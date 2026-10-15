Unión San Felipe y Deportes Temuco se enfrentan este domingo por la Fecha 28 de la Primera B 2026, en el Estadio Municipal de San Felipe. Los albirrojos vienen de recibir cuatro goles en el primer tiempo en Talca y suman cuatro derrotas consecutivas, mientras que el Pije cortó su mala racha con un triunfo sobre Deportes Santa Cruz.

El historial reciente es una advertencia seria para los locales: en la primera rueda, Temuco los goleó 5-0 en el Germán Becker, y en los últimos cinco cruces el Uní Uní solo ganó una vez.

¿Dónde ver EN VIVO Unión San Felipe vs Deportes Temuco?

Unión San Felipe vs Deportes Temuco se transmite por TNT Sports y vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Temuco?

El partido se juega el domingo 18 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Fecha: Domingo 18 de octubre

Domingo 18 de octubre Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Municipal de San Felipe

El duelo abre la jornada dominical y corresponde a la Fecha 28 del Ascenso.

Árbitros de San Felipe vs Temuco

José Cabero será el árbitro principal de Unión San Felipe vs Deportes Temuco en el Municipal de San Felipe.

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Sebastián Pérez

4to árbitro: Rodrigo Farías

VAR: Diego Flores

AVAR: Emilio Bastías

¿Cómo llegan San Felipe vs Temuco?

Unión San Felipe toca fondo. El equipo albirrojo fue goleado 4-0 por Rangers en Talca y el partido estuvo liquidado al descanso: Alejandro Márquez marcó a los 13 y a los 35 minutos, e Ignacio Mesías aprovechó el desplome con dos goles en dos minutos, a los 39 y 41. El técnico tuvo que mover el once completo en el entretiempo, pero ya no había nada que hacer. Fue la cuarta derrota consecutiva del Uní Uní, racha que arrastra desde el 1-4 ante Deportes Copiapó en casa, y que incluye las caídas ante San Luis (0-1) y Deportes Iquique (0-2), ambas también en San Felipe. En siete partidos recientes, el elenco aconcagüino apenas ha convertido un puñado de goles y la falta de eficacia ofensiva es su problema estructural del año.

Deportes Temuco, en cambio, respiró. El Pije venció 2-1 a Deportes Santa Cruz en el Germán Becker, con gol de Luis Acevedo a los 42 minutos y el tanto del triunfo de Paulo Contreras a los 64, apenas tres después de que Diego Plaza igualara para los colchagüinos. El triunfo cortó la racha negativa del equipo de Emiliano Astorga, que venía de caer 1-0 en casa ante Cobreloa y arrastraba un semestre irregular en la zona media de la tabla. Para los sureños, además, San Felipe es terreno fértil: ganaron cuatro de los últimos cinco duelos ante los albirrojos.

Formaciones de San Felipe vs Temuco

Posible formación de Unión San Felipe: Leandro Cañete; Diego Pereira, Cristian Suárez, Norberto Palmieri, Axel León; Luis García, Gonzalo Jara, Bryan González; Benjamín Aravena, Agustín Fontana y Byron Guajardo. DT: Esteban Carvajal.

Posible formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Nicolás Rivera, Enzo Lettieri, Paulo Contreras, Luis Casanova; Franco Ortega, Cristian Rocha, Diego Buonanotte; Brian Torrealba, Luis Acevedo y Camilo Núñez. DT: Emiliano Astorga.