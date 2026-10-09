La Primera B del fútbol chileno comienza su recta final. Este sábado 10 de octubre se disputará la fecha 27, después de la cual solo quedarán tres jornadas para conocer al campeón, cuadro que ascenderá directamente a Primera División.
Cobreloa es el líder con 48 unidades, seguido muy de cerca por el sorprendente San Luis de Humberto “Chupete” Suazo con 47. Más atrás están Santiago Wanderers con 44 y Magallanes con 43, algo más rezagados, pero aún con posibilidades matemáticas.
La jornada no será sencilla para loínos y quillotanos. Los de Mario Salas se trasladarán hasta Copiapó, mientras que los Canarios tienen una compleja salida al Chinquihue para medirse a Deportes Puerto Montt. El Decano, en tanto, recibe a Curicó Unido y Magallanes abre todo, contra Deportes Recoleta como forastero.
Otro de los partidos destacados es la verdadera final que sostendrán el colista, Rangers de Talca y el cuadro que lo antecede, Unión San Felipe. Una derrota de los piducanos, prácticamente sentenciaría su descenso a Segunda División.
Tabla de posiciones de la Primera B
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|26
|13
|9
|4
|44
|27
|+17
|48
|EGEPG
|2
|
|26
|13
|8
|5
|41
|29
|+12
|47
|EGPGP
|3
|
|26
|12
|8
|6
|41
|28
|+13
|44
|EGGGP
|4
|
|26
|12
|7
|7
|42
|38
|+4
|43
|EGEPG
|5
|
|26
|11
|8
|7
|44
|26
|+18
|41
|EGEGG
|6
|
|26
|11
|8
|7
|38
|34
|+4
|41
|GPGEP
|7
|
|26
|10
|9
|7
|33
|24
|+9
|39
|EGGGG
|8
|
|26
|10
|7
|9
|40
|39
|+1
|37
|GEPPP
|9
|
|26
|10
|6
|10
|32
|34
|-2
|36
|GPEEG
|10
|
|26
|10
|4
|12
|26
|34
|-8
|34
|PPEGP
|11
|
|26
|8
|8
|10
|40
|36
|+4
|32
|EGEPG
|12
|
|26
|7
|10
|9
|35
|30
|+5
|31
|PPEPG
|13
|
|26
|6
|9
|11
|22
|39
|-17
|27
|PEEEG
|14
|
|26
|4
|10
|12
|27
|40
|-13
|22
|GPEPP
|15
|
|26
|5
|7
|14
|16
|44
|-28
|22
|EPEGP
|16
|
|26
|4
|6
|16
|23
|42
|-19
|18
|PPPEP
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|13
|10
|2
|1
|30
|9
|+21
|32
|2
|
|14
|9
|4
|1
|29
|14
|+15
|31
|3
|
|13
|7
|4
|2
|23
|9
|+14
|25
|4
|
|13
|7
|3
|3
|22
|16
|+6
|24
|5
|
|13
|7
|3
|3
|24
|19
|+5
|24
|6
|
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|+5
|24
|7
|
|13
|7
|3
|3
|20
|18
|+2
|24
|8
|
|12
|6
|5
|1
|24
|15
|+9
|23
|9
|
|13
|6
|4
|3
|16
|9
|+7
|22
|10
|
|13
|7
|1
|5
|17
|15
|+2
|22
|11
|
|13
|5
|4
|4
|14
|14
|0
|19
|12
|
|13
|4
|6
|3
|17
|9
|+8
|18
|13
|
|13
|4
|4
|5
|23
|19
|+4
|16
|14
|
|13
|3
|5
|5
|8
|12
|-4
|14
|15
|
|13
|1
|7
|5
|15
|21
|-6
|10
|16
|
|13
|1
|4
|8
|10
|20
|-10
|7
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|+4
|21
|2
|
|13
|5
|4
|4
|18
|19
|-1
|19
|3
|
|13
|4
|5
|4
|18
|16
|+2
|17
|4
|
|13
|4
|5
|4
|17
|15
|+2
|17
|5
|
|13
|4
|4
|5
|21
|17
|+4
|16
|6
|
|13
|4
|4
|5
|17
|17
|0
|16
|7
|
|12
|4
|4
|4
|12
|15
|-3
|16
|8
|
|13
|3
|7
|3
|14
|18
|-4
|16
|9
|
|13
|3
|4
|6
|18
|21
|-3
|13
|10
|
|13
|3
|4
|6
|18
|23
|-5
|13
|11
|
|13
|3
|3
|7
|13
|20
|-7
|12
|12
|
|13
|3
|3
|7
|12
|19
|-7
|12
|13
|
|13
|3
|3
|7
|9
|19
|-10
|12
|14
|
|13
|3
|2
|8
|13
|22
|-9
|11
|15
|
|13
|1
|5
|7
|8
|25
|-17
|8
|16
|
|13
|2
|2
|9
|8
|32
|-24
|8
Programación de la fecha 27 de la Primera B 2026
|sáb, 21 feb
|
San Marcos
|1 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 21 feb
|
Santiago Wanderers
|0 – 2
|
Recoleta
|sáb, 21 feb
|
Unión Española
|2 – 0
|
San Luis
|dom, 22 feb
|
Deportes Iquique
|5 – 0
|
Unión San Felipe
