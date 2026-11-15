Datos Clave Resultado: Rangers igualó 0-0 con Deportes Santa Cruz y terminó último de la Primera B con 22 puntos. La clave: Alejandro Márquez desperdició un penal a los 15 minutos, contenido por el arquero Juan Ignacio Dobboletta. Historia: Es la primera vez en sus 124 años que el club de Talca cae a la tercera categoría del fútbol chileno.

Rangers descendió a Segunda División. El cuadro de Talca empató 0-0 con Deportes Santa Cruz este domingo 15 de noviembre, en la última fecha de la Primera B, y terminó último de la tabla con 22 puntos, uno menos que Unión San Felipe.

Es la primera vez en sus 124 años de historia que el club rojinegro baja a la tercera categoría del fútbol chileno. Llegaba a la jornada final como colista, con 21 unidades, y la única combinación que lo salvaba era ganar en Santa Cruz y esperar que San Felipe no sumara.

El penal de Márquez y las ocasiones que no entraron

La tarde comenzó a favor de los talquinos, aunque no por mérito propio: en el Valle del Aconcagua, Unión Española se puso en ventaja muy temprano ante San Felipe, con gol de Ángelo Araos a los 5 minutos. Con ese marcador, a Rangers le bastaba un triunfo para salvarse.

La gran oportunidad llegó a los 15 minutos. El árbitro Cristián Garay revisó el VAR y cobró penal por un codazo del arquero Juan Ignacio Dobboletta sobre Ignacio Mesías. El capitán Alejandro Márquez remató al medio y Dobboletta contuvo con los pies.

En el segundo tiempo, Rangers mejoró en ataque, pero falló en la definición. A los 50 minutos, Mesías quedó mano a mano y disparó por encima del arco; a los 53, Damián González probó con un remate rasante que volvió a encontrar al arquero de Santa Cruz.

San Felipe perdió, pero se salvó

Mientras tanto, en San Felipe el partido fue de ida y vuelta. Unión Española ganó 4-3 y dejó a los aconcagüinos en 23 puntos, pero ese tropiezo no le alcanzó a Rangers: sin un gol en Santa Cruz, los rojinegros quedaron un punto por debajo. Santa Cruz, con el empate, cerró con 25 unidades.

Así, el equipo de Ivo Basay terminó la temporada en el mismo lugar en el que la había transitado buena parte del año: en el fondo de la tabla. La Primera B cierra su fase regular con el descenso definido y con el título todavía abierto, ya que Cobreloa y San Luis igualaron en 57 puntos y jugarán una final.

Qué significa para Rangers

Nuestra lectura, a partir de lo que pasó en la cancha: el descenso no se explica por una sola jugada, pero la de los 15 minutos resume la temporada. Rangers tuvo la combinación de resultados a favor desde el minuto 5, un penal para ponerse arriba y al menos dos llegadas claras en el complemento, y no convirtió ninguna. Ante un rival directo, la falta de gol pesó más que cualquier resultado ajeno.

Ahora, el club talquino deberá rearmarse para competir en la Segunda División Profesional en 2027. En Primera B, la atención pasa a la liguilla y a la final entre Cobreloa y San Luis, que repasamos en la previa de la última fecha.