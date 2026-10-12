Datos Clave Nuevo líder exclusivo: Con este triunfazo, San Luis alcanzó los 50 puntos en la tabla de posiciones, superando a Cobreloa (48) y asaltando la punta del torneo. El héroe canario: Fabián Pastenes anotó el único gol del compromiso a los 13 minutos de la primera mitad, dándole una ventaja de oro a los quillotanos. Racha de campeón: El equipo comandado por Humberto “Chupete” Suazo aprovechó su momento, sumó un nuevo triunfo consecutivo y se perfila como el gran favorito para el ascenso directo.

San Luis de Quillota dio el golpe definitivo sobre la mesa en la recta final de la Primera B. En un partido de dientes apretados disputado en el Estadio Bicentenario Chinquihue, el cuadro canario derrotó por 1-0 a Deportes Puerto Montt, un resultado que estremece por completo la parte alta de la tabla de posiciones a falta de tres fechas para el cierre del campeonato.

El equipo dirigido por Humberto Suazo saltó a la cancha sabiendo que dependía de sí mismo para alcanzar el liderato. Con oficio, jerarquía y aguantando la presión en la Región de Los Lagos, los quillotanos cumplieron la tarea y se llevan tres puntos de oro a la Región de Valparaíso.

El gol y resumen de Deportes Puerto Montt vs San Luis

El encuentro, válido por la fecha 27, comenzó con una intensa presión del equipo visitante que rápidamente dio frutos. La apertura del marcador y único grito de la tarde llegó a los 13 minutos de la primera mitad: tras una buena asociación ofensiva, el atacante Fabián Pastenes logró batir la resistencia del portero local Gonzalo Collao, desatando la euforia de la banca técnica.

El dominio quillotano se mantuvo durante gran parte de la primera fracción. Sin embargo, en el segundo tiempo, Deportes Puerto Montt adelantó las líneas obligado por la localía. Los ingresos de Jason Flores y Salvador Negrete le dieron un nuevo aire a los sureños, pero la impericia de sus delanteros y la solidez del meta Fernando Abarzúa impidieron el empate, sellando el 1-0 definitivo a favor de la visita.

🐤🟡⚫ ¡CÓMO ESTÁ EL EQUIPO DE CHUPETE! Fabián Pastenes recibió el pase al vacío y definió de primera para el gol de San Luis ante Deportes Puerto Montt, en este #MatchdayLunes. Por ahora y sólo por ahora, el Canario es el nuevo puntero. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 12, 2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Este triunfo vale un campeonato para los Canarios. Aprovechando la reciente y dolorosa caída de Cobreloa por 2-1 ante Deportes Copiapó, San Luis escaló al primer lugar exclusivo de la tabla con 50 puntos. Por su parte, los Zorros del Desierto quedaron relegados a la segunda ubicación con 48 unidades.

La revolución de Humberto Suazo es total. Con esta vital victoria en el sur, San Luis consolida un espectacular rendimiento desde que el histórico goleador de La Roja asumió la banca cuando el equipo marchaba en la undécima posición.

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Cobreloa 27 13 9 5 45 29 +16 48 E G E P G 2 San Luis 26 13 8 5 41 29 +12 47 E G P G P 3 Magallanes 27 13 7 7 44 39 +5 46 E G E P G 4 Antofagasta 27 12 8 7 47 26 +21 44 E G E G G 5 Santiago Wanderers 27 12 8 7 42 30 +12 44 E G G G P 6 Recoleta 27 11 8 8 39 36 +3 41 G P G E P 7 Copiapó 27 11 7 9 42 40 +2 40 G E P P P 8 San Marcos 27 10 9 8 33 27 +6 39 E G G G G 9 Unión Española 26 10 6 10 32 34 -2 36 G P E E G 10 Deportes Temuco 27 9 8 10 42 37 +5 35 E G E P G 11 Puerto Montt 26 10 4 12 26 34 -8 34 P P E G P 12 Deportes Iquique 26 7 10 9 35 30 +5 31 P P E P G 13 Curicó Unido 27 7 9 11 24 40 -16 30 P E E E G 14 Deportes Santa Cruz 27 4 10 13 28 42 -14 22 G P E P P 15 Unión San Felipe 26 5 7 14 16 44 -28 22 E P E G P 16 Rangers 26 4 6 16 23 42 -19 18 P P P E P 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 13 10 2 1 30 9 +21 32 2 San Luis 14 9 4 1 29 14 +15 31 3 Antofagasta 14 8 4 2 26 9 +17 28 4 Copiapó 14 8 3 3 24 17 +7 27 5 Magallanes 13 7 3 3 24 19 +5 24 6 Unión Española 13 7 3 3 19 14 +5 24 7 Recoleta 14 7 3 4 21 20 +1 24 8 Santiago Wanderers 13 6 5 2 25 17 +8 23 9 San Marcos 13 6 4 3 16 9 +7 22 10 Puerto Montt 13 7 1 5 17 15 +2 22 11 Deportes Temuco 14 5 4 5 25 20 +5 19 12 Curicó Unido 13 5 4 4 14 14 0 19 13 Deportes Iquique 13 4 6 3 17 9 +8 18 14 Unión San Felipe 13 3 5 5 8 12 -4 14 15 Deportes Santa Cruz 13 1 7 5 15 21 -6 10 16 Rangers 13 1 4 8 10 20 -10 7 🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Magallanes 14 6 4 4 20 20 0 22 2 Santiago Wanderers 14 6 3 5 17 13 +4 21 3 Recoleta 13 4 5 4 18 16 +2 17 4 San Marcos 14 4 5 5 17 18 -1 17 5 Antofagasta 13 4 4 5 21 17 +4 16 6 Deportes Temuco 13 4 4 5 17 17 0 16 7 San Luis 12 4 4 4 12 15 -3 16 8 Cobreloa 14 3 7 4 15 20 -5 16 9 Deportes Iquique 13 3 4 6 18 21 -3 13 10 Copiapó 13 3 4 6 18 23 -5 13 11 Unión Española 13 3 3 7 13 20 -7 12 12 Deportes Santa Cruz 14 3 3 8 13 21 -8 12 13 Puerto Montt 13 3 3 7 9 19 -10 12 14 Rangers 13 3 2 8 13 22 -9 11 15 Curicó Unido 14 2 5 7 10 26 -16 11 16 Unión San Felipe 13 2 2 9 8 32 -24 8 16 equipos

¿Cuándo vuelve a jugar San Luis de Quillota?

Tras este trascendental compromiso, San Luis de Quillota deberá prepararse para defender la cima como local, ya que recibirá a Deportes Recoleta por la jornada 28. Este duelo está programado para el sábado 17 de octubre a las 12:30 horas.

Por su lado, Deportes Puerto Montt (que se estanca en el 11° lugar con 34 puntos) tendrá un receso un poco más largo antes de su próximo desafío. Los Delfines volverán a la acción el sábado 24 de octubre, a las 17:30 horas, cuando reciban a Unión San Felipe en otro choque clave.