|dom, 22 feb
|
Rangers
|0 – 2
|
Antofagasta
|lun, 23 feb
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Copiapó
|lun, 23 feb
|
Cobreloa
|3 – 1
|
Deportes Temuco
|mar, 24 feb
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
Magallanes
|vie, 27 feb
|
Recoleta
|2 – 1
|
Unión Española
|sáb, 28 feb
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Cobreloa
|sáb, 28 feb
|
Unión San Felipe
|1 – 1
|
Santiago Wanderers
|dom, 01 mar
|
Copiapó
|2 – 0
|
Rangers
|dom, 01 mar
|
Antofagasta
|1 – 2
|
Puerto Montt
|lun, 02 mar
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|lun, 02 mar
|
Magallanes
|1 – 1
|
San Marcos
|mar, 03 mar
|
San Luis
|1 – 1
|
Curicó Unido
|vie, 06 mar
|
Unión San Felipe
|2 – 0
|
Antofagasta
|sáb, 07 mar
|
Cobreloa
|5 – 1
|
Curicó Unido
|dom, 08 mar
|
Deportes Iquique
|0 – 0
|
San Marcos
|dom, 08 mar
|
Puerto Montt
|3 – 1
|
Recoleta
|lun, 09 mar
|
Rangers
|1 – 1
|
San Luis
|lun, 09 mar
|
Santiago Wanderers
|3 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|mar, 10 mar
|
Copiapó
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|mar, 10 mar
|
Unión Española
|1 – 2
|
Magallanes
|vie, 13 mar
|
Recoleta
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|sáb, 14 mar
|
Deportes Iquique
|1 – 2
|
Cobreloa
|sáb, 14 mar
|
Magallanes
|0 – 1
|
Deportes Temuco
|dom, 15 mar
|
San Luis
|2 – 2
|
Copiapó
|dom, 15 mar
|
Antofagasta
|2 – 1
|
Unión Española
|dom, 15 mar
|
Curicó Unido
|1 – 0
|
Rangers
|lun, 16 mar
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|mar, 17 mar
|
San Marcos
|0 – 0
|
Santiago Wanderers
|sáb, 21 mar
|
Unión Española
|2 – 1
|
Puerto Montt
|sáb, 21 mar
|
Rangers
|2 – 4
|
Recoleta
|dom, 22 mar
|
Deportes Santa Cruz
|4 – 2
|
Curicó Unido
|dom, 22 mar
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Antofagasta
|dom, 22 mar
|
Copiapó
|2 – 0
|
Deportes Iquique
|lun, 23 mar
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
San Luis
|lun, 23 mar
|
Unión San Felipe
|1 – 1
|
San Marcos
|mar, 24 mar
|
Cobreloa
|1 – 1
|
Magallanes
|vie, 27 mar
|
Recoleta
|1 – 5
|
Deportes Temuco
|sáb, 28 mar
|
San Marcos
|2 – 0
|
Unión Española
|sáb, 28 mar
|
Puerto Montt
|0 – 2
|
Santiago Wanderers
|dom, 29 mar
|
Curicó Unido
|1 – 1
|
Copiapó
|dom, 29 mar
|
Antofagasta
|4 – 0
|
Deportes Iquique
|dom, 29 mar
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|lun, 30 mar
|
San Luis
|3 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|lun, 30 mar
|
Magallanes
|3 – 2
|
Rangers
|sáb, 11 abr
|
Unión Española
|1 – 1
|
Cobreloa
|sáb, 11 abr
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 11 abr
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 2
|
Magallanes
|dom, 12 abr
|
Deportes Iquique
|0 – 0
|
Puerto Montt
|dom, 12 abr
|
Copiapó
|2 – 4
|
Recoleta
|dom, 12 abr
|
Santiago Wanderers
|3 – 1
|
San Luis
|dom, 12 abr
|
Deportes Temuco
|3 – 3
|
Antofagasta
|lun, 13 abr
|
Rangers
|2 – 3
|
San Marcos
|sáb, 18 abr
|
Rangers
|1 – 1
|
Unión Española
|sáb, 18 abr
|
Recoleta
|2 – 2
|
Curicó Unido
|sáb, 18 abr
|
Magallanes
|2 – 3
|
Santiago Wanderers
|sáb, 18 abr
|
San Marcos
|2 – 1
|
Cobreloa
|dom, 19 abr
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 3
|
Unión San Felipe
|dom, 19 abr
|
Antofagasta
|1 – 0
|
Copiapó
|lun, 20 abr
|
San Luis
|2 – 1
|
Deportes Iquique
|mar, 21 abr
|
Puerto Montt
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|sáb, 25 abr
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
Magallanes
|sáb, 25 abr
|
Copiapó
|0 – 3
|
San Marcos
|dom, 26 abr
|
Curicó Unido
|2 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 26 abr
|
Deportes Temuco
|2 – 1
|
Rangers
|dom, 26 abr
|
Recoleta
|0 – 2
|
Antofagasta
|dom, 26 abr
|
Cobreloa
|3 – 1
|
San Luis
|lun, 27 abr
|
Unión Española
|2 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|mar, 28 abr
|
Deportes Iquique
|2 – 1
|
Santiago Wanderers
|vie, 01 may
|
Unión Española
|2 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 02 may
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 2
|
Deportes Iquique
|dom, 03 may
|
Rangers
|0 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 03 may
|
Magallanes
|2 – 3
|
Copiapó
|dom, 03 may
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Deportes Temuco
|dom, 03 may
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Antofagasta
|mar, 05 may
|
San Luis
|4 – 0
|
Unión San Felipe
|mar, 05 may
|
San Marcos
|1 – 0
|
Recoleta
|sáb, 09 may
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Rangers
|sáb, 09 may
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Magallanes
|sáb, 09 may
|
Recoleta
|1 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 09 may
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Unión Española
|dom, 10 may
|
Santiago Wanderers
|5 – 1
|
Cobreloa
|dom, 10 may
|
Antofagasta
|3 – 1
|
San Luis
|dom, 10 may
|
Copiapó
|2 – 1
|
Unión San Felipe
|mar, 12 may
|
Curicó Unido
|2 – 2
|
San Marcos
|sáb, 16 may
|
Magallanes
|3 – 2
|
Recoleta
|sáb, 16 may
|
Unión San Felipe
|2 – 1
|
Rangers
|sáb, 16 may
|
Cobreloa
|4 – 1
|
Copiapó
|sáb, 16 may
|
Curicó Unido
|0 – 3
|
Santiago Wanderers
|dom, 17 may
|
San Luis
|4 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 17 may
|
San Marcos
|1 – 1
|
Antofagasta
|mar, 19 may
|
Unión Española
|2 – 1
|
Deportes Iquique
|mar, 19 may
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 3
|
Deportes Temuco
|jue, 21 may
|
Recoleta
|2 – 2
|
Cobreloa
|sáb, 23 may
|
Rangers
|0 – 2
|
Santiago Wanderers
|sáb, 23 may
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Curicó Unido
|dom, 24 may
|
Deportes Temuco
|5 – 0
|
Unión San Felipe
|dom, 24 may
|
Antofagasta
|1 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 24 may
|
Puerto Montt
|0 – 2
|
San Marcos
|lun, 25 may
|
San Luis
|2 – 1
|
Magallanes
|mar, 26 may
|
Copiapó
|3 – 1
|
Unión Española
|sáb, 30 may
|
Recoleta
|0 – 0
|
San Luis
|sáb, 30 may
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Unión Española
|sáb, 30 may
|
Unión San Felipe
|1 – 0
|
Puerto Montt
|dom, 31 may
|
San Marcos
|0 – 1
|
Deportes Temuco
|dom, 31 may
|
Magallanes
|4 – 3
|
Deportes Iquique
|dom, 31 may
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Rangers
|mar, 02 jun
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 1
|
Copiapó
|mar, 02 jun
|
Curicó Unido
|1 – 0
|
Antofagasta
|sáb, 06 jun
|
San Luis
|1 – 0
|
San Marcos
|sáb, 06 jun
|
Copiapó
|1 – 0
|
Santiago Wanderers
|sáb, 06 jun
|
Puerto Montt
|1 – 1
|
Cobreloa
|dom, 07 jun
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Recoleta
|dom, 07 jun
|
Rangers
|0 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 07 jun
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Magallanes
|mar, 09 jun
|
Unión Española
|2 – 2
|
Unión San Felipe
|mar, 09 jun
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Curicó Unido
|sáb, 03 oct
|
Magallanes
|1 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 03 oct
