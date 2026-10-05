Datos Clave El campeón: Provincial Talagante ganó la Zona Norte de la Tercera División B. El hito: El conjunto albiverde consiguió su anhelado ascenso a Tercera A tras una década militando en la quinta categoría del balompié nacional. La final: Los “Brujos” definirán el título absoluto de la división ante Buenos Aires de Parral, flamante monarca de la Zona Sur.

El fútbol chileno vivió una jornada de definiciones de alto impacto el pasado fin de semana, confirmando a su segundo equipo ascendido para la temporada 2027. La Tercera División B, una de las categorías más ásperas y competitivas del país, entregó una resolución de infarto en la penúltima fecha de su fase regular.

Tras la consagración de Buenos Aires de Parral en la Zona Sur, todos los ojos estaban puestos en el Grupo Norte, donde se gestó un desenlace con tintes de epopeya y una cuota de dramatismo matemático.

El “milagro” matemático que le dio el ascenso a Provincial Talagante

El gran protagonista de la jornada fue Provincial Talagante. Tras casi 10 años estancados en la quinta división del balompié nacional, los “Brujos Rojos” llegaban a esta fecha con una cómoda ventaja de seis puntos sobre su más cercano perseguidor, Municipal Mejillones, restando solo dos jornadas.

La ecuación era simple: les bastaba sumar un punto o esperar que Mejillones tropezara para desatar el festejo. Sin embargo, el partido en cancha no fue sencillo. En un intenso y disputado encuentro lleno de goles, el conjunto albiverde terminó cayendo por 3-2 en su visita a Deportes Vallenar.

El silencio momentáneo se apoderó del plantel talagantino, pero la celebración llegó por una vía externa. Jugando en paralelo, Municipal Mejillones no logró doblegar a Julio Covarrubias y selló un opaco empate 1-1. Este resultado en la Región de Antofagasta impidió que la escolta acortara la brecha, otorgándole matemáticamente a Provincial Talagante el primer lugar de la Zona Norte y, con ello, el boleto directo de regreso a la Tercera División A.

El último desafío: la gran final de la Tercera B

La celebración en Talagante marca el fin de un calvario de diez años, pero no el cierre de la temporada. Tras conquistar su zona, el conjunto albiverde buscará ponerle el broche de oro a su campaña levantando el trofeo de campeón absoluto de la categoría.

Para ello, deberán enfrentarse a Buenos Aires de Parral, monarca del Grupo Sur, en un partido único que determinará quién es el mejor equipo de la Tercera B en este 2026. Un desafío mayor para unos “Brujos” que ya cumplieron su misión principal: devolver a su ciudad a la cuarta categoría del fútbol nacional.