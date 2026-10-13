Datos Clave Final por el descenso: Rangers de Talca aplastó por 4-0 a Unión San Felipe en un duelo directo por la permanencia en la Primera B. La furia del dueño: Raúl Delgado, propietario del elenco del Aconcagua, destrozó el cometido del árbitro Franco Jiménez y apuntó directamente al VAR por sus insólitas omisiones. Tabla al rojo: Con este resultado, Rangers (colista) llegó a 21 puntos y quedó a solo una unidad de Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz cuando restan tres fechas.

La definición en la parte baja de la Primera B sumó un escandaloso episodio. En lo que se anticipaba como una verdadera “final” por la salvación, Rangers de Talca salió con el cuchillo entre los dientes y vapuleó por 4-0 a Unión San Felipe en el Estadio Fiscal de Talca.

El cuadro local resolvió todo en una ráfaga durante el primer tiempo, gracias a los dobletes de Alejandro Márquez (14′ de penal y 36′) y del canterano Ignacio Mesías (39′ y 41′). Sin embargo, el trámite del compromiso dejó secuelas inmediatas y desató la ira total en la cúpula albirroja, que se sintió abiertamente perjudicada por el arbitraje de Franco Jiménez.

¿Qué cobró el árbitro y por qué hay tanta molestia en Unión San Felipe?

Raúl Delgado, propietario de Unión San Felipe, no escondió su frustración y disparó artillería pesada contra quienes impartieron justicia, asegurando que las intervenciones (y omisiones) tecnológicas desvirtuaron por completo el desarrollo del partido.

A su juicio, el duelo se rompió producto de cobros insólitos en los primeros pasajes. “Estoy reenojado, porque indudablemente después de perder 4-0 no hay argumentos que valgan, pero sí el desarrollo del partido cambia muchas cosas”, arrancó diciendo el dueño del club en declaraciones al sitio PrimeraB.

“El VAR está mirando una serie de Netflix”: los descargos de Raúl Delgado

El propietario del cuadro del Aconcagua desglosó las jugadas que, según su visión, perjudicaron a su escuadra. Y en su análisis, dejó una frase para el bronce.

“Revisen el primer córner para San Felipe, tremendo penal a Cristian Suárez, el árbitro distraído y el VAR está mirando una serie de Netflix. Penal para Rangers, el árbitro está al lado, no cobra el penal, el jugador se cae después de dos pasos que da, va al VAR, penal, bueno penal, bárbaro”, fustigó Delgado de manera irónica.

Su molestia no se quedó ahí y también cuestionó duramente la jugada que originó la segunda cifra de los talquinos: “Le pega una patada en la espalda a Suárez hermano en la jugada del gol, hay un delantero que en la previa le pega una patada a Suárez, ¿cómo eso el VAR no lo ve, el árbitro no lo ve? Estás jugando un partido de estas características y a los 20 minutos, 25 minutos vas perdiendo 2-0, indudablemente ya está, perdiste el partido”.

Delgado cerró su intervención lamentando el actuar del colegiado principal, considerando su experiencia: “La verdad que no entiendo nada, este es un árbitro FIFA, el VAR en qué están, distraídos o miran solamente lo que tienen que mirar de San Felipe y no miran lo que tienen que mirar de los otros equipos (…) te mandan un árbitro FIFA pero el árbitro FIFA no reúne las características que necesita un partido de esta naturaleza”.

Tabla de posiciones Primera B: ¿Quién está descendiendo a Segunda División?

Más allá de los polémicos arbitrajes, los números son fríos y el triunfo fue un tanque de oxígeno vital para el equipo dirigido por Ivo Basay, apretando al máximo la temida “zona roja” del certamen a solo tres jornadas del final de la fase regular.

Así marcha la lucha por la permanencia en el fondo de la tabla de posiciones: