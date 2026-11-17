Datos Clave Horario: Sábado 21 de noviembre, 18:30 horas, Estadio Santa Laura, según la programación oficial de la ANFP. Aforo: 12 mil espectadores, con 6 mil entradas para cada club y venta a cargo de la ANFP por PuntoTicket. Transmisión: TNT Sports y HBO Max.

La final de la Primera B ya tiene hora definitiva. Cobreloa y San Luis se enfrentarán el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, según oficializó la ANFP en su sitio y recogió Emol. El partido define al campeón de la categoría y el primer ascenso a la Liga de Primera 2027.

Es media hora más tarde de lo que había anunciado el presidente de la ANFP, Pablo Milad, el domingo en Calama, cuando fijó el duelo para las 18:00 horas, como informamos al confirmarse la sede. Ese horario coincidía con el de O’Higgins vs Universidad de Chile, programado para las 18:00 horas del mismo sábado en Rancagua.

Horario, estadio y transmisión

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Estadio: Santa Laura, comuna de Independencia.

Santa Laura, comuna de Independencia. TV y streaming: TNT Sports y HBO Max, según Emol.

Aforo de 12 mil y dos pasos para tener entrada

El gerente general de Cobreloa, Rodrigo Souza, confirmó el aforo en un punto de prensa en Calama. “Todo equitativo. Doce mil personas es el aforo, seis mil para cada institución”, precisó, según recogió el medio calameño enlalinea.cl.

La venta la organiza la ANFP y se hará por PuntoTicket. Souza advirtió que los hinchas loínos deben cumplir dos requisitos independientes:

Registro en el formulario de Cobreloa: mediante el código QR publicado en las plataformas oficiales del club, para quedar en las nóminas que el club envía a la ANFP.

mediante el código QR publicado en las plataformas oficiales del club, para quedar en las nóminas que el club envía a la ANFP. Registro Nacional de Hinchas: cada comprador debe estar inscrito para acceder a la entrada.

“Si no hacen uno de los dos pasos, no van a poder acceder a sus entradas”, advirtió el ejecutivo, que también indicó que la fecha de inicio de la venta la comunicará la ANFP.

Dónde se ubicará cada hinchada

Según Souza, los hinchas de Cobreloa ocuparán el sector norte de Santa Laura, con toda la galería de ese lado y espacios en los sectores Andes y Pacífico, y deberán ingresar por calle Einstein. El cuerpo técnico naranja usará la banca norte. El ejecutivo pidió además a quienes organicen viajes en buses desde Calama u otras ciudades que informen al club, porque Independencia tiene espacios limitados para estacionarlos.

Cómo llegan: un triunfo por lado en la temporada

Los dos se repartieron los duelos de la fase regular: Cobreloa ganó 3-1 en Calama y San Luis se impuso 4-2 en Quillota, recordó Emol. Terminaron igualados con 57 puntos, y el que gane en Santa Laura será campeón y subirá directo. El perdedor no queda eliminado: entra a la Liguilla de Ascenso desde las semifinales.

Para el resto de los clasificados, la liguilla arranca este viernes con Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, según el calendario de los cuartos de final.

El próximo paso es el anuncio de la ANFP sobre el inicio de la venta de entradas, que según Souza podría conocerse este miércoles, aunque no lo pudo garantizar.