8°, 42).

(3°, 51 puntos) vs (8°, 42). Santiago Wanderers (4°, 51) vs Deportes Recoleta (7°, 43).

(4°, 51) vs (7°, 43). Magallanes (5°, 46) vs San Marcos de Arica (6°, 43).

Los tres ganadores avanzan a semifinales, donde se suma el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis. El clasificado con peor ubicación en las 30 fechas enfrentará a ese subcampeón y los otros dos se medirán entre sí. Los ganadores de esas llaves jugarán la final por el segundo ascenso. La ANFP todavía no publica la programación de la liguilla. Para el detalle del formato, revisa nuestra guía de cómo se define el ascenso.

Qué significa para el que pierda en Santa Laura

Esta es nuestra lectura, basada en la tabla final: perder la final no deja a nadie en la orilla, pero sí le cambia el año. El subcampeón tendrá que jugar dos rondas más para subir, aunque el formato lo cruza con el equipo peor ubicado entre los que pasen los cuartos.

Las cuentas lo muestran: como Magallanes y San Marcos se enfrentan entre sí, el peor clasificado a semifinales será como mucho el quinto de la tabla. En el mejor caso para los favoritos, ese rival sería Magallanes, con 46 puntos, once menos que Cobreloa y San Luis. Si el peor ubicado termina siendo San Marcos, Recoleta o Copiapó, la distancia llega a 14 o 15 puntos. Ninguno de los seis equipos que juegan los cuartos terminó a menos de seis puntos de los finalistas.

Lo que viene: la final del sábado 21 en Santa Laura y la programación de los cuartos de final, que la ANFP debe confirmar en los próximos días.