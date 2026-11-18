San Marcos de Arica recibe a Magallanes este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. El partido se transmite por TNT Sports Premium, según informó TVN al detallar la programación de la liguilla, y en la fase regular la Primera B también se pudo ver en streaming por HBO Max.

Es la llave más pareja de los cuartos: Magallanes terminó quinto con 46 puntos y San Marcos sexto con 43, apenas un partido de diferencia en la tabla final.

Horario, estadio y transmisión de San Marcos vs Magallanes

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

Carlos Dittborn, Arica. Competencia: ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2026.

ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2026. TV: TNT Sports Premium, según TVN.

TNT Sports Premium, según TVN. Vuelta: sábado 28 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo.

La sede en Arica la confirmaron BioBioChile y TVN con la programación oficial que entregó la ANFP. Algunos medios habían ubicado este partido de ida en San Bernardo, pero ese estadio recibirá la revancha, porque el mejor ubicado de cada llave cierra como local.

¿Cómo llegan San Marcos y Magallanes?

San Marcos llega a la liguilla después de un cierre de año movido fuera de la cancha. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revocó su desafiliación y le aplicó una multa de 2.000 UF, cerca de $83 millones, como contamos en la nota sobre el fallo. Rangers, que descendió a Segunda, anunció que apelará esa resolución ante el TAS.

En la última fecha, los nortinos cayeron por la mínima ante San Luis en Arica, el resultado que le permitió al equipo de Humberto Suazo llegar a la final por el título ante Cobreloa.

Magallanes, en cambio, cerró la fase regular por delante, con tres puntos más, y por eso tendrá la ventaja de definir la llave en San Bernardo. Para la Academia, un buen resultado en Arica puede encaminar la serie antes de la vuelta.

Qué hay en juego en la liguilla

Los tres ganadores de los cuartos avanzan a semifinales, donde espera el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis, que se juega el sábado en Santa Laura. Los ganadores de las semifinales disputarán el segundo boleto a la Liga de Primera 2027, como explicamos en nuestra guía de horarios de la liguilla.

Las tres llaves se definirán entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, y la de San Marcos y Magallanes será la última en cerrarse.