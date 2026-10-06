Datos Clave El gran salto: San Luis de Quillota pasó de estar en el 11° puesto a ser sublíder de la Primera B con 47 puntos, a solo una unidad de Cobreloa. Números de campeón: En los últimos 15 partidos, el equipo dirigido por Humberto Suazo alcanzó un 75,6% de rendimiento, logrando 34 de 45 puntos posibles. La racha: El cuadro canario acumula cinco victorias consecutivas, consolidando su momento tras imponerse 2-0 ante Unión Española.

El debut de Humberto Suazo como entrenador profesional no pudo tener un desenlace más emocionante. Tras un inicio de campeonato lleno de dudas y cuestionamientos, el histórico goleador logró transformar por completo la mentalidad y el juego de San Luis de Quillota, metiendo a la escuadra canaria de lleno en la pelea por el título y el codiciado ascenso directo a la Primera División.

¿Cuál es el rendimiento de Humberto Suazo como DT en la Primera B?

Los primeros meses de “Chupete” al mando del primer equipo fueron sumamente complejos. Tras 11 fechas disputadas, los quillotanos apenas sumaban 13 puntos (producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas), registrando un pobre 39,4% de rendimiento que los mantenía hundidos en el undécimo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la transformación en la segunda etapa del torneo fue absoluta. En los 15 encuentros posteriores, San Luis prácticamente duplicó su efectividad, alcanzando un espectacular 75,6%. Durante ese exitoso tramo, el equipo de Suazo consiguió 10 triunfos, cuatro empates y apenas una derrota, rescatando 34 de los últimos 45 puntos en disputa.

El momento de gloria se coronó recientemente con cinco victorias consecutivas, incluyendo un sólido triunfo por 2-0 sobre Unión Española. Este resultado les permitió llegar a los 47 puntos, igualando la histórica campaña de la temporada 2013-2014 a esta altura del torneo, y quedando a solo un punto del líder Cobreloa (48 unidades).

Las claves tácticas de Chupete para pelear el campeonato

Tras consolidar a su equipo en lo más alto de la clasificación, el estratega reveló su método de trabajo. “Esto es de ingenio. Hay que buscar jugadores libres, que se sientan con la libertad de desenvolverse en cualquier posición. Este plantel se hizo para eso”, explicó Suazo en diálogo con TNT Sports.

El ídolo nacional destacó la enorme versatilidad táctica que ha logrado su plantilla, factor que considera fundamental en esta remontada. “Con los mismos jugadores podemos armar diferentes esquemas y eso se vio reflejado desde el principio de año”, aseguró. Respecto a la reciente victoria sobre los hispanos, el entrenador valoró la jerarquía mostrada y recalcó que “el equipo fue superior de principio a fin, fue el equipo que más buscó, el equipo que más intentó, fuimos sólidos en todas las líneas”.

Pese al fervor de los hinchas en la Región de Valparaíso, el otrora artillero mantiene la calma que lo caracteriza. “Muy contento, muy tranquilo, siempre cauto. Seguimos compitiendo, seguimos en la parte alta y lo importante es que el equipo gane”, enfatizó. No obstante, cerró con un mensaje directo para la afición de cara a la infartante recta final del torneo: “Que la gente esté ilusionada porque nosotros vamos a competir, esa ha sido la tónica, esa ha sido la clave y los jugadores están claros en los objetivos”.