Datos Clave La hazaña: Buenos Aires de Parral goleó 5-1 a Deportivo Pumanque en un duelo pendiente y se consagró campeón. El premio: Con esta aplastante victoria, la escuadra alcanzó los 61 puntos, haciéndose inalcanzable en el liderato y abrochando su ascenso directo a la Tercera A. La emoción: El arquero ex Colo Colo destacó que llegó a la institución por un tema personal para “levantar el fútbol parralino”.

En el fútbol, las grandes historias no solo se escriben en la Primera División. Paulo Garcés, campeón de América con La Roja en 2015 y uno de los pocos jugadores con pasos por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, decidió alejarse del profesionalismo para representar a la ciudad de sus orígenes. Meses después de esa mediática decisión, el guardameta logró coronarse campeón y abrochar el ascenso.

¿Dónde juega Paulo Garcés actualmente?

El arquero de 42 años es el estandarte y capitán de Buenos Aires de Parral. La escuadra de la Región del Maule compite en la Tercera B (quinta categoría del balompié nacional organizada por ANFA), logrando transformarse en el absoluto dominador del Grupo Sur durante la presente temporada regular.

¿Cómo logró Buenos Aires de Parral el ascenso a Tercera A?

El hito definitivo se concretó este miércoles. En un duelo pendiente válido por la fecha 17, el conjunto parralino demostró toda su jerarquía ofensiva y goleó por 5-1 a Deportivo Pumanque. Los tantos de la victoria que desataron los festejos fueron obra de Bastian Pino, Joaquín Navarro, Carlos González y un doblete de Cristian Palma.

Con este categórico triunfo, el elenco maulino alcanzó los 61 puntos en la tabla de posiciones, cifra que lo volvió matemáticamente inalcanzable para el resto de sus perseguidores en la zona, garantizando de forma directa e incontestable su cupo en la Tercera A para la próxima campaña.

¡Dale campeón, dale dale dale Campeón! 🎶💚



De la mano de su capitán y referente Paulo Garcés, Buenos Aires de Parral es el ganador del Grupo Sur de la #TerceraB y primer ascendido de la categoría este 2026.



El desafío ahora continúa, el título nacional de la #TerceraB es el… pic.twitter.com/finlIcPWW2 — Portal Enascenso (@enascensocl) September 16, 2026

¿Por qué Paulo Garcés llegó a Buenos Aires de Parral?

Bajar al fútbol amateur no es una decisión habitual para un jugador con su palmarés, pero el “Halcón” tenía un motivo de peso. Una vez consumado el pitazo final, en conversación con el portal En Ascenso, el portero transparentó que su fichaje apuntó directamente a un tema de arraigo con sus raíces.

“Esta decisión la tomé por un tema personal, de venir a mi pueblo, a mi ciudad, a poder levantar el fútbol parralino, y siento que con todo lo que hicimos hoy día, para mí es una decisión maravillosa”, afirmó el portero nacional, visiblemente emocionado por cumplir la meta trazada a principio de año.

¿Qué otros equipos pelean por subir de categoría?

Mientras Buenos Aires de Parral ya celebra su boleto directo a la siguiente categoría como monarca del Grupo Sur, el campeonato de Tercera B aún tiene emociones por definir.

Las bases del torneo contemplan una liguilla final que otorgará un segundo cupo de ascenso. Hasta el momento, Deportes Laja Histórico es el único equipo que ha logrado asegurar su clasificación a esa decisiva instancia, a la espera de conocer al resto de los competidores que intentarán acompañar a los parralinos en la Tercera A.