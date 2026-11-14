Unión San Felipe recibe a Unión Española este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe, por la fecha 30 y última de la Primera B. El partido se verá en vivo por streaming en TNT Sports en HBO Max.

Es uno de los duelos con más en juego del domingo: el local pelea por no descender a la Segunda División y la visita, por meterse en la Liguilla de Ascenso. San Felipe depende de sí mismo para salvarse; Unión Española, en cambio, necesita ayuda.

Horario y transmisión de San Felipe vs Unión Española

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Municipal de San Felipe.

Municipal de San Felipe. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. TV: en la programación de transmisiones informada para la fecha, este partido figura solo en streaming, sin señal de cable.

A la misma hora se juegan otros cuatro partidos decisivos, entre ellos Deportes Santa Cruz vs Rangers, el otro duelo que define el descenso, y la pelea por el título entre Cobreloa y San Luis.

San Felipe: si gana, se salva sin mirar a nadie

En la parte baja, Deportes Santa Cruz suma 24 puntos, Unión San Felipe 23 y Rangers 21. Solo baja el último. Con esos números, las cuentas del Uní Uní son estas:

Si San Felipe gana: llega a 26 puntos y mantiene la categoría pase lo que pase en Santa Cruz.

llega a 26 puntos y mantiene la categoría pase lo que pase en Santa Cruz. Si San Felipe empata o pierde: queda atado al resultado de Rangers. Si los talquinos no ganan, el aconcagüino se salva igual.

queda atado al resultado de Rangers. Si los talquinos no ganan, el aconcagüino se salva igual. Si San Felipe pierde y Rangers gana: San Felipe termina último y desciende.

San Felipe termina último y desciende. Si San Felipe empata y Rangers gana: los tres quedan con 24 puntos y la permanencia se resuelve por los criterios de desempate de las bases.

Los números de la temporada no ayudan al local: San Felipe ganó solo cinco de sus 29 partidos y tiene la peor diferencia de gol del torneo, con 19 goles a favor y 53 en contra, según la tabla de Goal.

Unión Española: solo le sirve ganar, y no alcanza

El cuadro hispano es noveno con 39 puntos, a dos de Deportes Copiapó, octavo con 41, que ocupa hoy el último lugar de la liguilla. Más arriba está Recoleta, séptimo con 42. Por eso Unión Española necesita ganar en San Felipe y, además, que Copiapó pierda en Valparaíso ante Santiago Wanderers. Con otros resultados, puede terminar igualado en puntos y dependerá del desempate.

El partido de Copiapó se juega al mediodía, así que cuando ruede la pelota en San Felipe, Unión Española ya sabrá si sigue con vida.

¿Cómo llegan San Felipe y Unión Española?

Unión San Felipe: 23 puntos, con cinco triunfos, ocho empates y 16 derrotas.

23 puntos, con cinco triunfos, ocho empates y 16 derrotas. Unión Española: 39 puntos, con 11 triunfos, seis empates y 12 derrotas, 34 goles a favor y 37 en contra.

Las cuentas del otro duelo por la permanencia están en quién transmite Santa Cruz vs Rangers, y el formato de la postemporada, en cómo se define el ascenso de la Primera B.

El domingo a las 18:00 horas, San Felipe y Unión Española juegan 90 minutos que pueden cambiar de categoría o de temporada a cualquiera de los dos.