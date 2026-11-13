Deportes Santa Cruz recibe a Rangers este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García, por la última fecha de la Primera B. El partido se verá en vivo por streaming en HBO Max.

Es la gran final por no bajar: el local llega con 24 puntos y el cuadro talquino es último con 21, en una jornada en la que solo desciende el colista a la Segunda División.

Horario y transmisión de Santa Cruz vs Rangers

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Joaquín Muñoz García, Santa Cruz. Streaming: HBO Max.

HBO Max. TV: no figura en la programación de televisión; según la parrilla informada para la última fecha, este duelo va solo por HBO Max.

A la misma hora, Unión San Felipe recibe a Unión Española en el Estadio Municipal de San Felipe, también con transmisión de HBO Max. Ese resultado es clave para la suerte de los dos equipos que se miden en Santa Cruz.

Rangers está obligado a ganar en Santa Cruz

Así llegan los tres comprometidos con el descenso: Deportes Santa Cruz suma 24 puntos, Unión San Felipe 23 y Rangers 21. Con esos números, las cuentas son simples para el equipo de Talca.

Si Rangers empata o pierde: desciende, porque llegaría como máximo a 22 puntos y quedaría debajo de San Felipe.

desciende, porque llegaría como máximo a 22 puntos y quedaría debajo de San Felipe. Si Rangers gana y San Felipe pierde: el que baja es San Felipe, que se quedaría en 23 puntos.

el que baja es San Felipe, que se quedaría en 23 puntos. Si Rangers gana y San Felipe gana: Santa Cruz y Rangers terminan igualados en 24 puntos y deben jugar un partido extra por la permanencia.

Santa Cruz y Rangers terminan igualados en 24 puntos y deben jugar un partido extra por la permanencia. Si Rangers gana y San Felipe empata: los tres quedan con 24 puntos y los dos con peor diferencia de gol juegan el duelo extra.

Esa regla está en las bases del torneo, según explicó Emol en su repaso de la pelea por no descender: con dos equipos igualados hay partido de desempate, y con tres se salva el de mejor diferencia de gol. Para Santa Cruz, en cambio, el empate en casa basta para mantener la categoría sin depender de nadie.

¿Cómo llegan Santa Cruz y Rangers?

Deportes Santa Cruz: es el que mejor llega de los tres comprometidos, con 24 puntos, y juega de local en el Joaquín Muñoz García.

es el que mejor llega de los tres comprometidos, con 24 puntos, y juega de local en el Joaquín Muñoz García. Rangers: es colista con 21 puntos y, tras los fallos de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina en los casos de San Marcos de Arica y Puerto Montt, ya no tiene otra vía que la cancha: solo le sirve ganar.

La fecha final quedó en pausa durante semanas por los casos de escritorio, hasta que la ANFP fijó cinco partidos en simultáneo a las 18:00 horas. El detalle de toda la jornada está en la programación de la última fecha de la Primera B, y las cuentas del fallo que dejó todo en manos de la cancha, en San Marcos se salva y el descenso se decide en cancha.

El domingo, desde las 18:00 horas, Santa Cruz y Rangers juegan 90 minutos que pueden cambiar la temporada 2027 de los dos clubes.