|
Copiapó
|3 – 0
|
Puerto Montt
|sáb, 03 oct
|
Recoleta
|2 – 1
|
Santiago Wanderers
|sáb, 03 oct
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Cobreloa
|dom, 04 oct
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 2
|
San Marcos
|dom, 04 oct
|
Antofagasta
|2 – 0
|
Rangers
|dom, 04 oct
|
Unión San Felipe
|0 – 2
|
Deportes Iquique
|dom, 04 oct
|
San Luis
|2 – 0
|
Unión Española
|sáb, 25 jul
|
Deportes Iquique
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|sáb, 25 jul
|
Santiago Wanderers
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|sáb, 25 jul
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
San Luis
|sáb, 25 jul
|
Cobreloa
|4 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 26 jul
|
Rangers
|0 – 0
|
Copiapó
|dom, 26 jul
|
Puerto Montt
|3 – 2
|
Antofagasta
|dom, 26 jul
|
San Marcos
|2 – 0
|
Magallanes
|mar, 28 jul
|
Unión Española
|2 – 1
|
Recoleta
|sáb, 01 ago
|
San Luis
|1 – 1
|
Rangers
|sáb, 01 ago
|
San Marcos
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|sáb, 01 ago
|
Antofagasta
|5 – 1
|
Unión San Felipe
|sáb, 01 ago
|
Curicó Unido
|0 – 0
|
Cobreloa
|dom, 02 ago
|
Magallanes
|3 – 2
|
Unión Española
|dom, 02 ago
|
Recoleta
|0 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 02 ago
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 3
|
Santiago Wanderers
|mar, 04 ago
|
Deportes Temuco
|1 – 4
|
Copiapó
|sáb, 08 ago
|
Unión Española
|0 – 3
|
Antofagasta
|sáb, 08 ago
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Puerto Montt
|sáb, 08 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Recoleta
|sáb, 08 ago
|
Santiago Wanderers
|1 – 1
|
San Marcos
|sáb, 08 ago
|
Cobreloa
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|dom, 09 ago
|
Deportes Temuco
|3 – 4
|
Magallanes
|dom, 09 ago
|
Copiapó
|1 – 1
|
San Luis
|dom, 09 ago
|
Rangers
|0 – 0
|
Curicó Unido
|mié, 12 ago
|
Puerto Montt
|0 – 1
|
Unión Española
|mié, 12 ago
|
Magallanes
|2 – 2
|
Cobreloa
|jue, 13 ago
|
Recoleta
|4 – 2
|
Rangers
|jue, 13 ago
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Santiago Wanderers
|jue, 13 ago
|
San Marcos
|0 – 1
|
Unión San Felipe
|vie, 14 ago
|
San Luis
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|vie, 14 ago
|
Deportes Iquique
|4 – 0
|
Copiapó
|vie, 14 ago
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 15 ago
|
Rangers
|2 – 3
|
Magallanes
|dom, 16 ago
|
Unión Española
|2 – 1
|
San Marcos
|dom, 16 ago
|
Santiago Wanderers
|1 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 16 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
Cobreloa
|lun, 17 ago
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Antofagasta
|mar, 18 ago
|
Copiapó
|4 – 0
|
Curicó Unido
|mar, 18 ago
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 2
|
San Luis
|mar, 18 ago
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
Recoleta
|sáb, 22 ago
|
San Marcos
|1 – 2
|
Rangers
|sáb, 22 ago
|
Recoleta
|2 – 1
|
Copiapó
|sáb, 22 ago
|
Magallanes
|1 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 22 ago
|
Puerto Montt
|0 – 4
|
Deportes Iquique
|sáb, 22 ago
|
Cobreloa
|0 – 1
|
Unión Española
|dom, 23 ago
|
Antofagasta
|3 – 1
|
Deportes Temuco
|lun, 24 ago
|
Curicó Unido
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|mar, 25 ago
|
San Luis
|0 – 1
|
Santiago Wanderers
|sáb, 29 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 29 ago
|
Santiago Wanderers
