Santiago Wanderers y Rangers se enfrentarán este viernes 16 de octubre por la fecha 28 de la Primera B 2026. El compromiso se disputará desde las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y vía streaming a través de HBO Max. Los Caturros intentarán recuperarse después de perder por 2-1 ante Curicó Unido, mientras que el conjunto talquino llega con confianza tras imponerse por 4-0 a Unión San Felipe.

¿Quién transmite Santiago Wanderers vs Rangers por la Primera B 2026?

El partido entre Santiago Wanderers y Rangers se podrá ver en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, estará disponible vía streaming en HBO Max para los usuarios que cuenten con el plan correspondiente.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Rangers por la Primera B 2026?

Santiago Wanderers y Rangers se enfrentarán este viernes 16 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la fecha 28 de la Liga de Ascenso 2026.

Fecha: Viernes 16 de octubre

Viernes 16 de octubre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

¿Quién es el árbitro de Santiago Wanderers vs Rangers?

El árbitro de Santiago Wanderers vs Rangers será Mathías Riquelme, quien estará acompañado por el equipo arbitral designado para el encuentro.

Árbitro: Mathías Riquelme

Mathías Riquelme 1er asistente: Carlos Poblete

Carlos Poblete 2do asistente: Alan Sandoval

Alan Sandoval 4to árbitro: Diego Paredes

Diego Paredes VAR: Rodrigo Carvajal

Rodrigo Carvajal AVAR: Felipe Jara

¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Rangers?

Santiago Wanderers viene de perder por 2-1 ante Curicó Unido en su último compromiso de la Liga de Ascenso. El equipo dirigido por Francisco Palladino buscará aprovechar la localía para volver a sumar y mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada.

Por su parte, Rangers llega después de conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Unión San Felipe. El cuadro dirigido por Ivo Basay necesita prolongar esa reacción para abandonar el último lugar de la clasificación y acercarse a los equipos que lo anteceden.

En la tabla de la Primera B, el Decano ocupa el quinto lugar con 44 puntos, mientras que los Piducanos se mantienen en el último puesto con 21 unidades. Los porteños buscan acercarse a la parte alta, mientras que los talquinos necesitan sumar con urgencia para mejorar su situación en el campeonato.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Santiago Wanderers. El pasado 22 de mayo, los Caturros derrotaron por 2-0 a Rangers en un encuentro correspondiente a la Liga de Ascenso. Ahora, el cuadro talquino intentará tomarse revancha en Valparaíso.

Formaciones de Santiago Wanderers vs Rangers

Formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Cristopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Alexander Dubó, Leandro Navarro, Cristóbal Ponce, Joaquín Silva; Ignacio Flores y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Formación de Rangers: Fabián Cerda; Kevin Vásquez, Claudio Servetti, Lautaro Rigazzi, Agustín Mora; Ignacio Ibáñez, Alejandro Márquez, Alonso Rodríguez, Damián González; Ignacio Mesías y Junior Arias. DT: Ivo Basay.