San Luis de Quillota dio el golpe definitivo sobre la mesa en la recta final de la Primera B. En un partido de dientes apretados disputado en el Estadio Bicentenario Chinquihue, el cuadro canario derrotó por 1-0 a Deportes Puerto Montt, un resultado que estremece por completo la parte alta de la tabla de posiciones a falta de tres fechas para el cierre del campeonato.

El equipo dirigido por Humberto Suazo saltó a la cancha sabiendo que dependía de sí mismo para alcanzar el liderato. Con oficio, jerarquía y aguantando la presión en la Región de Los Lagos, los quillotanos cumplieron la tarea y se llevan tres puntos de oro a la Región de Valparaíso.

El gol y resumen de Deportes Puerto Montt vs San Luis

El encuentro, válido por la fecha 27, comenzó con una intensa presión del equipo visitante que rápidamente dio frutos. La apertura del marcador y único grito de la tarde llegó a los 13 minutos de la primera mitad: tras una buena asociación ofensiva, el atacante Fabián Pastenes logró batir la resistencia del portero local Gonzalo Collao, desatando la euforia de la banca técnica.

El dominio quillotano se mantuvo durante gran parte de la primera fracción. Sin embargo, en el segundo tiempo, Deportes Puerto Montt adelantó las líneas obligado por la localía. Los ingresos de Jason Flores y Salvador Negrete le dieron un nuevo aire a los sureños, pero la impericia de sus delanteros y la solidez del meta Fernando Abarzúa impidieron el empate, sellando el 1-0 definitivo a favor de la visita.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Este triunfo vale un campeonato para los Canarios. Aprovechando la reciente y dolorosa caída de Cobreloa por 2-1 ante Deportes Copiapó, San Luis escaló al primer lugar exclusivo de la tabla con 50 puntos. Por su parte, los Zorros del Desierto quedaron relegados a la segunda ubicación con 48 unidades.

La revolución de Humberto Suazo es total. Con esta vital victoria en el sur, San Luis consolida un espectacular rendimiento desde que el histórico goleador de La Roja asumió la banca cuando el equipo marchaba en la undécima posición.

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
2
Logo San Luis San Luis
26 13 8 5 41 29 +12 47 EGPGP
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
26 10 4 12 26 34 -8 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 7 1 5 17 15 +2 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
4
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
5
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
6
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
7
Logo San Luis San Luis
12 4 4 4 12 15 -3 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos

¿Cuándo vuelve a jugar San Luis de Quillota?

Tras este trascendental compromiso, San Luis de Quillota deberá prepararse para defender la cima como local, ya que recibirá a Deportes Recoleta por la jornada 28. Este duelo está programado para el sábado 17 de octubre a las 12:30 horas.

Por su lado, Deportes Puerto Montt (que se estanca en el 11° lugar con 34 puntos) tendrá un receso un poco más largo antes de su próximo desafío. Los Delfines volverán a la acción el sábado 24 de octubre, a las 17:30 horas, cuando reciban a Unión San Felipe en otro choque clave.