|2 – 1
|
Magallanes
|sáb, 29 ago
|
Unión Española
|0 – 1
|
Rangers
|dom, 30 ago
|
Deportes Iquique
|0 – 1
|
San Luis
|dom, 30 ago
|
Copiapó
|0 – 4
|
Antofagasta
|dom, 30 ago
|
Deportes Temuco
|3 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 30 ago
|
Curicó Unido
|0 – 0
|
Recoleta
|mar, 01 sept
|
Cobreloa
|2 – 0
|
San Marcos
|sáb, 05 sept
|
Rangers
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|sáb, 05 sept
|
Santiago Wanderers
|1 – 0
|
Deportes Iquique
|sáb, 05 sept
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 05 sept
|
Magallanes
|0 – 0
|
Unión San Felipe
|sáb, 05 sept
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 1
|
Unión Española
|sáb, 05 sept
|
San Luis
|4 – 2
|
Cobreloa
|dom, 06 sept
|
San Marcos
|2 – 1
|
Copiapó
|dom, 06 sept
|
Antofagasta
|1 – 2
|
Recoleta
|mar, 08 sept
|
Puerto Montt
|1 – 2
|
Rangers
|mié, 09 sept
|
Deportes Temuco
|3 – 0
|
Santiago Wanderers
|mié, 09 sept
|
Curicó Unido
|2 – 1
|
Unión Española
|mié, 09 sept
|
Recoleta
|2 – 1
|
San Marcos
|jue, 10 sept
|
Copiapó
|1 – 1
|
Magallanes
|jue, 10 sept
|
Deportes Iquique
|0 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|vie, 11 sept
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Cobreloa
|mié, 30 sept
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
San Luis
|dom, 13 sept
|
Magallanes
|2 – 0
|
Puerto Montt
|dom, 13 sept
|
San Marcos
|3 – 0
|
Curicó Unido
|lun, 14 sept
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Recoleta
|mar, 15 sept
|
Rangers
|1 – 2
|
Deportes Iquique
|mar, 15 sept
|
San Luis
|2 – 1
|
Antofagasta
|mié, 16 sept
|
Unión Española
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|sáb, 26 sept
|
Unión San Felipe
|1 – 4
|
Copiapó
|sáb, 26 sept
|
Cobreloa
|1 – 0
|
Santiago Wanderers
|sáb, 10 oct
|
Recoleta
|17:30
|
Magallanes
|sáb, 10 oct
|
Santiago Wanderers
|20:00
|
Curicó Unido
|sáb, 10 oct
|
Deportes Temuco
|22:30
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 11 oct
|
Antofagasta
|17:30
|
San Marcos
|dom, 11 oct
|
Copiapó
|20:00
|
Cobreloa
|lun, 12 oct
|
Puerto Montt
|17:30
|
San Luis
|lun, 12 oct
|
Rangers
|20:00
|
Unión San Felipe
|lun, 12 oct
|
Deportes Iquique
|22:30
|
Unión Española
|vie, 16 oct
|
Santiago Wanderers
|23:00
|
Rangers
|sáb, 17 oct
|
Magallanes
|17:30
|
San Luis
|sáb, 17 oct
|
Cobreloa
|20:00
|
Recoleta
|dom, 18 oct
|
Curicó Unido
|17:30
|
Deportes Iquique
|dom, 18 oct
|
Unión San Felipe
|17:30
|
Deportes Temuco
|dom, 18 oct
|
San Marcos
|20:00
|
Puerto Montt
|dom, 18 oct
|
Deportes Santa Cruz
|22:00
|
Antofagasta
|mar, 20 oct
|
Unión Española
|00:00
|
Copiapó
|sáb, 24 oct
|
Deportes Iquique
|01:00
|
Magallanes
|sáb, 24 oct
|
Unión Española
|22:30
|
Santiago Wanderers
|sáb, 24 oct
|
Copiapó
|22:30
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 24 oct
|
Puerto Montt
|22:30
|
Unión San Felipe
|sáb, 24 oct
|
San Luis
|22:30
|
Recoleta
|sáb, 24 oct
|
Rangers
|22:30
|
Cobreloa
|dom, 25 oct
|
Deportes Temuco
|19:00
|
San Marcos
|dom, 25 oct
|
Antofagasta
|21:30
|
Curicó Unido
|dom, 01 nov
|
Santiago Wanderers
|01:00
|
Copiapó
|dom, 01 nov
|
Deportes Santa Cruz
|01:00
|
Rangers
|dom, 01 nov
|
San Marcos
|01:00
|
San Luis
|dom, 01 nov
|
Cobreloa
|01:00
|
Puerto Montt
|dom, 01 nov
|
Curicó Unido
|01:00
|
Deportes Temuco
|dom, 01 nov
|
Unión San Felipe
|01:00
|
Unión Española
|dom, 01 nov
|
Recoleta
|01:00
|
Deportes Iquique
|dom, 01 nov
|
Magallanes
|01:00
|
Antofagasta