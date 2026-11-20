Datos Clave El derbi: Sevilla vs Betis, sábado 21 de noviembre a las 14:30 horas de Chile en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La baja: Pellegrini confirmó que Dani Ceballos no estará por molestias físicas. Suazo: El capitán de La Roja volvió este viernes a los entrenamientos del Sevilla tras la fecha FIFA.

Manuel Pellegrini llega al derbi de Sevilla con una baja confirmada y un mensaje claro. El técnico del Betis anunció este viernes que Dani Ceballos no estará ante el Sevilla de Gabriel Suazo, por molestias físicas, y descartó que haya un favorito para el clásico andaluz de este sábado 21 de noviembre, a las 14:30 horas de Chile en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Es la novedad respecto de lo que contamos en la previa del jueves, cuando el Ingeniero recuperaba a casi todo su plantel. Ceballos no participó en la última sesión tras las malas sensaciones que sintió en el entrenamiento del jueves, según el relato de BioBioChile.

“No hay un favorito”: el mensaje de Pellegrini

En la conferencia de prensa previa, el chileno rebajó cualquier ventaja de su equipo. “Todos los que están en la actividad del fútbol tienen que saber que no hay un favorito. Todos los derbis son distintos. Para mí, por lo menos, mientras más favorito se sienta uno, es peor en la parte futbolística”, afirmó, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

También dejó claro que el Betis no especulará como visitante: “Lo más importante es conseguir los tres puntos. ¿Cómo se hace? Hay distintas opiniones pero lo más importante es ganar en un derbi”, dijo. Sobre el rival, advirtió que se trata de “un equipo rocoso, con buenos jugadores, que tiene una idea clara de fútbol, muy directa”.

Pellegrini aseguró además que el plantel llega bien pese al regreso escalonado de los internacionales: “El equipo llega bien, veníamos con buenos resultados antes del parón”, sostuvo.

El caso Lo Celso, en la antesala

La semana bética también tuvo ruido por Giovani Lo Celso. El volante argentino perdió protagonismo y quedó fuera de la convocatoria ante Elche, en medio de versiones de prensa española sobre un desencuentro con el técnico tras el partido ante Borussia Dortmund, según recogió Cooperativa.

Pellegrini descartó públicamente un conflicto personal. “Estoy sin ningún tipo de problemas con Gio”, afirmó, y atribuyó su decisión al rendimiento en los entrenamientos y a la competencia interna. Lo Celso volvió a ser titular y jugó 76 minutos en el triunfo 3-2 ante Navalcarnero por la Copa del Rey.

Suazo vuelve justo a tiempo

Del otro lado, el capitán de La Roja se reincorporó este viernes a los entrenamientos del Sevilla. Fue el último de los siete internacionales del plantel en volver, tras jugar el martes ante Colombia y llegar a España el jueves, según Cooperativa.

El equipo de Luis García Plaza tiene cuatro bajas confirmadas por lesión: Miguel Sierra, Marcao Teixeira, Alfonso González y José Ángel Carmona.

Ocho puntos de diferencia en la tabla

Los números acompañan al Betis. El equipo de Pellegrini es cuarto en LaLiga con 26 puntos en 12 partidos, producto de ocho triunfos, dos empates y dos derrotas, según la tabla de ESPN. El Sevilla es sexto con 18 puntos: cinco victorias, tres empates y cuatro caídas.

Nuestra lectura: la diferencia en la tabla explica por qué Pellegrini insiste en que no hay favorito. Con ocho puntos de ventaja y de visita, el Betis es el que más tiene que perder en el plano anímico, y el técnico eligió bajar la presión antes que asumir un rol que, en sus propias palabras, perjudica en lo futbolístico.

El derbi se juega este sábado a las 14:30 horas de Chile. El canal y los detalles de la transmisión están en nuestra guía de Sevilla vs Betis.